Torneo Regional 2020: Choque de punteros en La Fortaleza alba de Castex

El partido entre Racing Club (4) y Costa Brava (4) se jugará, desde las 19, en el estadio La Fortaleza Alba, por la cuarta fecha de la Zona «3» de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur. El árbitro será el piquense Emilio Rigal. «Con Costa Brava será un partido importantísimo, para lo que se viene en este torneo en una zona muy pareja y sumar permite encaminarse hacia una clasificación, que ya sabíamos que iba a ser dificultosa», analizó el entrenador de Racing Club de Eduardo Castex, Edgardo Leguizamón, en Radio DON 101.5 Mhz.

«Nosotros tenemos dos partidos en casa y si sumamos los seis puntos tenemos la clasificación asegurada, pero enfrente tenemos buenos rivales. Y acceder a una segunda fase es importante, porque te da prestigio y sabes que estás escalando a nivel nacional», destacó el entrevistado.

Leguizamón planteó que Racing Club no podrá cometer las equivocaciones que tuvo en el debut en esta competencia, en el estadio Nuevo Pacaembú de General Pico. Recordó que allí «estuvimos lejos de la marca» y «en el segundo tiempo ellos se replegaron y no supimos entrar». «En este partido tenemos que tener mucha intensidad y estar atentos para no dejar esos espacios que nos hacen cometer errores, porque enfrente tenemos un rival que viene golpeado, pero no lo tenemos que dejar agrandar, sino que hay que darle el golpe final para que vaya para abajo y no para arriba», dijo el entrenador racinguista.

EN MACACHÍN

All Boys de Santa Rosa (4 puntos) visitará hoy, desde las 20 horas, a Atlético Macachín (3), en el estadio La Bombonerita Roja, y contará con el arbitraje de Paolo Macchi.

El auriazul, que llega en levantada tras golear como visitante a Costa Brava de General Pico, buscará sumar en lo que será su última presentación fuera de Santa Rosa, para luego intentar cerrar la clasificación como local en las dos últimas fechas.

Comentarios

Comentarios