Netflix confirmó que hará una serie de «El Eternauta» y otras producciones argentinas

La icónica novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld será adaptada a una serie dirigida por Bruno Stagnaro. Además, habrá documentales sobre Vilas y Fangio, una serie escrita por Claudia Piñeiro, otra protagonizada por Sebastián Wainraich y un largometraje de Carlos Sorín.

El anuncio resultó tan inquietante (y levemente familiar) como la imagen de una nevada sobre Buenos Aires. Lo cual solo aconteció dos veces en la historia de la ciudad y, claro está, en El Eternauta. Hace apenas unas horas se confirmó que habrá una nevada más. Algo que parecía una quimera tendrá su concreción: la adaptación audiovisual de la icónica historieta argentina. La misma será en formato seriado y contará con la dirección de Bruno Stagnaro. Fue la novedad más trascendente del evento con el que Netflix dio a conocer esta mañana cuáles serán sus próximas realizaciones concebidas y producidas por talento local.

Es el fin de una larguísima espera. O al menos el comienzo de ver concretado un sueño que a esta altura parecía destinado al fracaso y la decepción. Poder ver a Juan Salvo, Los Manos, el físico Favalli y Buenos Aires como escenario de un ataque extraterrestre más allá de los célebres cuadritos en blanco y negro de la historieta. El realizador de Okupas y Un gallo para Esculapio será el responsable de llevar a la pantalla del servicio de streaming la creación de Héctor German Oesterheld dibujada por Francisco Solano López. Detrás del proyecto aparece la producción de K&S Films y la participación de Martín Mórtola Oesterheld, nieto del escritor, como consultor creativo. No hubo ninguna información relativa al elenco, el supuesto presupuesto de 15 millones de dólares, cantidad de episodios, aunque se comunicó que la historia estará contextualizada en el presente.

La noticia impacta no sólo por la trascendencia cultural de la obra, publicada por primera vez en 1957 en la revista Hora Cero Semanal, sino por la cantidad de proyectos fílmicos inconclusos vinculados a la misma. Directores de la talla de Adolfo Aristarain, Pino Solanas, Lucrecia Martel, Damián Szifrón y Alex de la Iglesia, soñaron con llevar a la gran pantalla la invasión perpetrada por Los Ellos y que acontecía en escenarios como la cancha de River, Barrancas de Belgrano y la Plaza del Congreso. La productora del fallecido Oscar Kramer y Hugo Sigman contaba con los derechos pero toda una serie de conflictos legales, diferencias creativas y problemas de costos parecían ensañarse con el propósito.

Enrique Piñeyro, al menos, pudo dirigir un corto como promoción del Bafici 2010 llamado Nieves del tiempo donde aparecían algunas de las inconfundibles postales de la novela gráfica. En los últimos años, por otra parte, aparecieron en la web algunos homenajes en formato de cortometraje. Cabe mencionar la animación 60 segundos de oscuridad de Pablo Conde y The E proyect de Nicolás Duce, un test que adecuó la nevada mortal, los platos voladores y los ataques de los cascarudos al presente. Otro cumplido impensado vino por el lado de indie rock con el compilado Los Ellos, lanzado por Concepto Cero en el 2011, donde bandas como Fútbol, Mostruo! y normA crearon composiciones como soundtrack de esa adaptación que tardaba en concretarse (aún puede escucharse en Bandcamp).

El rumor venía circulando desde la mañana del martes, cuando Jorge Rial filtró la información en Twitter, y en cuestión de minutos en las redes sociales comenzaron a delinear posibles elencos. Germán Palacios, Leonardo Sbaraglia, Juan Gil Navarro, Federico D’Elia y Rodrigo de la Serna, picaron en punta en el imaginario popular para encarnar a Juan Salvo. Momento para recordar las palabras de HGO acerca de que El Eternauta, en realidad, representa un héroe colectivo.

Más de uno de los presentes en el evento #CheNetflix se pellizcó cuando el anuncio se convirtió en realidad. La confirmación salió de boca de Reed Hastings, CEO de la compañía, y lo hizo acompañado por los clásicos cuadritos de la historieta. “Estuve escuchando sobre cierta novela gráfica que al parecer va estar entre nosotros”, sedujo y en las pantallas apareció Juan Salvo con su traje protector. “¿Podría ser la próxima La casa de papel?”, se preguntó Hastings. El fundador de la compañía, por otro lado, resaltó la importancia de la Argentina (está dentro de los diez países con mayor cantidad de abonados). “Netflix no es solo tecnología para poder elegir más fácil, explorar y aprender de tu gusto, es principalmente sobre contenido. Usamos data cuando podemos pero la gran ventaja de Netflix es que no tenemos interrupciones. Podés ver lo que te gusta de un atracón. No vendemos publicidad nos focalizamos en contentar a nuestro público. No hacemos gaming, deportes o noticias, amamos hacer series y películas”, desarrolló frente a la audiencia presente en La Usina del Arte.

El Eternauta no fue la única novedad de la jornada. “Creemos en el poder de las historias para mostrar esta realidad y crear contenido local, en idioma local, con creadores locales. Queremos continuar siendo parte de esa historia”, manifestó el alto referente de la N roja, que luego daría lugar en el escenario a talentos argentinos vinculadas a diversos proyectos como Claudia Piñeiro, Rodrigo de la Serna, Dolores Fonzi y Sebastián Wainraich, entre otros. Las nuevas producciones originales pertenecen a varios géneros y formatos. Habrá series (Puerta 7, Casi feliz, Cielo grande, El reino), películas (El cuaderno de María, La corazonada) y documentales sobre glorias deportivas como Guillermo Vilas y Juan Manuel Fangio. Las mismas vienen a sumarse a la lista de otras producciones propias como Edha, Apache: la vida de Carlos Tévez y la docuserie Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía.

El más inminente de los estrenos en el calendario es Puerta 7 (21 de febrero). La ficción aborda el universo de los barrabravas a partir del ficticio club de Ferroviarios. Dolores Fonzi interpreta a una abogada encargada de erradicar la violencia en la institución presidida por el personaje de Antonio Grimau. Por su parte, Carlos Belloso encarna al jefe de una de las facciones de la hinchada y cuenta con el personaje de Esteban Lamothe como ladero. Fútbol, crimen organizado y marginalidad son los condimentos esenciales de esta trama. “Es un análisis sociológico sobre las condiciones de violencia que se andan y desarrollan en el fútbol”, lanzó durante la presentación Martín Zimmerman (Narcos y Ozark), su creador y guionista. La serie está dirigida por otro conocido de la casa como Adrián Caetano (el año pasado realizó Apache para la misma plataforma).

Entre otros proyectos con fecha de estreno pautada cabe mencionar La corazonada, que llegará el 28 de mayo. Se trata de la precuela de Perdida y está basada en la novela La virgen en tus ojos, de Florencia Etcheves. La criminalidad y la violencia como emergente social también será parte de El reino, otra de las apuestas de la plataforma para el año entrante. Claudia Piñeiro estuvo presente en el escenario representando a la serie que escribió a cuatro manos junto a Marcelo Piñeyro (también a cargo de la dirección). Es un thriller político que se encuentra en fase de rodaje y cuenta con un elenco potente: Nancy Dupláa, Joaquín Furriel, Mercedes Morán, Peter Lanzani, El Chino Darín y Diego Peretti, entre otros. La historia se centra en un candidato a vicepresidente (Peretti) quién, tras el asesinato de su compañero en la lista, tiene altas chances de convertirse en Primer Mandatario. La particularidad es que el protagonista, Emilio Vázquez Pena, forma parte de la Iglesia Evangelista. “La serie va a pivotear entre quién lo mató y porqué y las complejidades del personaje. ¿Llevará su agenda e ideas a lo político? ¿Cuál es el crimen detrás de ese asesinato? Vamos a buscar el crimen anterior. Son personajes grises. Tridimensionales. De todo eso se trata El reino”, manifestó la escritora.

Por su parte, Casi feliz tendrá su estreno el 1° de mayo y cuenta con Sebastián Wainraich como cara visible y alma mater de la serie. Se trata de una comedia semi biográfica, de corte seinfeldeano, en la que un conductor de radio narra los obstáculos de su vida adulta. Contará con apariciones especiales de Juan Minujín, Carla Peterson, Julieta Díaz y Adrián Suar, entre otros.

Entre los proyectos que aún están en fase de producción cabe destacar El cuaderno de María. Se trata de un largometraje basado en la historia real de María Vázquez, una mujer que atravesó un cáncer terminal y decidió contar en las redes sociales sin tapujos junto con un humor descarnado cómo era el proceso. Valeria Bertuccelli será la protagonista y Carlos Sorín, su director. De este proyecto no hubo detalles relativos a su estreno. La esperada nevada de El Eternauta, por su parte, llegaría a finales de 2021.

