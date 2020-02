Torneo Regional 2020: Racing Club empató y Atlético Macachín quedó puntero

Racing Club y Costa Brava empataron -sin goles- en el estadio La Fortaleza alba de Eduardo Castex, por la cuarta fecha de la Zona 3 de la Región Bonarense Pampeana Sur del Torneo Regional 2020. El arquero Nicolás Bellendier le contuvo, a los 5 minutos del primer tiempo, un penal al mediocampista costero Marcos Azcurra. Y a los 41 minutos del complemento se fue expulsado Federico Leguiza por una fuerte falta contra el arquero Santucho.

El partido fue discreto. Racing Club tuvo un primer tiempo demasiado impreciso y en el complemento tampoco pudo sobreponerse en el mediocampo para dominar las acciones del juego. Por su parte, Costa Brava tuvo un mejor primer acto sin ser profundo, pero en el complemento decayó demasiado el rendimiento.

El reparto de puntos fue lo más adecuado porque ninguno hizo demasiado para quedarse con el triunfo, continúan juntos en la tabla de posiciones con 5 unidades.

TRIUNFO DE MACACHÍN

Atlético Macachín derrotó 1 a 0 a All Boys de Santa Rosa, en el estadio La Bombonerita Roja. El único tanto del partido lo marcó Bruno Ramírez en el primer tiempo.

Los macachinenses con este triunfo alcanzan la punta de la zona, y son el único equipo que marcha invicto en esta zona. Mientras que All Boys nuevamente volvió a la última posición del grupo.

POSICIONES

Atlético Macachín, 6; Racing Club y Costa Brava, 5; y All Boys, 4.

PRÓXIMA FECHA

Costa Brava vs Atlético Macachín y All Boys vs Racing Club.

Comentarios

Comentarios