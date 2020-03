Torneo Provincial de Fútbol Municipal 2020: La zona Norte tiene fixture y ascensos para la LPF

Con la presencia de técnicos de la Subsecretaría de Deportes, intendentes y delegados de los equipos participantes se anunció el formato y el fixture que tendrá la región Norte del Torneo Provincial de Fútbol Municipal. En esta edición la competencia otorgará dos ascensos a la Primera B de la Liga Pampeana de Fútbol (LPF) para 2021. La reunión se realizó –el lunes a la noche- en Conhelo.

Los ascensos no sólo son un reconocimiento al crecimiento en el nivel de preparación de los equipos en los últimos años, sino una demostración de cómo se pueden vincular los deportes social y federado.

Jugarán 21 equipos divididos en tres zonas. Los ganadores de cada una se quedarán con los ascensos: el que más puntos sume logrará uno y los otros dos jugarán entre sí para ver quién lo acompaña. Los ascendidos, a su vez, clasificarán a las semifinales del Provincial y a la Copa de La Pampa 2021 y tendrán acompañamiento económico del Gobierno para insertarse en el ámbito federado.

El tercer ganador de grupo, en tanto, obtendrá la plaza para la Copa de La Pampa, que tendrá otros cuatro clasificados por la región: los escoltas, los terceros y los dos mejores cuartos jugarán cruces para lograr el pasaje.

La lista de buena fe tendrá un máximo de 40 jugadores, se comenzará a entregar la documentación de los futbolistas a partir del 8 de abril y la competencia iniciará el 19 de abril.

LAS ZONAS

Zona A: Bernardo Larroudé, Sarah, Hilario Lagos, Van Praet, Recreativo Juniors (Realicó), Quetrequén y Maisonnave.

Zona B: Falucho, Ceballos, Vértiz, Speluzzi, Dorila, Agustoni y Metileo.

Zona C: Monte Nievas, Mauricio Mayer, Arata, La Maruja, Pichi Huinca y Embajador Martini.

PRIMERA FECHA

Zona A – Primera fecha: Sarah (local en Bernardo Larroudé) vs. Hilario Lagos, Quetrequén vs. Recreativo Juniors (Realicó), Maisonnave vs. Larroudé y tendrá fecha libre Van Praet.

Zona B: Speluzzi (local) vs. Ceballos, Vertiz vs. Agustoni y Dorila vs. Falucho. Libre: Metileo.

Zona C: Monte Nievas (local) vs. Conhelo, Arata vs. Mauricio Mayer, La Maruja vs. Embajador Martini. Libre: Pichi Huinca.

Comentarios

Comentarios