Kohan aseguró que en La Pampa “no hay un solo caso de coronavirus comprobado”

El ministro de Salud, Mario Kohan, y la directora de Epidemiología de La Pampa, Ana Bertone, concurrieron a la comisión de Legislación Social de la Cámara de Diputados de La Pampa, para informar sobre el coronavirus, la situación en La Pampa, los cuidados y la manera de informar. La funcionaria Ana Bertone indicó que actualmente en Salud Pública “tenemos dos casos sospechosos en buenas condiciones y 20 personas en aislamiento”.

Antes de ingresar a la reunión de la comisión legislativa, la directora Ana Bertone habló con los medios de comunicación. “Estamos trabajando y articulando con todos los ministerios, por un lado estamos tratando en esta etapa de contención, significa que estamos trabajando en tener todas las estrategias para tratar de evitar que circule el virus en la provincia”. En este sentido, especificó que “tenemos la temporada de caza y estamos viendo cuáles son las mejores estrategias para evitar la inseminación”, dijo.

También, contó que las personas que vienen del exterior las consideran “casos sospechosos”. “Puede ser una gripe, angina, pero como tiene el antecedente de lugares de circulación, nosotros los aislamos, tomamos muestras para descartar si es influenza, si no es, se manda para coronavirus”, aclaró. E insistió que actualmente “estamos tratando de bloquear y controlar la situación”.

Además, remarcó que las medidas generales “las tenemos que adoptar todos, como es el lavado frecuente de manos o toser en el codo”.

“NO HAY CASOS COMPROBADOS”

En la reunión de la comisión parlamentaria, el ministro Kohan dejó en claro que hoy en La Pampa “no hay un solo caso de coronavirus comprobado”. Explicó: “hoy estamos en lo que se llama fase de contención. Estamos dependiendo de eventuales casos que podrían ser de zonas de circulación viral. Nosotros nos pusimos el peor escenario, porque uno debe estar preparado para lo peor, y estamos trabajando a paso redoblado para eso”.

El funcionario se refirió al rol de la prensa. “Es infernal cómo se comunica y cómo se trata el coronavirus en los medios. Yo creo que la prensa si informara de buena manera nos ayudaría muchísimo. Este es el momento de la correcta información. No de la alarma y la histeria. Nosotros jamás vamos a mentir, ni a ocultar en Salud Pública. A veces con la ansiedad de conocer, periodísticamente hablando, se interpreta mal las cosas”, expresó. “¿Por qué la prensa es importante? Es importante porque pueden informar, por ejemplo, que si alguien viene de afuera, esa persona debe estar 14 días en su casa”, ejemplificó. Y cerró: “Cuando nos dicen ‘lavémonos las manos’, nos tenemos que lavar las mano, no tenemos que discutir si sí o si no. Ahí, en ese punto, la prensa es fundamental”.

