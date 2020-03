Paro de recolectores y recicladores en Castex: “Trabajamos en condiciones inhumanas”, aseguran

Una treintena de trabajadores de la Planta de Reciclados y recolección de basura domiciliara en Eduardo Castex, se encuentran realizando una medida de fuerza porque las autoridades municipales no les entregarían el material para desarrollar sus tareas, y tampoco los elementos indispensables de seguridad e higiene. “El jueves estuvimos acá, pero no pudimos trabajar porque no teníamos material. Cumplimos el horario. Y hoy vinieron con una notificación para decirnos que nos iban a descontar el día de trabajo, pero no trabajamos porque no había material”, dijo –molestó- uno de los trabajadores.

Anoche se encontraban en el interior del predio ubicado en la zona sureste de Eduardo Castex. Concurrieron dos móviles policiales para dialogar con los trabajadores, e instarlos a deponer la medida de fuerza. Además, solicitaron que dejen salir camiones que estaban cargados de basura, que serían tercerizados por el municipio para realizar la recolección de residuos domiciliarios.

El conflicto ya comenzó semanas atrás. La semana pasada los trabajadores fueron convocados a una reunión en el municipio. Dicen que estuvieron desde las 8 a las 13 horas, pero finalmente les dijeron que las autoridades municipales no los atenderían en esa jornada. “Fue una tomada de pelo”, dicen.

“No tenemos alambre (para hacer los fardos de basura), ni canastos, ni guantes y no nos entregan la ropa. Tenemos un acuerdo que nos subían los sueldos cuando hay aumentos paritarios, y eso desde enero no lo tenemos más. Queremos que valoren nuestro trabajo”, destacaron a este diario digital.

