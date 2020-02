Juegos Epade 2020: Las competencias patagónicas se desarrollarán en Santa Rosa y Toay

Desde el lunes -y hasta el miércoles- sesionará en Santa Rosa el Comité Técnico del Ente Patagónico Deportivo (EPADE) para avanzar en la organización de los Juegos EPADE que tendrán como sede, en el mes de mayo, a la provincia de La Pampa.

Participarán las máximas autoridades deportivas pampeanas -encabezadas por el subsecretario Ceferino Almudévar y el director de Deporte Federado, Alejandro Aguiriano- y sus pares de Río Negro, Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego, quienes debatirán sobre cuestiones reglamentarias vinculadas con el ciclismo y el fútbol femenino –que se sumarán desde este año – y también sobre lineamientos de políticas deportivas para la región.

También realizarán visitas a las sedes, que son Mac Allister, All Boys, Santa Rosa y General Belgrano (fútbol); Sportivo Toay (judo); All Boys, Estudiantes y General Belgrano (básquet); Marcelino Catrón, Polideportivo Butaló y Guardia del Monte (vóley); Autódromo «Provincia de La Pampa» y Ruta 14 (ciclismo); All Boys (natación) y pista de solado sintético del Parque Don Tomás (atletismo).

Además, el martes a las 20 horas, en el auditorio del MEDASUR, se realizará la presentación oficial de los juegos patagónicos, una competencia deportiva que permitirá, entre otros aspectos, promocionar los distintos atractivos turísticos que tiene La Pampa.

