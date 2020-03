Tombolini presidió la celebración del centenario de la sucursal del BNA en Castex

El vicepresidente del Banco de la Nación Argentina (BNA), Matías Tombolini, presidió el acto de celebración del centenario de la fundación de la sucursal Eduardo Castex. “Estamos cumpliendo 100 años en un pueblo que tiene 111 años, esto significa que el BNA está muy pegado a la historia de los castenses y de los argentinos”, destacó el economista santafesino.

Las estrofas del himno nacional fueron interpretadas por la Banda Militar Capital Tocagni del Regimiento Mecanizado VI “General Viamente” de Toay. Y estuvieron presentes la intendenta Mónica Monica Curutchet, quien declaró “Huésped de Honor” a Tombolini y funcionarios del BNA que participaron del acto; y entre las autoridades se encontraban los legisladores provinciales Julio González, Lorena Clara y Lilia Caimari.

El gerente de la sucursal Eduardo Castex, Eduardo Pilone, en su discurso destacó que se trató de “un desafío muy importante” organizar la celebración del centenario de la sucursal de la banca estatal nacional en esta localidad. “Tratamos que sea lo más acorde posible a lo que representa esta institución bancaria”, dijo.

Agradeció a todos los clientes que diariamente “engrandecen el BNA y nos sentimos orgullos que nos acompañen”. Saludó a las familias “de los empleados que están en actividad y los que no están”.

Finalmente, resaltó que el BNA “acompaña el crecimiento económico regional” y pidió a los clientes que continúen “acompañando siempre porque el BNA estuvo, está y va a estar siempre”.

La intendenta Mónica Curutchet declaró “Huésped de Honor” al vicepresidente del BNA, Matías Tombolini y la comitiva de funcionarios que lo acompaño. “Es un honor participar de este acto”, dijo la jefa comunal.

Resaltó que instituciones como el BNA “han sido fundamentales para el desarrollo, social, económico y productivo y lo siguen siendo en la actualidad”.

Y cerró el discurso en llantos. “Hoy si me pidieran que me presente, no diría que soy Mónica, que soy mamá, que soy abogada, ni siquiera que soy intendenta, sino que soy la orgullosa hija de un bancario de la sucursal Eduardo Castex del BNA”, dijo Curutchet.

El vicepresidente del BNA, Matías Tombolini, cerró los discursos oficiales. “El BNA es un banco que siempre está porque es un banco que no tiene estrictamente el criterio del fin de lucro como ordenador de la actividad”, dijo.

“El BNA es la institución más potente del país en materia financiera y es el brazo financiero del Estado nacional y la herramienta que está a lo largo y lo ancho de un país formidable”, concluyó el economista.

Comentarios

Comentarios