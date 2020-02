Castense se quejó por las deficiencias del servicio de internet de Movistar

El castense Carlos Javier Pérez planteó en las redes sociales que desde el 3 de diciembre padece dificultades con el servicio de internet que presta la multinacional Movistar en la ciudad de General Pico. “Estoy pagando por un servicio que no me prestan y hay muchas personas quejas en la página de Movistar de usuarios de General Pico y algunos de Eduardo Castex”, relató Pérez en Radio DON 101.5 Mhz. El entrevistado anticipó que radicaría una denuncia en la Oficina de Defensa del Consumidor porque desde la empresa le habían transmitido que los meses sin servicio “no me los iban a cobrar, pero ahora me dijeron que abone y después tratarán de solucionar el problema”, se lamentó Pérez. ESCUCHE EL AUDIO

