Liga Pampeana 2020: La primera fecha dejó cinco punteros en el Torneo Apertura

Sportivo Independiente derrotó 1 a 0 a Estudiantil, en el estadio Próspero Jañez de Eduardo Castex. El único tanto del partido lo marcó el delantero José Ortellado. El partido fue válido por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Pampeana de Fútbol.

Esta primera fecha comenzó -el jueves- con la victoria de Racing Club por 2 a 1 sobre Cultura Integral de Colonia Barón; la goleada de Alvear FC por 4 a 0 sobre Ferro Carril Oeste de General Pico y el triunfo de Costa Brava de General Pico sobre Juventud Regional de Miguel Cané por 1 a 0.

MÁS RESULTADOS

En los otros partidos que se disputaron este domingo, Matienzo de Ingeniero Luiggi empató, sin goles, con All Boys de Trenel; mientras que Ferro Carril Oeste de Intendente Alvear derrotó 3 a 0 a Sportivo Realicó, con anotaciones de Gabriel Soler y Gustavo Díaz –en dos oportunidades-.

POSICIONES

Alvear FC, Racing Club, Costa Brava, Ferro de Intendente Alvear y Sportivo Independiente, 3; Matienzo de Ingeniero Luiggi y All Boys de Trenel, 1; Ferro de General Pico, Cultura Integral, Sportivo Realicó, Juventud Regional y Estudiantil, 0.

PRÓXIMA FECHA

Costa Brava vs Racing Club; Ferro de General Pico vs Ferro de Intendente Alvear; Alvear FC vs Juventud Regional; Cultura Integral vs Sportivo Independiente; Estudiantil vs Matienzo; y All Boys de Trenel vs Sportivo Realicó.

Comentarios

Comentarios