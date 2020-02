Pagarán $ 250 mil para el creador del isologotipo de la gestión de Ziliotto

El concurso diseño de marca “Gobierno en acción” tiene como objetivo seleccionar una pieza de diseño gráfico para que funcione como isologotipo del Gobierno de La Pampa. La intención de esta marca es constituir un manual de identidad visual para la gestión política del Gobierno provincial, a partir de valores y atributos que se especifican como sugerencias en las características del diseño y se exponen a continuación.

Desde la Subsecretaría de Medios de La Pampa se dieron a conocer las bases y condiciones para participar del concurso de diseño de la marca “Gobierno en acción”, imagen que identificará la actual gestión del Poder Ejecutivo.

La imagen -isotipo- deberá ser representativa del quehacer de los pampeanos, integrando valores de servicio público que puedan anclarse en la territorialidad, pensando a La Pampa desde una conceptualización integral, considerando sus paisajes, ideario, identidades regionales, costumbres, historia, productividad, desarrollo y diversidad en una propuesta amplia y sintética de “pampeanidad”. La marca debe, a su vez, constituir una matriz que pueda adaptarse a las aplicaciones identitarias de los Ministerios y Secretarías del Estado provincial sin necesidad, a priori, de constituir el manual de aplicaciones como objeto del concurso. Ese desarrollo se trabajará después de la definición del equipo o la persona ganadora.

Este desarrollo debe preverse aplicado en papelería, piezas gráficas y audiovisuales, gráfica vehicular, arquigrafía y en diversos formatos y soportes digitales. Se podrán presentar ejemplos de algunas de estas aplicaciones, sin que esto se convierta en condicionante para la selección del jurado. Deberá poder ampliarse hasta formatos de 900 cm2 y reducirse hasta 8 cm2 aproximadamente, conservando óptima legibilidad y sin sufrir degradación, cosa que permitirá que pueda ser integrado, sin complicaciones a la papelería institucional, tarjetas, cartelería, objetos de merchandising, etc.

La aplicación tipográfica de la marca debe expresar “LA PAMPA / GOBIERNO EN ACCIÓN”, debiendo distribuirse este texto en, al menos, dos líneas de lectura. Atendiendo a que la marca busca integrar distintos aspectos gráficos en el proceso de comunicación se establece un color protagónico como base para la producción del isologotipo, con la misión de favorecer la integralidad del trabajo: PANTONE Process Blue C y sus equivalentes CMYK (C85 M35 Y0 K0) y RGB (R10 G140 B204). La definición del color protagónico puede ser modificada (+/- 15 %) de acuerdo a la concepción estética general de la pieza.

PARTICIPANTES

Podrán participar personas nativas o que acrediten una residencia mayor de dos años en la provincia de La Pampa, mayores de 18 años, que cumplan con algunos de los siguientes requisitos:

-Estudiantes de diseño gráfico, comunicación social, comunicación visual, artes visuales, o publicistas con el 70% de la carrera aprobada, para lo cual deberán presentar certificación que lo acredite.

-Graduados de las carreras de diseño gráfico, comunicación social, comunicación visual o de artes visuales, publicistas e ilustradores.

-Agencias de publicidad o estudios de diseño gráfico o diseño audiovisual.

Los interesados podrán participar en forma individual o grupal. Quedan excluidos los funcionarios y empleados que lleven adelante tareas de comunicación en algún área del Gobierno de La Pampa.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

Cada participante podrá presentar hasta un máximo de dos (2) propuestas, originales e inéditas, identificándose a través de un seudónimo por cada una de ellas y entregándolas en sobres individuales. Los trabajos serán presentados en soporte papel y en soporte digital.

Las piezas gráficas en soporte papel serán presentadas conforme las siguientes características:

-Propuesta en papel tamaño A4 (21 x 29,7 cm), pegada sobre un soporte rígido en el mismo formato.

-Versión cromática en CMYK y versiones plenas blanco y negro y escala de grises (cada una de ellas en papel tamaño A4 pegado sobre soporte rígido).

-Reducciones de las tres versiones en un área de 8 cm2 (aproximadamente), todas impresas en una misma hoja A4 pegada sobre soporte rígido.

-Se entregarán así un mínimo de 5 cartones (soporte rígido).

-Memoria descriptiva: breve explicación y fundamento de la propuesta (una carilla A4 cuerpo 12 como máximo).

-Fuentes utilizadas o alfabetos complementarios (debe utilizarse alguna fuente tipográfica con derechos adquiridos, cedidos o de libre uso).

Al reverso del soporte rígido de la propuesta se adherirá sobre liso, cerrado y opaco, con el seudónimo utilizado como único texto visible y en cuyo interior se incluirán nombres y apellidos, documento de identidad, domicilio, teléfono, correo electrónico y firma del o de los autores.

Cada propuesta vendrá acompañada por el mismo trabajo en soporte digital que se adjuntará en CD. La misma deberá presentarse en formato Corel Draw; Adobe Ilustrator o Adobe Photoshop y en formato jpg con resolución de 300 dpi.

Todo debe entregarse en un sobre A3 en cuyo exterior solo deberá figurar la siguiente leyenda:

CONCURSO “GOBIERNO EN ACCIÓN”

Gobierno de La Pampa

Segundo Piso – Casa de Gobierno

Seudónimo:

PLAZOS PARA LA ENTREGA

Los trabajos se entregarán entre el lunes 16 y el viernes 27 de marzo de 2020.

LUGAR PARA LA ENTREGA

Los trabajos deben entregarse personalmente o por correo postal, en el horario de 8 a 13, en Mesa de Entradas de la Subsecretaría de Medios de Comunicación – Segundo Piso – Casa de Gobierno – Santa Rosa – La Pampa.

JURADO

El jurado estará compuesto por representantes de las áreas competentes del Gobierno de La Pampa y por invitados del Centro de Producción Audiovisual y del departamento de Comunicación de la UNLPam.

DICTAMEN DEL JURADO

El jurado, salvo una situación excepcional que justifique su prórroga se reunirá, analizará y definirá el concurso el martes 31 de marzo, y su dictamen será inapelable. Se dará a conocer la primera semana de abril de 2020 de manera directa, por e-mail, a cada uno de los participantes.

Los organizadores podrán dar a conocer el resultado del jurado por los medios de comunicación que consideren adecuados.

Todo aspecto no previsto por las bases será resuelto por el jurado.

PREMIOS

Se establece un único premio al ganador, que consiste en la suma de $ 250.000 (doscientos cincuenta mil pesos) en efectivo.

El Jurado podrá otorgar menciones honoríficas en la cantidad que considere adecuada y también podrá, a su solo criterio, declarar desierto el concurso.

CONSULTAS TÉCNICAS

Estas consultas se harán exclusivamente por e-mail a [email protected] y sin indicar detalles del trabajo a presentar.

CESIÓN DE DERECHOS DE USO

La autoría del trabajo que obtenga el primer premio cede los derechos de uso, reproducción, comunicación y disposición del mismo al Gobierno de La Pampa, quienes podrán disponer de él sin necesidad de consulta y sin obligación de compensación alguna.

El Gobierno de La Pampa podrá utilizar y dejar de utilizar el trabajo premiado cuando así lo considere adecuado.

La autoría intelectual de los trabajos le pertenece a las personas que registren su autoría.

RESPONSABILIDAD

Las personas autoras de los trabajos presentados, obtengan o no premio o mención, se harán personalmente responsables por los reclamos de cualquier naturaleza que terceros pudieran hacer respecto a la originalidad, parecidos, similitudes, acusaciones de plagio, derechos intelectuales, etc, del o de los trabajos presentados. En caso de ser encontrados culpables de algún reclamo deberán resarcir al Gobierno de La Pampa el monto del premio, si lo hubiese cobrado, más los daños y perjuicios que pudiese ocasionar. Los trabajos presentados no premiados deberán retirarse entre el 6 y el 17 de abril, en los horarios de 8 a 13, por la Mesa de Entradas de la Subsecretaría de Medios de Comunicación de la Provincia – Segundo Piso – Casa de Gobierno. A partir de esa fecha, el Gobierno de La Pampa no reconocerá ningún tipo de reclamo por los trabajos no retirados.

MODIFICACIONES SOBRE EL TRABAJO GANADOR

El proyecto ganador podrá ser modificado previo acuerdo y consenso con el autor con posterioridad al concurso.

OBSERVACIONES

Queda descalificado el sobre que no contenga el total de las piezas o que no cumplimente alguno de los requisitos de formato. El trabajo ganador será enviado a la Cámara de Diputados para que, a través de un proyecto de resolución, se determine que constituirá la imagen oficial del Gobierno de La Pampa. La simple participación en el concurso implicará la aceptación de las presentes bases.

