Coronavirus: El relato de una castense que reside en una de las regiones más afectadas de Italia

La castense Paula Isola reside en el pequeño pueblo de Berceto, en la provincia de Parma, que está ubicada en la región de la Emilia Romagna. “Esta era una región que hasta hace tres semanas no estaba afectada y ahora estamos segundos en el ranking de las regiones más afectadas en Italia”, destacó la castense en una entrevista telefónica con Radio DON 101.5 Mhz. “Hay que tener mucho cuidado porque es muy contagioso. El gobierno nos pide que nos quedemos en casa para impedir contagios masivos porque vamos a desbordar la atención de la Salud Pública”, relató la entrevistada. Y aconsejó: “Ustedes en Argentina tomen recaudos, no salgan, hagan lo que les piden, mantengan un metro de distancia con las demás personas, porque es muy contagioso y así evitarán lo que hoy está ocurriendo en Italia”.

En Italia la pandemia de coronavirus no cede, y hasta ayer había 21 mil casos y 1441 muertos. La mayoría de los fallecidos se registraron en el norte italiano, donde está el foco del brote.

Ayer, como todos los días, el jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli, admitió la presencia de una «grave pandemia» en Italia. Destacó también el aumento del número de curados, que alcanzó casi a las 2.000 personas, para ser más precisos, 1966; 527 más que el viernes. Borrelli detalló que de los 17.750 casos actualmente positivos, 1.518 se encuentran en terapia intensiva, 8.372 internados con síntomas y 7.860 en aislamiento domiciliario.

El Instituto Superior de la Sanidad también informó que hay un aumento de casos entre los menores de 50 años. Ayer fue el tercer día de bloqueo total, donde está todo cerrado salvo farmacias, supermercados y kioscos de diarios. Y los italianos salieron a los balcones y las calles para entonar «Azzurro», una canción popular, como para hacerse coraje frente a una situación nunca antes vista. Y al mediodía, también hicieron aplaudidas para agradecer la labor que están haciendo médicos y enfermeros, en trinchera para combatir a un enemigo invisible e implacable.

“ESTO ES TREMENDO”

Paula Isola tuvo que cambiar sus hábitos y costumbres, pero también canceló el dictado de clases de inglés. Su pareja aún viaja diariamente a trabajar, pero circula con un certificado médico. “No se puede andar en la calle porque sí, porque te paran y te preguntan a dónde vas y si tenes el certificado médico. Así sí podes circular”, explicó. Y su hijo no tiene clases. Pero, la docente envía el material educativo por una aplicación móvil, donde incluye videos explicativos.

En el supermercado del pueblo, permiten el ingreso de una persona por vez. El resto espera, haciendo “la cola”. “Entra una persona, el dueño cierra la puerta con llave y el resto espera. Cuando sale esa persona, entra otra. Y así sucesivamente”, detalló. Lo mismo ocurre en la verdulería. Ahí atienden con barbijos. Las calles de Berceto están vacías. Los bares cerrados, y hasta la iglesia canceló las misas. El Duomo de Berceto es una iglesia muy bella y reconocida, que fue construida a principios de la Edad Media.

EL PODEROSO NORTE, COMPROMETIDO

Paula extraña el dulce de leche, aunque en Italia en algunos –pocos- mercados se consigue a 5 euros los 250 c.c. “Lo compró a veces, para darme un gusto”, reconoce. También, el dulce de batata y dulce de membrillo. “Pero, puedo prescindir de todo, menos de la yerba”, reconoce. El mate es –casi- irremplazable para –la mayoría de- los argentinos.

La castense reconoce en algunos sitios de Italia se están aplicando mecanismos de guerra. Los médicos tienen que seguir protocolos “a sangre fría”, para determinar las edades y patalogías de los pacientes que se podrán recuperar, porque se están saturando las terapias intensivas y los recursos humanos. “Estaba mirando algunos diarios de Holanda e Inglaterra que comentaban esto que pasa en Italia. Esto se usa un poco como alerta para otros países, para que la sociedad haga conciencia observando lo que está ocurriendo en Italia”, relató.

El norte de Italia concentra la mayor riqueza económica e industrial. Ahí se concentran los aeropuertos internacionales de Milán, Torino, Verona, Venecia y Bolonia, entre otros.

-Escuche versiones coincidentes que el brote se inicia en el norte de Italia porque hubo grandes eventos de lanzamientos de moda y otras actividades, donde anualmente concurren millares de personas de China y otros países. ¿Esto es así?

-No tengo idea. Es curioso o un misterio que las tres regiones más afectadas son Lombardia, Emilia Romagna y Veneto, que son las zonas desde donde sale la mayor producción de Italia. Estas zonas estaban levantando el país, porque Italia se venía levantando. A mí la duda me queda, esto que se mezcló una serpiente con un murciélago y salió este virus, bueno…me dicen que soy medio complotista…está bien…puede ser…pero me quedan mis dudas. Estas son las regiones que más comercializan con el exterior, acá se produce mucho. Emilia Romagna tiene mucha producción de alimentos. Causa o consecuencia, no lo sé. Acá se mueve mucho el comercio exterior.

«PREVENGAN AHORA PARA QUE NO SE ARME EL LÍO DE ITALIA»

“Acá las medidas se van adoptando diariamente. Esta todo cerrado menos la producción. Nos piden que no salgamos de casa, y esto depende mucho de la responsabilidad cívica de cada ciudadano. Nos piden que nos quedemos en casa para impedir contagios masivos porque vamos a desbordar la atención de la Salud Pública. Por eso les aconsejó a mis familiares en Argentina que permanezcan a más de un metro de distancia de otras personas, si no los saludan de la manera habitual no nos tenemos que ofender, no compartir el mate, lavarse las manos a cada rato, porque no sabes las cadenas que se van generando para tomar prevenciones porque el virus pasa mucho en manifestarse y tenemos que pensar en todos, para pensar en nosotros mismos. Son cosas básicas, pero aplicarlas. Es importantísimo que lo prevengan ahora, antes que se arme el lío que ocurrió acá”, cerró Paula Isola en la comunicación con Radio DON 101.5 Mhz.

