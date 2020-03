Atletas pampeanas competirán en la media maratón de Nueva York

Tres atletas pampeanas disputarán la media maratón de Nueva York, Estados Unidos, a realizarse el próximo 15 de marzo en una distancia de 21 kilómetros por calles de dicha ciudad. Se trata de Daniela Pirro de Toay, Soledad Romano de Santa Rosa y la sargento de la Policía de La Pampa Verónica Pohle.

Pohle, que se encuentra cumpliendo servicio en la localidad de Jacinto Arauz, contó sobre la nueva experiencia que vivirán las deportistas en los próximos días. «cumplir el sueño de ir a correr a los Estados Unidos surgió a mitad de año en una conversación con una de las chicas. No es fácil disputar esta media maratón porque tiene cupos limitados y es caro».

Explicó que se trata de una carrera internacional que se realizada desde hace 15 años y en la que participan más de 20 mil atletas. «Lo lindo de esta carrera es el recorrido. Pasar por el Central Park, por el puente de Brooklyn, lugares que uno ve en las películas».

Pohle detalló: «Salimos el lunes hacia Buenos Aires y «el martes tomamos el avión a Estados Unidos, con escala en Panamá. La carrera es el 15, pero queremos estar unos días previos para aclimatarnos al lugar, porque es invierno, y conocer el recorrido».

Comentó la deportista que será la primera vez que dispute los 21 kilómetros. «Estoy en plena preparación, el entrenamiento me lo está dando Héctor de la Iglesia, es el entrenador de nuestro grupo de running Spartans. El me pasa la rutina, trato de acomodar los horarios de trabajo. Ser ama de casa, mamá, poder cumplir con los entrenamientos no es fácil. Todas estamos con todos los nervios, la ansiedad de la carrera».

-¿Cómo te lo imaginás la carrera?

-Será una carrera para vivirla a pleno por la cantidad de gente, por la adrenalina que genera y por los lugares que iremos pasando. Tengo en claro que los primeros kilómetros se hacen con la fuerza del cuerpo y los últimos con el corazón, por la emoción de llegar. Será un sueño hecho realidad.

-¿Cuándo empezaste con la actividad?

-Comencé a correr hace casi tres años con un grupo de Santa Rosa. Fue por una cuestión de salud. Pasé por unas situaciones duras y me di cuenta que esto me ayudaba a superarme, se volvió mi cable a tierra. Lo que uno se propone lo puede lograr.

Pohle señaló el año pasado participó de la prueba La Paz, del Regional del Sur, en el que obtuvo el tercer puesto en su categoría. Además, durante 2019 disputó diferentes carreras. (Fuente: diario La Arena)

