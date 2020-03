El coronavirus afectará la temporada de caza en la Pampa: Cuarentena obligatoria para cazadores extranjeros

La directora de Epidemiología de La Pampa, Ana Bertone, aseguró que por los protocolos a los que obliga la pandemia de coronavirus podría verse afectada seriamente la temporada de caza de ciervo colorado en La Pampa, uno de los atractivos turísticos que se explotan a través de diversos cotos de caza emplazados en nuestra provincia.

La funcionaria estuvo ayer en los estudios de CPEtv donde participó de la grabación del programa La Parte y el Todo. El envío podrá verse esta noche, a partir de las 22, en el canal 2 del cable cooperativo. «La Pampa se está preparando en estos meses para recibir contingentes de turistas del exterior que vienen a cazar. ¿Existe la posibilidad, si esto se agrava, de detener ese flujo turístico?», le consultaron.

«Dentro de La Pampa se trabaja con la rectoría de la Nación, sobre esto hay un reglamento internacional, dictado por un montón de estamentos que hacen a las definiciones. Por ahora, no puede impedirse el turismo internacional pero sí lo que podemos hacer es medidas de contención, como las disposiciones que establecen que las personas que vengan de lugares de circulación activa tienen que aislarse por 15 días, tanto sean extranjeros que vienen a cazar o pampeanos que vuelven de un viaje al exterior.

-Pero si los turistas que vienen a cazar van a tener que estar en encierro durante dos semanas, no van a venir.

-Exacto. Son dos semanas de aislamiento, porque es el período de incubación de la enfermedad. Nosotros estamos hablando con la Dirección de Recursos Naturales y la Dirección de Turismo porque sabemos que empieza la temporada de caza. Ellos nos han proporcionado los contactos con los cotos de caza para advertirlos. Cualquier persona que llegue de los países con circulación debería estar dos semanas en aislamiento desde su ingreso al país.

En los campos inscriptos en categorías I y II, la caza del ciervo colorado de doce puntas o más se realiza desde el 1 de marzo hasta el 1 de junio, mientras que la de ejemplares de 11 puntas o menos y de hembras está abierta hasta el 30 de septiembre. En los cotos de caza habilitados, la cacería está abierta desde el primer día del presente mes hasta el último de septiembre, siempre según el plan de manejo aprobado por la Dirección de Recursos Naturales.

Alerta adecuada

Respecto a la amplia difusión que los medios del país y el extranjero están dando a la pandemia del coronavirus, la funcionaria aseguró que el alerta internacional que se dio, al tratarse de un nuevo virus, fue adecuada en términos científicos. «Se trata de un nuevo virus dentro de una familia de virus. Es una nueva cepa, una nueva mutación, que empieza a producir enfermedades en el ser humano y que puede trasmitirse de unos a otros en forma aérea. Además se vio que en algunas personas puede desarrollar una enfermedad grave», explicó.

«Lo que tiene que quedar claro para la gente es que estamos en una fase de contención. Estamos teniendo coronavirus y cada vez que hay un caso es como si hubiera un brote, porque se trata que ese caso disemine lo menos posible la enfermedad. Limitarlo lo más posible. Es una fase de contención. Cada vez que tengamos un caso que nos aparezca como posible, no necesitamos confirmarlo, directamente, ante la duda, intervenimos para tratar de disminuir la diseminación del virus», sostuvo.

Dispositivos

Bertone explicó que Epidemiología está armando distintos dispositivos de acuerdo a la localidad y las posibilidades de llegada del virus. «En Santa Rosa y en General Pico habrá un dispositivo de salud pública que consiste en un móvil que irá con un equipo de salud al domicilio», afirmó.

-¿Cuál sería un caso sospechoso?

-Sí o sí la definición de caso es la fiebre, el dolor de garganta, la tos y la dificultad para respirar y, sí o sí, el antecedente de viaje a Italia, España, Alemania y el resto de los países con circulación. Cuando se descubran casos en que una persona de aquí contagió a otra, que no tiene el antecedente de haber viajado, ahí ingresaremos en una etapa de mitigación, una segunda etapa para la cual se está preparando el equipo de salud, aun cuando no sabemos si vamos a llegar a esa fase o no, pero lo importante es estar preparados. Más vale que sobren las acciones, por eso estamos articulando con el sector privado para trabajar en equipo.

