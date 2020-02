En Castex, durante 2019 las uniones convivenciales casi duplicaron a los matrimonios

La firma de uniones convivenciales casi duplicó a los matrimonios que se concretaron en el Juzgado de Paz de Eduardo Castex. Las estadísticas oficiales indican que hubo 38 uniones y 21 matrimonios. El año pasado también se registraron 102 defunciones y solo 17 nacimientos.

La jueza de Paz local, Florencia Zumel, explicó que la figura de la unión convivencial surgió con la reforma del Código Civil y Comercial de 2015, y se realiza generalmente para «hacer trámites posteriores» como puede ser el acceso a una obra social, pero «no tiene los mismos efectos patrimoniales que un matrimonio» porque se puede disolver «con un simple acta o por intermedio de una carta documento».

-¿Por qué hay más contratos que matrimonios?

-Quizás porque las uniones convivenciales surgieron como posibilidades a partir de la reforma del Código Civil y Comercial, y generalmente vienen porque tienen que hacer trámites posteriores, como puede ser el beneficio de una obra social. Y el matrimonio sabemos el efecto que tiene y otros efectos legales.

-¿Legalmente, desde 2015, quedan emparejados el matrimonio y la unidad convivencial o existen importantes diferenciales jurídicas?

-No. La unión convivencial se define como una unión afectiva entre dos personas que tienen un proyecto de vida en común, pero no tiene los mismos efectos patrimoniales que un matrimonio. Los bienes patrimoniales no se aplican en las uniones convivenciales, no hay una equiparación. Las uniones convivenciales se hacen registralmente, y después se puede disolver por medio de una simple cancelación o por intermedio del envío de una carta documento.

-¿O sea que la unión convivencial sería casi un contrato sentimental?

-Exactamente. Y se hace generalmente para ser incluido el núcleo familiar en los beneficios de una obra social o protección de vivienda familiar, y permite que en caso de una disolución no se tenga que recurrir a un divorcio como ocurre con los matrimonios.

-¿Puede ser una moda o que las parejas jóvenes busquen menos compromisos?

-Sí, pero los últimos matrimonios fueron de gente muy joven. Son modas, es más que nada por los efectos que puede causar una posible separación. En el matrimonio podés optar por elegir un sistema patrimonial de comunidad o separación de bienes, pero en las uniones convivenciales no hay ganancionalidades como en el matrimonio.

Comentarios

Comentarios