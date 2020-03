Curutchet anunció que construirá seis casas del IPAV y criticó a las gestiones del PJ

La intendenta Mónica Curutchet ayer inauguró el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Eduardo Castex, con fuertes críticas a las últimas administraciones del PJ; mientras que entre los anuncios se destacaron la construcción de seis vivienda del programa provincial «Mi Casa» y el inicio de «una prueba piloto de separación de residuos sólidos urbanos en origen, para poder recuperar la mayor cantidad de residuos». En los casi 40 minutos de discurso, Curutchet llamativamente no hizo mención al Plan Estratégico de ordenamiento urbano, que fue uno de los puntos más promocionados durante la campaña proselitista del año pasado.

El acto de apertura de sesiones ordinarias del CD se desarrolló con la presencia de concejales y funcionarios municipales, autoridades policiales y de los diputados provinciales Julio González (Frejupa) y Marcos Cuelle (Cambiemos).

La jefa comunal anunció que ya mantuvo contacto con funcionarios del IPAV para concretar «este año» la construcción de seis viviendas del plan provincial «Mi Casa»; y resaltó que se comenzará una prueba piloto de separación «de residuos sólidos urbanos en origen, para poder recuperar la mayor cantidad de residuos».

«Con los (residuos) orgánicos se comenzará a realizar el lombricompuesto y con los inorgánicos se continuaran siendo vendidos por los recicladores», dijo.

Reveló que apenas asumió en la gestión mantuvo un contacto telefónico con el gobernador Sergio Ziliotto, donde dialogaron sobre el Frigorífico de pequeños animales de Castex, y el interés del mandatario pampeano «hace presumir una gran posibilidad que finalmente este proyecto tenga concreción en esta localidad».

Fustigó a la oposición

Curutchet reiteró que recibió un municipio «con problemas económicos», pero destacó «la rápida respuesta» del gobierno provincial que otorgó un anticipó de Coparticipación de 10 millones de pesos. «Esta situación no fue gratis a nuestro pueblo, ya que nos descuentan poco más de $3 millones mensuales hasta la devolución del total, generando un gran inconveniente del funcionamiento pleno de las áreas municipales que tienen los recursos totalmente reducidos», planteó. Indicó que esta gestión trabaja «con seriedad y responsabilidad en el manejo del dinero municipal».

Después, durante el discurso dijo que «lamentablemente» no se invirtió «en los últimos años» en medio ambiente, y se generó «un estado de abandono en sectores sensibles a la salubridad de los vecinos».

Cuestionó que hubo «falta de planificación y acción», y denunció que las nuevas autoridades no pudieron contar con la información del trabajo diario porque «las computadoras tenían la información borrada».

Entre las críticas a las anteriores gestiones del PJ, Curutchet sostuvo que esta gestión se encontró «con una línea de créditos que tenía falencias en el cobro, créditos que se otorgaron con irregularidades por la falta de documentación o garantías que no cumplen las condiciones necesarias y deficiencias en el seguimiento de los emprendedores».

También se lamentó porque varios edificios municipales requieren «refacciones necesarias y urgentes», y también en el Parque Automotor municipal se necesitaba «mucho para poder trabajar por los vecinos» porque detectaron «falta de herramientas y mal estado» de maquinarias».

Gestión

Curutchet dijo que desde la Secretaría de Finanzas se está reorganizando el área de Compras, donde para controlar los precios existe un responsable que firma las boletas de provisión. «Esto no da lugar a un sobreprecio y repercute directamente en la transparencia de las compras municipales», dijo.

Hizo hincapié en la capacitación del personal municipal. Y comenzará por el personal del Parque Automotor, donde técnicos del CPFP 1 brindará talleres para facilitar «el correcto uso de las herramientas». Además, también con el CPFP 1 se solicitó el Aula Taller Móvil, a la Subsecretaría de Educación Técnica de La Pampa, para dictar cursos de gastronomía e informática.

Curutchet planteó que pretende que Castex «sea un municipio turístico». Dijo que gestionó ante la Secretaría de Turismo la pintura para realizar el mantenimiento de las esculturas del Parque de la Prehistoria.

