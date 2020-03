Liga Pampeana 2020: Estudiantil ganó en el cierre de la segunda fecha

Estudiantil le ganó 2 a 1 a Matienzo de Ingeniero Luiggi, en el estadio Próspero Jañez de Eduardo Castex. Los goles tricolores fueron convertidos por Jordan Cornara y Guido Vázquez, mientras que el delantero Gastón Vara Argüello había establecido el empate transitorio para los luiggenses. El partido fue válido por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Pampeana de Fútbol.

Cultura Integral y Sportivo Independiente empataron sin goles, en un partido donde fueron expulsados Federico Holman en los baroneses y Eric Richardi en los piquenses.

Y Sportivo Realicó goleó 6 a 2 a All Boys de Trenel, con goles de Martín Aritto, Leonardo Iolardo –en dos ocasiones-, Miguel Rosón –en dos oportunidades- y Diego Blanco, mientras que Javier Aranda –de penal- y Gastón Mondini anotaron para los trenelenses.

PARTIDOS ADELANTADOS

En los partidos anticipados, Alvear FC derrotó 2 a 0 a Juventud Regional de Miguel Cané, con goles de Lucas Parodi y Axel Bertaina.

También, Costa Brava derrotó 2 a 1 a Racing Club de Eduardo Castex en el estadio Nuevo Pacaembú de General Pico, con goles de Facundo Jofre y Facundo Petisco para los costeros, mientras que Cristian Díaz había puesto en ventaja a los castense.

Y además, Ferro Carril Oeste de Intendente Alvear le ganó 1 a 0 a Ferro Carril Oeste de General Pico, en el estadio Coloso de Barrio Talleres.

TABLA DE POSICIONES

Costa Brava, Ferro de Intendente Alvear y Alvear FC, 6; Sportivo Independiente, 4; Racing Club, Estudiantil y Sportivo Realicó, 3; Cultural Integral, Matienzo y All Boys de Trenel,1; Juventud Regional y Ferro de General Pico, 0.

PRÓXIMA FECHA

Racing Club vs Alvear FC

Ferro de Intendente Alvear vs All Boys de Trenel

Sportivo Realicó vs Estudiantil

Matienzo vs Cultura Integral

Juventud Regional vs Ferro de General Pico

Sportivo Independiente vs Costa Brava

