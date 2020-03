La UNLPam declaró asueto para mañana y suspensión de clases hasta el martes 31

La Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) informó que declaró asueto académico y administrativo, en todo el ámbito de la UNLPam, para este lunes 16. La medida se adoptó teniendo en cuenta la definición de suspensión de clases en los niveles Inicial, Primario y Secundario, a partir de mañana y hasta el 31 de marzo, y a fin de facilitar la organización familiar.

Por otra parte, se han acordado las siguientes medidas:

– suspensión desde el lunes 16 al martes 31 de marzo, inclusive, del dictado de clases de grado y posgrado en todo el ámbito de la Universidad Nacional de La Pampa. Esta decisión es aplicable al Colegio de la UNLPam.

– cada Unidad Académica deberá adoptar las medidas necesarias en procura de garantizar el desarrollo del calendario académico, los contenidos mínimos de las asignaturas, y su calidad. Esto podrá contemplar la implementación transitoria de modalidades de enseñanza a través de los campos virtuales, medios de comunicación o cualquier otro entorno digital de que dispongan, y/o la reprogramación del calendario académico; entre otras alternavitas que las autoridades competentes dispongan.

– suspensión desde el lunes 16 al martes 31 de marzo inclusive, del dictado de talleres, cursos, actividades deportivas, culturales o todas aquellas que impliquen una aglomeración de personas, en todo el ámbito de la Universidad Nacional de La Pampa.

– suspension desde el lunes 16 al 31 de marzo inclusive, de todo tipo de transporte de estudiantes, sea regular o especial, local, interprovincial o nacional.

– Justificación de inasistencias del martes 17 al martes 31 de marzo, con goce de haberes, a:

a) personas mayores de 65 años-

b) embarazadas en cualquier trimestre.

c) grupos de riesgo:

Enfermedades respiratorias crónica: hernia diafragmática, enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar, traqueostomizados crónicos, bronquiectasias, fibrosis quística y asma;

Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, reemplazo valvular, valvulopatías y cardiopatías congénitas;

Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (no oncohematológica): VIH dependiendo del status (< de 350 CD4 o con carga viral detectable) o pacientes con VIH con presencia de comorbilidades independientemente del status inmunológico, utilización de medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis (mayor a 2 mg/kg/día de metilprednisona o más de 20 mg/día o su equivalente por más de 14 días), inmunodeficiencia congénita, asplenia funcional o anatómica (incluida anemia drepanocítica) y desnutrición grave;

Pacientes oncohematológicos y trasplantados: tumor de órgano sólido en tratamiento, enfermedad oncohematológica hasta seis meses posteriores a la remisión completa y trasplantados de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos;

Obesos mórbidos (con índice de masa corporal > a 40);

Diabéticos;

Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses.

– a partir del martes 17 de marzo no se suspende el funcionamiento de las actividades administrativas, de investigación y/o extensión; ni el funcionamiento de los órganos de gobierno individuales ni colegiados.

– los comedores universitarios en ambas sedes no prestarán servicios el lunes 16 de marzo, y a partir del martes 17 de marzo prestarán funciones bajo el sistema de viandas, con las correspondientes medidas de higiene y seguridad.

Comentarios

Comentarios