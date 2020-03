“Peligra la continuidad del torneo de Liga Pampeana”

Lo confirmó el presidente de Liga Pampeana de Fútbol a Fervor Deportivo, programa de Radio Don 101.5. Norberto Cuevas aseguró que, por el coronavirus, no está asegurada la continuidad del Torneo Apertura ni el inicio del ascenso.

“Recién terminamos de tomar la decisión de parar la fecha completa de este fin de semana”, afirmó el presidente de la entidad con sede en General Pico a las 14.45 horas. “Desde AFA se exige jugar sin público y decidimos parar en esta fecha”, agregó.

“Si por 90 días no podemos jugar con público, tomaremos la decisión de dar por finalizado el torneo”. El motivo es económico, ya que al jugar sin público durante tanto tiempo los clubes no tendrían ingresos y la situación sería insostenible. El lunes habrá una definición y no se descarta que se reanude a mitad de año. ESCUCHE EL AUDIO.

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 1/20

General Pico, 12 de Marzo de 2020

Vistas: Las Notas del Consejo Federal del Fútbol sobre decisiones tomadas conjuntamente entre el Ministerio de Turismo y Deporte de la Prov. de Bs. As. y el Ministerio de Salud de la Nación y

Considerando: que han dispuesto la suspensión preventiva y hasta nuevo aviso de la concurrencia de público de cualquier parcialidad en todos los eventos deportivos dentro del territorio nacional;

Se Resuelve: en concordancia con la mayoría de los Delegados del Consejo Directivo de nuestra Liga, suspender toda la programación de la Liga Pampeana de Fútbol: Torneo de Primera División “A”; Primera División “B”; Departamento de Fútbol Veteranos y Departamento de Fútbol Infantil hasta el día Lunes 16 de Marzo cuando se reúna el Consejo Directivo de la Liga y determine las acciones a seguir, teniendo en cuenta, que una resolución como la planteada (jugar si público en los estadios) imposibilitaría continuar con la disputa de los mencionados Torneos dado que los clubes no estarían en condiciones de afrontar los gastos ocasionados por la disputa de los partidos.

Norberto J. Cuevas

Presidente Liga Pampeana de Fútbol

