La atleta castense Anahí Díaz ganó el Triatlón de Tilisarao

La castense, radicada hace varios años en San Luis, Anahí Díaz ganó pruebas atléticas, también duatlones y el último domingo se quedó con su primer Triatlón. “En mayo de 2019 inicié con natación para este tipo de carreras. Me fue bien, la disfruté y me sentí muy cómoda”, subrayó Díaz en declaraciones al sitio SanLuisRun.

Anahí Díaz sumó un nuevo éxito a su carrera deportiva. Acostumbrada a las victorias en el running y en el duatlón, esta vez logró el primer puesto en Triatlón. La ganadora tuvo una definición apretadísima con Débora Roy Gitto, triatleta de gran presente deportivo y protagonista en todas las carreras combinadas en la región puntana.

“Yo nunca la vi a Débora hasta el pedestrismo. Siempre me concentré en mi ritmo de carrera. Hicimos 750 metros de natación. Eran dos vueltas: salíamos del agua, trotábamos un poquito y volvíamos a entrar al Dique San Felipe. Fue un poco lenta mi natación pero después agarré la bici y ahí me fue muy bien. Cuando llegué a la parte de pedestrismo, alguien me dijo que la primera estaba cerca. Faltando poco la vi a Débora y la logré pasar en los últimos metros. Hice un trote rápido para ser que había hecho dos disciplinas anteriormente”, describió Anahí Díaz.

“En la natación tuve una mala experiencia en el primer Acuatlón del Potrero en enero. Salí desconcentrada totalmente, perdí el rumbo en el agua. Ahora, en el Dique San Felipe me sentí mejor pero debo seguir entrenando”, explicó la castense al sitio San Luis Run.

La atleta anticipó que su próximo objetivo, será buscar una revancha en Potrero de los Funes, “El 29 de febrero correré el Acuatlón del Lago. Ahí intentaré desquitarme de lo mal que nadé la última vez”, concluyó.

