El radical Jesús Rodríguez fue designado al frente de la Auditoría General de la Nación

Las autoridades de ambas cámaras del Congreso de la nación oficializaron al radical Jesús Rodríguez como nuevo presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), luego de que se desataran diferencias internas entre el PRO y la UCR por ese cargo.

A pesar de que había trascendido su nombramiento la semana pasada luego de que el propio Rodríguez así lo confirmara mediante su cuenta oficial de Twitter, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y su par del Senado, Cristina Kirchner, firmaron la resolución conjunta para oficializar su designación.

«Me comprometo a trabajar con el rigor y la responsabilidad que exigen la conducción del máximo órgano de control externo establecido en la Constitución Nacional», celebró el actual integrante del cuerpo de auditores nacionales.

En los días previos, el PRO había nombrado para ese cargo al ex senador peronista y ex compañero de fórmula de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, quien a pesar de no ser parte del PRO se convirtió en uno de los integrantes de la mesa directiva de Juntos por el Cambio.

Desde este cuadro político argumentaron que la presidencia del organismo encargado de controlar el estado de las cuentas del sector público corresponde al partido de la oposición con mayor cantidad de legisladores en el Congreso, en concordancia con lo que establece la Constitución Nacional.

Sin embargo, la UCR se anticipó a sus aliados y, con una interpretación literal del artículo 85 de la Constitución Nacional que habla de «partido» con mayor cantidad de legisladores y no de «coalición», sumó a sus diputados y senadores para mostrar superioridad numérica frente al PRO.

Este fin de semana, Pichetto, con el fin de evitar chispas, expresó: “No tengo pensado ir como auditor de la AGN. Yo nunca pedí este cargo, ni formaba parte de mi interés ocupar un espacio en la auditoría”.

“Hay un planteo de ajustarse a la letra de la ley, a contar diputados y senadores, pero yo no voy a entrar en esa. No voy a dividir el frente opositor por un cargo”, remarcó en diálogo con La Capital.

