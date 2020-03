Advierten por secuestros virtuales y estafas telefónicas en localidades pampeanas

El Ministerio de Seguridad de La Pampa lanzó una alerta a la población para que extreme las medidas precautorias ante la proliferación de intentos de estafas, bajo la modalidad de “secuestros virtuales”.

Se han detectado llamados de delincuentes que se comunican con teléfonos fijos y aducen tener secuestrado a un integrante del grupo familiar y exigen dinero de rescate. Por este motivo se solicita a la población que esté en alerta y ponga en conocimiento a las autoridades policiales, en caso de ser víctima de una situación de estas características.

Si bien los delincuentes eligen los números al azar, puede ocurrir que en algún caso cuenten con información de la persona que recibe la comunicación, llamándolo por su propio nombre o apellido.

Ante ello el Ministerio de Seguridad sugiere:

-Ante la llamada de un desconocido no facilitar datos personales, ni bancarios.

-Si llaman diciendo ser un familiar y usted duda, corte y comuníquese con ese familiar desde otro teléfono o celular.

-En caso de premios o beneficios sospechosos, hay que animarse a decir “no me interesa” y cortar la llamada.

-No debe permitir el ingreso al domicilio de personas desconocidas.

-Si las llamadas persisten, comuníquese al 101 o dirigíjase a la comisaría más cercana.

