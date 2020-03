Marín no continuará en la presidencia del PJ pampeano

Después del Congreso Nacional del Partido Justicialista, que se realizó esta semana en Ferro Carril Oeste de Caballito, donde se definió el 3 de mayo como fecha para la renovación de autoridades partidarias, el presidente del PJ pampeano, Rubén Marín, aseguró que existe un «apoyo irrestricto al gobierno nacional y a las medidas que se están tomando».

El ex gobernador destacó que los congresales pampeanos “nos llevamos una sorpresa, porque todos teníamos mandato vencido”. “En el Congreso anterior se había hecho una prórroga, pero ahora nos encontramos con esta situación”, agregó. Así las cosas, explicó que en la reunión partidaria «podíamos pedir la palabra, opinar libremente, pero si hubiese habido una votación, nosotros no podíamos participar». «Nosotros tendremos un proceso electoral ahora, y ahí se renovarán todos los cargos. Habrá elecciones internas donde se elegirán los congresales, las autoridades partidarias», explicó Marín en declaraciones al diario La Arena.

«Demasiado esfuerzo»

«Yo no seguiré, creo que ya cumplí mi función y es tiempo de que otro agarre las responsabilidades. No sé quién deberá ser el próximo presidente del PJ local. No sé quién se presentara, y cuál será la actitud que tomarán, lo que sé es que hay elecciones y que yo tengo pensado no seguir, con mi edad hay cosas que me cuestan demasiado esfuerzo», dijo. Consultado por quién debería ser su sucesor al frente del PJ pampeano, Marín dijo que «personalmente quisiera que haya elecciones, que se elija al peronista que sea».

«En lo personal creo que todo tiene un límite y el tiempo ha llegado para mí. El peronismo ha seguido gobernando, por lo que creo que tan mal no lo hemos realizado, pero es tiempo de que otros tomen la responsabilidad», añadió. Respecto de una posible lista de unidad, consideró que «se puede dar, siempre que sea una lista equilibrada. Si no es así, cada cual sabrá qué es lo que debe hacer e iremos a una interna».

