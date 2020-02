Torneo Regional 2020: Racing Club empató y alcanzó el liderazgo de la Zona 3

Atlético Macachín y Racing Club empataron 2 a 2 en el estadio La Bombonerita Roja en Macachín. Los goles locales fueron convertidos por Elías Torancio y Maximiliano Cantoni –de penal-, mientras que para los castenses anotaron Gastón Palma y Brian Montero –de penal-. Los albos jugaron prácticamente todo el segundo tiempo con un jugador menos por la expulsión –a los 9 minutos- de Maximiliano Pascual. Racing Club de Eduardo Castex ahora comparte el liderazgo de la Zona 3 de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional 2020, con Costa Brava de General Pico y All Boys de Santa Rosa.

Atlético Macachín comenzó ganando con un tanto de Elías Torancio, y Gastón Palma estableció el empate con una exquisita conquista.

En el complemento, el colegiado sancionó dos dudosos penales. El primero, a las 9 minutos, favoreció a los macachinenses y se fue expulsado el castense Maximiliano Pascual. Maximiliano Cantoni aprovechó para batir a Bellendier y colocar el 2 a 1.

A los 17 minutos, la máxima penal benefició a los castenses. Y Brian Montero se encargó de convertir el 2 a 2.

GOLEADA DE ALL BOYS

All Boys de Santa Rosa goleó 4 a 1 a Costa Brava, en el estadio Nuevo Pacaembú de General Pico. Los goles alboyenses fueron convertidos por Mauro Barreiro –en dos ocasiones y ambas de penal-, Jerónimo Gutiérrez y Jonathan Fensel, mientras que Nicolás Obando había establecido –también de penal- el empate para los piquenses.

Los santarroseños ahora se prendieron nuevamente en la pelea, porque alcanzaron a Costa Brava en la tabla de posiciones, dado que ambos suman 4 puntos.

POSICIONES

Racing Club, Costa Brava y All Boys, 4 puntos; Atlético Macachín, 3.

PRÓXIMA FECHA

Racing Club vs Costa Brava de General Pico y Atlético Macachín vs All Boys de Santa Rosa

