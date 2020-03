Torneo Regional 2020: Costa Brava clasificó y Racing Club continúa liderando

Racing Club derrotó 3 a 1 a All Boys, en el estadio Ramón Turnes de Santa Rosa, por la quinta fecha de la Zona 3 de la Región Bonaerense Pampeana Sur del Torneo Regional 2020. Los goles albos fueron convertidos por Maximiliano Pascual, Brian Caser y Cristian Díaz, mientras que Jerónimo Gutiérrez había puesto en ventaja a los santarroseños.

Los albos dieron vuelta un resultado adverso, porque comenzaron perdieron 1 a 0 con un tanto de Gutiérrez. Pero, rápidamente colocó el empate Maximiliano Pascual.

En el complemento, los castenses –pese al desgaste de haber jugado el jueves por el torneo de la Liga Pampeana- dieron vuelta el resultado. Con goles de Brian Caser y Cristian Díaz, los albos se trajeron tres valiosos puntos desde la capital pampeana, y quedaron con chances de clasificar a la segunda fase de esta competencia nacional.

CLASIFICÓ COSTA

Costa Brava goleó 4 a 2 a Atlético Macachín, en el estadio Nuevo Pacaembú de General Pico. El equipo piquense se metió en la siguiente fase. Los goles costeros fueron marcados por Esteban Gutierrez –en tres ocasiones- y Eloy Rodríguez, mientras que para los macachinenses anotó Fausto Serquera –en dos oportunidades-.

POSICIONES

Costa Brava y Racing Club lideran con ocho puntos, pero los piquenses ya clasificaron por mejor diferencia de puntos en los partidos entre sí. Atlético Macachín quedó en seis y All Boys, eliminado, en cuatro.

PRÓXIMA FECHA

En la sexta y última fecha se enfrentan Racing Club vs Atlético Macachín (uno de los dos avanzará de ronda) y All Boys vs Costa Brava.

