Ley de Plaguicidas: Entidades rurales pretenden fumigar a 100 metros de las localidades

En la Sala del Pensamiento de la Cámara de Diputados de La Pampa, se desarrolló el plenario de comisiones para continuar debatiendo el proyecto de Ley de Plaguicidas. Hoy concurrieron dirigentes de asociaciones rurales, contratistas rurales y vendedores de máquinas.

El debate giró en torno a la distancia de fumigación aérea y terrestre. El proyecto oficial, que está en permanente estudio, propone que la fumigación por tierra sea a una distancia de 500 metros de las localidades, y a 3 mil metros vía área. Mientras que la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa planteó que sea a 100 metros por tierra del ejido urbano y 1.000 metros a través de aviones.

En comunicación con la prensa, previa al debate en el plenario, el presidente de la Asociación Agrícola Ganadera, Víctor Tapié, dijo que pretenden que está “no sea una ley que prohíba cosas o de restricción, sí de control, pero no de prohibición”. “Si tenemos que volver a los modelos de hace veinte años atrás, automáticamente la producción agropecuaria se va a caer un cincuenta o un sesenta por ciento”, argumentó.

“En los pueblos del interior la mayor cantidad de hectáreas que hay alrededor de los pueblos son pequeñas chacras con lo cual los pequeños productores de la provincia serían los más afectados por esta medida”, dijo Tapié.

PLENARIO

En el plenario legislativo, en líneas generales los referentes ruralistas comenzaron su exposición remarcando su “interés para que salga el mejor proyecto” porque “medio ambiente, salud y producción pueden ir de la mano”. Andrés González, de la Asociación Rural de General Pico, sin embargo, recalcó que observan “un proyecto apresurado”. “A criterio nuestro, hay errores de definición que hace complejo entender la norma. Este proyecto de ley no es superador a la Ley 1173”, opinó.

“El proyecto cambia el nombre de agroquímicos a plaguicidas, y los fertilizantes e inoculantes no son plaguicidas. Ahí hay un error conceptual. Además, las buenas prácticas no están consideradas en el proyecto”, planteó.

Además, se refirió al debate de las distancias de fumigación de las zonas urbanas. “No hay un fundamento técnico de resguardo humano que establezca estas distancias”, aseguró.

RONDA DE PREGUNTAS

En la ronda de preguntas, se les consultó a las entidades rurales si es 100% probable que no vaya a haber una deriva secundaria o terciaria, y el ingeniero agrónomo Juan Manuel Pepa respondió: “El proyecto actual atenta contra las buenas prácticas. El prohibir limita las rotaciones, lo cual genera el uso de los mismos productos y en consecuencia una resistencia a esos mismos. ¿Es lógico usar diferentes distancias comparados con países desarrollados? Con un viento de 40 kilómetros, tuvimos una deriva de 0 metros en terrestre y 40 metros en aérea”.

Además, manifestó que “la fiscalización genera tranquilidad en los productores y en los ciudadanos. Una fiscalización firme es necesaria. ¿Hay capacidad para fiscalizar en 3.000 metros?”, preguntó el agrónomo a los legisladores.

Por su parte, se consultó sobre los cultivos de cobertura. “Los cultivos de cobertura se usan en toda la provincia desde hace años. El maíz tardío y los cultivos de cobertura fueron creados en La Pampa. Somos pioneros en ello”, manifestó Pepa. “El problema es que no hay fiscalizadores suficientes. Los fiscalizadores privados pasan por incomodidades al firmar una aplicación. Se genera más tranquilidad al tener un fiscalizador municipal”, agregó.

Por otro lado, indicó que el consumo de glifosato “en los últimos 5 o 6 años ha sido reducido gracias al uso de las buenas prácticas: rotación de cultivo, cultivo de cobertura, entre otras”. “Hoy por hoy no se puede no usar agroquímicos, pero vamos en un reducimiento progresivo”, aseguró.

“En lo personal –siguió Pepa- puedo decir que he bajado muchísimo en glifosato. He bajado muchísimo gracias al cultivo de cobertura. Hablar de 0 agroquímicos hoy es imposible”. Y ejemplificó: “Un médico le va a decir que coma sano y se cuide, lo que nunca le va a decir un médico es que no se vacunen. Lo nuestro va en el mismo sentido. Hoy por hoy pensar en 0 agroquímicos es imposible”.

Por su parte, Tomás Álvarez, de la Sociedad Agrícola Ganadera, señaló que actualmente “no hay elementos científicos que puedan decir cuál es la distancia de fumigaciones”. “Entre todos tenemos que exigir que se empiecen a hacer trabajos. Ahí está faltando la parte científica para que salga la mejor distancia”, dijo.

Por último, Adolfo Sánchez, de la Federación Agraria Argentina, manifestó: “Hay que informar a la población urbana, porque a veces veo demasiado fundamentalismo, y hay que saber analizar la realidad productiva. En la prensa se nota que la gente cree que el glifosato es un veneno, pero mientras tanto en sus casos siguen usando productos. Y hay bastante ignorancia. Hay que organizar charlas a la gente del pueblo”.

