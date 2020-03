Comenzó el juicio por la tragedia en el cruce de Anguil: Hotz no quiso declarar

El juicio oral y público contra Esteban Hotz comenzó este lunes en el Centro Judicial santarroseño. Las audiencias seguirán este martes y el miércoles y finalizarán el 9 de marzo. Estarán a cargo de los jueces de audiencia de la Primera Circunscripción, Gastón Boulenaz -en su carácter de presidente-, Andrés Olie y Alejandra Ongaro. Hotz está acusado de «Homicidio culposo agravado por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria», y hoy no declaró, aunque dijo que lo hará durante el debate.

El hecho que se juzga ocurrió el 25 de diciembre del año pasado, a las 12.15, cuando Hotz, manejando un Mercedez Benz B200 por la ruta nacional 5, de oeste a este, impactó a la altura del cruce con la ruta provincial 7 el lateral izquierdo de un Peugeot 206, donde iban Franco Gabriel Palacio, Guadalupe Ana Abascal, Daiana Palacios, Gonzalo Palacios, Milagros Palacios e Isabela Rossotto. Todos ellos fallecieron a raíz del siniestro vial.

PRUEBAS

A cargo del caso se encuentra la fiscal Cecilia Martiní, quien señaló que el Ministerio Público Fiscal acreditará que el exceso de velocidad fue la causa determinante y eficiente de este siniestro vial. Para ello, se contará con prueba documental, declaraciones de testigos presenciales, las personas que trabajaron en el lugar del hecho y los informes técnicos de profesionales calificados.

DECLARACIONES

En la primera jornada declaró Ignacio Delgalarrondo, de la Oficina de Atención a las Víctimas, quien intervino con las familiares de las víctimas que vieron toda la tragedia.

No obstante, el momento más difícil fue el relato de Mónica Siderac, la mamá de Franco, que en el momento del choque venía atrás en otro auto y fue testigo de la tragedia.

La audiencia debió entrar en un cuarto intermedio para que la madre pueda reponerse en el medio de su declaración, aunque no pudo hacerlo por lo que continuará este martes.

Durante el transcurso de este lunes también declarará Raúl Palacio, el papá de Franco, y otros tres testigos en una sala que está repleta y que cuenta, entre otras presencias, con las integrantes de la Fundación Estrellas Amarillas.

«Que no quede impune ni el libertad, la actitud de Hotz fue criminal, si tenés auto, ves un cruce, de 60 kilómetros, frená, como vas a apretar el acelerador, no podés ir a tanta velocidad: si hubiera respetado la velocidad, esto no hubiera pasado, hoy lamentamos siete víctimas porque la esposa de Franco estaba embrazada», dijo el familiar de las víctimas, Héctor Núñez, en declaraciones a Radio Noticias de Santa Rosa.

Comentarios

Comentarios