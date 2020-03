General Pico: Sobreseyeron al entrenador de fútbol investigado por el presunto suministro de medicación

Un entrenador piquense fue sobreseído en una causa penal que se le inició días atrás, por el presunto suministro de medicamentos prohibidos a un grupo de niños de entre 12 y 13 años, durante la disputa de un torneo de fútbol infantil. Ayer a la mañana la jueza de control Jimena Cardoso coordinó la audiencia de conciliación en la que hizo lugar a la aplicación del principio de oportunidad que pidiera Martín Herrero Galvagno, defensor de Kevin Luna, quien dirige la Escuela de Fútbol DXT.

«Se dictó el sobreseimiento definitivo con la consecuencia directa de que se le levanta la prohibición de acercamiento (hacia los padres y niños de la categoría 2007) y que puede volver a trabajar habitualmente con todas las categorías de la escuela. Con esto no le queda ningún tipo de antecedente porque se llega al sobreseimiento absoluto. Como el hecho que se investigó no tiene ningún tipo de relevancia, la Fiscalía desistió de continuar con la investigación. De hecho no se produjo la apertura del teléfono que fuera secuestrado, porque quedó en evidencia que no había ningún tipo de sustancia prohibida», dijo. «Desde la audiencia de formalización (de la Investigación Fiscal Preparatoria) hasta ahora que se dictó el sobreseimiento, no se produjo un solo elemento probatorio. A mi criterio ni siquiera tendrían que haberlo formalizado porque no había ningún delito para imputarle», agregó.

El defensor, en todo momento sostuvo que su defendido le hizo inhalar a sus jugadores un ungüento con aroma a eucaliptos, que le descongestionara las fosas nasales.

Formalización

El 27 de febrero, el juez de control Diego Ambrogetti le formalizó una causa penal a Luna por infracción a la Ley de antidoping y por un presunto delito contra la salud pública, que pena a quienes administran medicación sin tener un título habilitante para hacerlo. De la audiencia participaron los fiscales Armando Agüero y Verónica Campo, y el defensor Herrero Galvagno.

Durante esa audiencia, el magistrado ordenó la apertura y análisis del teléfono celular que le fue secuestrado al entrenador, y le impuso una restricción de acercamiento al entrenador. Además ordenó que se notificara a la Liga Pampeana de Fútbol, sobre la investigación que se seguía contra Luna.

La Fiscalía inició una investigación de oficio, luego que se viralizara un video grabado durante el torneo «Cebollitas» de Ferro de Pico que se jugó desde el 22 al 25 de febrero, en el que se ve a Luna, hacerles inhalar un producto a parte de sus jugadores de la categoría 2007. En un allanamiento que se hizo en el domicilio del entrenador, se secuestró un teléfono celular y dos medicamentos: Vick Vaporub y salbutamol.

