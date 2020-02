Estafaron en $ 250 mil a un intendente pampeano con el cuento del premio

El intendente de la localidad de Macachín, Jorge Cabak, fue una víctima más de las numerosas estafas telefónicas que han perjudicado a los pampeanos. “Me ocurrió en carne propia lamentablemente», dijo el jefe comunal afectado. Y relató al cronista del diario La Arena que le robaron $ 250.000 a fines del mes pasado.

«Me llamaron y me avisaron que por estar al día en el pago de la factura del teléfono había ganado. Entonces me pidieron datos de la cuenta bancaria para hacerme el depósito y ahí me hicieron la jugadita», contó.

Hasta el momento, en la provincia de La Pampa se registraron alrededor de 12 casos, de los cuales cuatro fueron en la localidad de Eduardo Castex y ocho en Santa Rosa, con montos que oscilan entre los $7.000 y $200.000. Sin embargo, con el caso de Cabak se suma un episodio más, aunque ocurrido fuera de esas dos ciudades.

Al ser consultado respecto de si estaba o no alertado de la serie de hechos delictivos de ese tipo que se suscitaron en el último tiempo, Cabak expresó: «Son esos días en los que uno está mal anímicamente. La realidad es que me agarraron con la guardia baja».

Hace algunos días el diario La Arena confirmó la existencia de episodios de estafa en esa localidad del sur provincial, aunque en las últimas horas se conoció que una de esas víctimas era el macachinense.

Además, al referirse al proceso de denuncia, Cabak contó que la radicó en sede policial y que le acercó una copia al banco para intentar recuperar el cuarto de millón de pesos que le robaron a fines de enero pasado. «No creo poder recuperar la plata. Hice la denuncia y la acerqué al banco. Hoy por hoy tengo que pagar el crédito, el banco hizo todo lo que le corresponde hacer por la Red Link», manifestó el jefe comunal de la localidad sureña.

Otro caso

Si bien es llamativa la particularidad del caso que afectó a Cabak, no sería el único en la localidad: Según informó el portal macachinense LetraB, una vecina recibió un llamado con un número cuya característica es de la zona de Glew y Guernica, al sur del conurbano bonaerense. «La persona se presentó como ‘Juan Román Salas’, e invocando a la empresa ‘Telefónica Móvil Argentina’. El llamado era para darle a conocer a la vecina que era la ganadora de La Pampa de un Smart TV de 55 pulgadas y 50 mil pesos que la empresa sortea en todas las provincias del país», detalla un artículo.

Ante la cantidad de episodios de estafa que se registraron en la provincia, el Ministerio Público Fiscal de La Pampa recomendó a la población que no entregue datos personales ni bancarios a nadie. Además, aconsejaron la difusión de alertas para evitar que haya más víctimas de estafas, sobretodo en casos de adultos mayores.

También en Bahía

La municipalidad de Bahía Blanca informó que hubo tres casos de estafas telefónicas en esa ciudad. Según la titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), Mercedes Patiño, tres hombres denunciaron que los engañaron para que entreguen sus claves bancarias y el monto total es de “más de un millón de pesos en total”. Y explicó: “Le pedían a la gente que fuera al cajero automático, que originen un token, y después le tenían que pasar una captura de pantalla a la persona con la que estaban hablando”.

Comentarios

Comentarios