La castense Anahí Díaz ganó el duatlón en homenaje a Juan Gilberto Funes

La atleta castense Anahí Díaz ganó el Duatlón “Corre Juan”, que contó con una gran presencia de competidores en el Parque Lineal “Juan Gilberto Funes”. La organización estuvo a cargo de la Fundación Juan Gilberto Funes In Memorian, y premió a los tres primeros de cada categoría en modalidad individual y postas. La prueba contó con clasificación manual a cargo de Run Urbano.

Este será un verano inolvidable para Anahí Díaz en lo deportivo. En su primera temporada completa de pruebas combinadas -con triatlones, duatlones y acuatlones-, logró su tercera victoria consecutiva, destacó San Luis Run.

La castense, que hace varios años está radicada en San Luis, venía de ganar en Tilisarao y Potrero de los Funes, y el domingo completó su buena cosecha con un claro triunfo entre las damas en el “Corre Juan” de San Luis.

“La parte de pedestrismo me sentí muy cómoda. Como siempre ahí intento sacar la diferencia. Y en la bici no tanto: tuve un desperfecto y no me entraban los cambios. Anoche (por el sábado) estaba bien, pero se ve que en el traslado a la carrera algo le pasó a la bici. Solo esperaba llegar. En la segunda parte del pedestrismo también anduve muy bien”, describió la ganadora.

“Hermoso el recorrido. Fue un circuito diferente, no estamos acostumbrados a competir en la avenida Santos Ortiz. Aunque la vuelta de oeste a este fue durísima, sumado a que tuvimos algo de viento en contra. Pero pude terminarla entera”, dijo Anahí Díaz.

Aún tiene en agenda un Acuatlón más: el próximo domingo 15 de marzo en La Florida. “Todo suma para ponerse en ritmo de competencia y afrontar de la mejor manera los 21K en `A Pampa Traviesa´, el 5 de abril”, concluyó.

