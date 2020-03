Abogada de Castex participó en una cumbre internacional de Inteligencia Artificial en EE.UU

«Hace tiempo hablábamos de la carrera armamentística y eso no se dejó de lado, pero ahora se habla de la carrera de la Inteligencia Artificial (IA), e incluso (el presidente de Rusia, Vladimir) Putin dijo que quien lidere la carrera de IA liderará el mundo», destacó la abogada castense Paula Eugenia Kohan en una entrevista en Radio DON 101.5 Mhz.

«Hoy los países que más invierten son Estados Unidos porque quiere liderar la carrera de IA, después lo sigue China, continua la Unión Europea y Canadá, y en Argentina y Latinoamérica tenemos mucho para trabajar y avanzar», destacó la entrevistada.

Kohan participó -entre el 21 y 23 de enero- en la Cumbre de Inteligencia Artificial de América Latina, que se desarrolló en el MIT de Boston (Estados Unidos), con la participación de líderes académicos, gubernamentales, industriales y empresas sin fines de lucro de América Latina y el Caribe.

«Fueron jornadas muy variadas e intensas. Participé en la mesa de discusión de Salud, pero había también de Educación, Medio Ambiente, Estado, Gobierno, entre otras. Y cuando terminaban las jornadas de estudio, nos juntábamos en rondas para discutir sobre lo que habíamos escuchado y leído, y analizar las conclusiones que habíamos sacado en esta cumbre para determinar los caminos que debería tomar América Latina para que en el futuro pueda incursionar verdaderamente en la carrera de la IA», relató Kohan.

«Estamos muy atrasados»

«En Argentina con la IA estamos muy atrasados con respecto a los países de punta a nivel mundial. No estamos en desventaja, sino que nos permitirá evaluar los errores de otros países y crecer conociendo los errores ajenos, para saber que no tenemos que hacer y si hacia donde debemos ir», reconoció.

Y destacó la experiencia que relató el codirector del Laboratorio de Inteligencia Artificial (Ialab) de la UBA, Juan Corbalán. Es uno de los creadores de Prometea, que es una IA aplicada al derecho que se está «utilizando y muy bien en la fiscalía de la CABA y lo está utilizando la Corte Interamericana de Derechos Humanos».

«Esta es una IA predictiva donde le indicás que tenés que hacer un dictamen sobre un caso en particular, Prometea analiza en cuestión de segundos unos 300 mil archivos que tiene en su base de datos, y te indica que de acuerdo a los datos aportados el dictamen más apropiado y permite que no haya errores de tipografía», explicó la entrevistada.

Y ejemplificó: «Si tenés que resolver mil expedientes simples, que no sean daños y perjuicios o una cuestión probatoria compleja, esos dictámenes manualmente demandarían 83 días, pero esos mismos trámites utilizando Prometea llevarían siete días».

«Entonces -continuó Kohan- aceleras los trámites y permitís que los jueces se ocupen de casos que no son tan repetitivos y no implican estudios profundos, y disponen de más tiempo para abocarse a las causas complejas y los empleados de ese Juzgado tengan más tiempo para la atención real de la gente».

-En La Pampa se está avanzando en la despapelización de los juzgados. ¿Estamos lejos de pensar en aplicar un sistema de IA?

-En La Pampa se está trabajando. El Registro de Propiedad Inmueble está digitalizando su información. La Justicia tiene despapelizado todo el sistema penal. La Justicia Civil va en camino de la despapelización. Se está trabajando en la digitalización de los documentos. Y lo importante, no es solamente subir la información a un sistema. Lo importante es tratar que esa información sea interoperable entre sí. Esto significa que tanto el Registro de la Propiedad Inmueble como el Ministerio de Justicia y los Juzgados que están tratando de digitalizarse estén interconectados entre sí con los mismos idiomas de sistemas operativos, porque ante los pedidos de informes entre distintos poderes se puedan entender entre sí.

-¿Esto sería avanzar con lo que se denomina Gobierno 4.0?

-Esto sería Innovación Pública e ingresar en la cuarta Revolución Industrial. La interoperabilidad y la digitalización de los sistemas, permitirá que ahí si empecemos a trabajar con IA, porque la IA se nutre de los datos digitales. La IA trabaja con algoritmos que cargan las personas.

