Ziliotto y Maccione inauguraron el ciclo lectivo 2020 en Algarrobo del Águila

Cien mil estudiantes pampeanos comenzaron hoy las clases en toda la provincia de La Pampa. El dato lo reveló el gobernador Sergio Ziliotto en la localidad de Algarrobo del Águila, donde encabezó al acto de inicio del Ciclo Lectivo, junto al intendente Oscar Gatica y el ministro de Educación, Pablo Maccione. “La educación es la principal herramienta para el desarrollo humano”, dijo el gobernador Sergio Ziliotto.

“Este rincón de la Provincia tan emblemático, tan caro a nuestros sentimientos como lo es Algarrobo del Águila, es el que elegimos especialmente para dar inicio a un nuevo Ciclo Lectivo en La Pampa”, afirmó el mandatario pampeano.

Ziliotto destacó que la educación es la principal herramienta para el desarrollo humano y sostuvo que bajo esa premisa “hoy estamos aquí, en Algarrobo del Águila, inaugurando también un aula móvil, para no solo traer educación, sino también formación profesional y que puedan estudiar no solo los niños, sino las personas que han dejado la edad tradicional de la educación”.

Aseguró que en el marco de las políticas educativas que aplicará durante su gestión, será una constante el incremento de la oferta educativa y de formación, para que tanto Algarrobo como el resto de las localidades del oeste provincial “tengan todas las herramientas para que su gente acceda a la posibilidad de crecer en la vida, no solo desde lo personal, sino desde el plano laboral”.

No dejó de mencionar lo que implica en términos de pampeanidad el iniciar el ciclo lectivo al lado del cauce del río Atuel. “Para nosotros -sostuvo- no es una circunstancia más que el cauce esté seco. Esa realidad es la que nos obliga día a día a luchar, lo hemos hecho mucho y lo seguimos haciendo, ahora con el entusiasmo de que este año la Corte Suprema ponga blanco sobre negro y de una vez por todas logre que definitivamente el río Atuel vuelva a correr sobre el territorio pampeano”.

“LA EDUCACIÓN LIBERA”

“Hoy celebramos el inicio del ciclo lectivo, empiezan los estudiantes a analizar desde dónde venimos, dónde vivimos, las características del lugar donde estamos y cómo defender el ambiente”, afirmó el ministro Pablo Maccione.

“Celebramos porque la educación libera, la educación nos enseña a que no hay nada dado, que no tenemos que conformarnos, que podemos transformar la realidad. Esa educación nos permite saber que hay sueños y que esos sueños los podemos alcanzar a través de la educación”, destacó.

Destacó en La Pampa se invierte el 27% del Presupuesto en el sistema educativo y afirmó que esto “se complementa con el acompañamiento que estamos dispuestos a darle, en los desafíos que seguimos teniendo como objetivos como es la inclusión, porque necesitamos que todas las niñas, niños y jóvenes estén en la escuela cumpliendo con la obligatoriedad”.

