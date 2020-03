González acusó a Curutchet de tener “memoria selectiva” para “construir un relato”

El diputado provincial del Frente Justicialista Pampeano (Frejupa), Julio González, ex intendente castense, salió al cruce de las críticas vertidas por la jefa comunal Mónica Curutchet a las últimas gestiones municipales del PJ, durante la inauguración del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. «Tiene memoria selectiva y pretende construir un relato», destacó González.

El actual presidente del bloque de concejales del oficialismo estuvo presente en el recinto legislativo castense, donde el domingo -a las 11- la intendenta Curutchet inauguró el periodo de sesiones ordinarias. González escuchó el discurso con evidente molestia. E ironizó que Curutchet se queja del estado que recibió el municipio, porque recibió una deuda de $2 millones sobre un Presupuesto municipal de $300 millones. «Nosotros en el 2011 recibimos una deuda corriente altísima, no había para pagar sueldos y aguinaldos y encima no habían pagado ninguna cuota ni habían hecho acuerdo de pago del juicio por las inundaciones del 2001, que provocó el embargo e inmovilización de todas las maquinarias municipales», recordó.

«No es camino adecuado criticar a los demás, cuando no se hacen las cosas para las cuales te eligió la gente», disparó González.

-¿Cuáles fueron las críticas que lo molestaron?

-Trata de embarrar la cancha. En el tema Declaraciones Juradas se presentó la documentación del intendente y dos secretarios (de Gobierno y Hacienda y Finanzas). Y hubo un proyecto de declaraciones juradas que no fue vetado, sino que se hicieron modificaciones para mejorar la iniciativa y la reenviamos a los concejales para que se aprueben. Esas modificaciones que proponíamos pretendían ampliar la información que tenían que presentar los funcionarios, y después no se trató. Y lo vuelven a instalar.

Créditos y computadora

Curutchet aseguró que la anterior gestión municipal entregó créditos irregulares. Y González respondió que la apoyatura a los emprendimientos productivos «fue una política de Estado de nuestros gobiernos».

Recordó que se creó una oficina y se brindó información y asesoramiento a los emprendedores. «Entregamos más de 500 créditos y hubo un altísimo recupero. Esto permitió seguir entregando créditos y el municipio tiene hoy dinero para entregar prestamos productivos», destacó.

«Si mermó la cobrabilidad no lo sé porque no estuve en el último año y medio, pero no nos olvidemos que pasó una gestión nacional de Cambiemos donde mucha gente se endeudó en muchos ámbitos», disparó.

-Una de las áreas más atacadas fue Medio ambiente?

-Me sorprendió, porque desconoce lo que hizo. Se ampliaron los piletones cloacales, se hizo una obra de humedales, incorporamos un camión desobstructor que es propiedad municipal y lo utiliza la Cospec, se amplió casi 9 kilómetros la red cloacal, hicimos canales de desagües, compramos cantidad de maquinarias para la limpieza de terrenos baldíos y espacios verdes. Anexamos tres hectáreas al basurero municipal sin costo para la comuna y no pudimos desarrollar un proyecto integral porque en la Secretaría de Medio Ambiente de Nación nunca tuvimos respuestas.

-La acusación hacia Medio Ambiente es grave porque se dijo que borraron información de las computadoras.

-¿Qué información sensible puede tener la computadora de Medio Ambiente que amerite tener que borrar información? Esto no tiene sentido.

