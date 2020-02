Maquieyra pide que La Pampa adhiera a la ley nacional de Energía Distributiva

Legisladores nacionales recorrieron la primera escuela en generar energía renovable a través de paneles solares y abastecer toda su red mediante este recurso. El diputado nacional, Martin Maquieyra (Pro La Pampa), participó de la actividad y destacó lo importante de estas medidas.

«Como país tenemos que llegar a generar más energía renovable como complemento de los combustibles fósiles. La Pampa puede ser un actor importante, como lo demuestra el parque eólico instalado en General Acha, pero también tenemos que darles la posibilidad a los ciudadanos de generar en sus casas energía limpia y segura. Por eso es importante que La Pampa adhiera a la ley nacional de energía distributiva, como así también implementar programas crediticios para acceder a estos sistemas», destacó Maquieyra.

La escuela que ya genera su propia energía renovable es la EMEM N°3 Antonio Devoto en Villa Devoto (Ciudad Autónoma de Buenos Aires -CABA). Allí se logró la generación de energía eléctrica a través de paneles solares y la experiencia de generar energía limpia para contribuir con el cuidado de medioambiente.

La Pampa cuenta con sectores que ya utilizan la energía renovable para abastecerse mediante paneles solares, pero la provincia no se encuentra adherida a la ley nacional de energía distributiva para inyectar sus excedentes a la red pública. El diputado pampeano resaltó que «existen en nuestra provincia productores, pymes y casas particulares que ya cubren su demanda eléctrica con paneles solares, pero no puede inyectar sus excedentes a la red pública porque aún no hemos adherido a la ley nacional”. “El Gobierno y las cooperativas eléctricas deben ser aliados naturales para que se genere más energía limpia en La Pampa», agregó.

«En los últimos años se logró avanzar sustancialmente en la generación de energía renovable con parques eólicos y solares. Esta política debe ser de estado y esperamos que el actual gobierne la continúe y profundice. Desde nuestro lugar vamos a seguir trabajando para generar iniciativas que desarrollen conciencia en medioambiente», finalizó Martin Maquieyra.

