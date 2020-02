Denunciaron a un entrenador de infantiles en General Pico

La Justicia piquense investiga a un entrenador de fútbol infantil que le suministró medicamentos respiratorios a sus jugadores de 12 y 13 años edad, en el certamen Cebollitas que organizó -durante el fin de semana largo- Ferro Carril Oeste de General Pico. Se trata del conocido futbolista Kevin Luna, quien fuera jugador de Costa Brava, Deportivo Ranqueles, Ferro de Pico y Pico FBC, entre otros clubes. El defensor, desde hace un tiempo creó su propia escuela de fútbol, llamada «DXT», con la cual participa de torneos infantiles en la zona y en otras provincias.

El miércoles a la tarde se viralizó un video registrado durante la disputa del «Cebollitas», en el que se puede ver a Luna, suministrándole una dosis de un inhalador o dosificador, a cada uno de los jugadores de la categoría 2007 de su escuela, que se adjudicó el título en el certamen.

Los investigadores también recibieron mensajes de audio, en los que se daba cuenta de la sustancia suministrada. A partir de esto, la Fiscalía inició una investigación de oficio, solicitó una orden de allanamiento y la demora del entrenador, quien ayer a la mañana fue llevado a los Tribunales piquenses.

El juez de control Diego Ambrogetti, le formalizó la Investigación Fiscal Preparatoria a Luna, por infracción a la Ley de antidoping y por un delito contra la salud pública, que pena a aquellas personas que administran medicación sin tener un título habilitante para hacerlo. De la audiencia participaron los fiscales Armando Agüero y Verónica Campo, y el defensor privado, Martín Herrero Galvagno.

Audiencia

El juez ordenó la apertura y análisis del teléfono celular que le fue secuestrado al entrenador ayer a la mañana. Luego hizo lugar al pedido de los fiscales, al imponerle al imputado medidas sustitutivas de la prisión preventiva, como una restricción de acercamiento, contacto y comunicación con los padres de los jugadores (incluso con los niños) de la categoría 2007.

Además ordenó que se notifique a la Liga Pampeana de Fútbol, sobre la investigación que se lleva a cabo contra Luna, titular de entidad deportiva afiliada a este ente.

Ayer a la mañana, la policía irrumpió en el domicilio de Luna, donde secuestró el teléfono del imputado y dos medicamentos, que habrían sido usados en el hecho: uno es cartucho de Vick Vaporub (de venta libre); y el otro, un inhalador de salbutamol. Durante la audiencia, un grupo de padres dio sus muestras de apoyo del acusado.

Sustancias

El fiscal Agüero dio cuenta que se inició una investigación de oficio y que a partir de los elementos reunidos, se avanzó en el pedido de un allanamiento y en la demora del sospechoso.

«Se secuestraron dos sustancias, y veremos si esas son las que se aplicaron. Cuando formalizamos lo hicimos por dos figuras, la Ley Antidoping que establece cierta nomenclatura de medicinas que no se puede aplicar para la actividad deportiva, y el Código Penal que las personas que no tienen un título habilitante no pueden suministrar sustancias medicinales»,

Agüero dio cuenta que las figuras delictivas por las que se investiga a Luna, prevén una pena de tres años de prisión y de inhabilitación para el ejercicio de la actividad.

Además remarcó que si bien se le otorgó la libertad al sospechoso, que estuvo demorado desde ayer a las 8.30 hasta pasado al mediodía, se podrá disponer su detención en caso que no cumpla con las medidas impuestas.

Por último, subrayó que es necesario hacer una comunicación oficial a la Liga, para que sea advertida «de que hay un entrenador de niños que está siendo investigado».

