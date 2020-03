Casino Club y Hotel Mercure continuaron con un torneo de poker y violaron disposición municipal

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, prohibió las fiestas privadas, los boliches bailables y los salones de apuestas para evitar la propagación del nuevo coronavirus. La medida se dio a conocer minutos después de las 21. El Casino Club cerró casi tres horas después, sobre el filo de la medianoche. Estuvo dentro de los plazos establecidos. Sin embargo, prosiguió en el Hotel Mercure -también controlado por el casino- el torneo patagónico de poker, pese a que también se encontraba dentro de las prohibiciones.

El torneo de poker se desarrolló durante la noche del viernes y toda la madrugada del sábado en el hotel, en el cruce de las avenidas Illia y Santiago Marzo. Atrajo a apostadores de buena parte del país. Y presuntamente la intención de los organizadores sería que continúe este sábado, desde las 15 horas, publicó Diario Textual.

¿Está o no permitido un torneo de apuestas? Claramente, no. El intendente capitalino dispuso anoche «suspender por un plazo de 15 días la actividad de lugares bailables, salones de eventos, conferencias, salas de juegos, bingos, peñas, ferias, Casino Club». Es decir, ninguna sala de juegos -por más que no se encontrara dentro del casino- está habilitada.

MOLESTIAS DE CLIENTES

Hubo clientes del hotel que se mostraron molestos. «El torneo de poker siguió con normalidad… Una vergüenza… Croupiers trabajando con diez personas en una mesa que hablan, bostesan, tosen y estornudan en un perímetro de 3 metros cuadrados. ¿Dónde están las normas que se cumplen?», se preguntó C.

Le apuntaron también a la intendencia. «Hubo clientes que provienen de distintas provincias y ciudades, que han estado en terminales aeropuertos y hoteles. Cualquiera puede estar infectado… Lamentable que el municipio no los hubiese clausurado», dijo M.

Por lo pronto, la intendencia está evaluando la posibilidad de disponer de la clausura del hotel por violar la prohibición.

RESTONARES LLENOS

Otro dato: buena parte de los restaurantes y los pubs no siguieron las recomendaciones y estuvieron abarrotados de gente.

El intendente dispuso la obligación a los propietarios y/o a quienes exploten salas de cine, restaurantes, bares, pub y todo otro lugar donde se expenda comida y/o bebidas disponer el espacio para los asistentes de manera que se ocupe como máximo hasta el 50 por ciento de su capacidad habilitada.

DESMIENTEN CASO DE CORONAVIRUS EN EL MERCURE

Desde los últimos días es insistente el rumor -principalmente en las redes sociales- de que un ciudadano canadiense se encuentra en cuarentena porque padece coronavirus o es un caso sospechoso del nuevo virus, en el Hotel Mercure. Esa versión es falsa. Lo confirmaron tanto desde el Ministerio de Salud, como desde el hotel.

