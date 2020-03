Ziliotto sería el nuevo presidente del PJ pampeano

El actual gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, figura como el elegido para encabezar la renovación y presidir el Consejo Provincial del Partido Justicialista pampeano, según confirmaron fuentes partidarias.

La novedad se conoció luego de que Rubén Marín confesara, hace una semana, en el diario La Arena que no continuaría al frente del peronismo local. «Yo no seguiré, creo que ya cumplí mi función y es tiempo de que otro agarre las responsabilidades. No sé quién deberá ser el próximo presidente del PJ local. Sé es que hay elecciones y que yo tengo pensado no seguir, con mi edad hay cosas que me cuestan demasiado esfuerzo», había sentenciado.

De esta manera, comenzaron las especulaciones sobre quién reemplazaría al histórico dirigente de Convergencia, e incluso se llegó a pensar en la posibilidad de que haya internas. Sin embargo, según precisaron a La Arena, en las últimas horas trascendió que el candidato es Sergio Ziliotto, quien actualmente está a cargo del Poder Ejecutivo Provincial. La figura del mandatario encabezaría una fórmula de unidad entre las líneas internas de la fuerza, por lo que se descuenta que se impondría en las próximas elecciones.

Convocatoria

El pasado viernes, el PJ hizo pública la convocatoria a las elecciones internas partidarias que se realizarán a fines de mayo de este año. «En cumplimiento de lo dispuesto en la Carta Orgánica partidaria en su artículo 18 inc. G) y lo resuelto por el Consejo Provincial, la Junta Electoral Permanente del PJ -Distrito La Pampa- convoca a los afiliados para el 31 de mayo, en el horario de 8 a 18, a los efectos de elegir por voto secreto y directo a las autoridades partidarias», reza el llamado.

De esta manera, se oficializó la realización de los comicios para elegir «un presidente, un vicepresidente, un secretario general, doce secretarios titulares, ocho miembros suplentes y un representante titular y suplente por cada Departamento del a Provincia para integrar el Consejo Provincial».

Además, se votará para elegir a los integrantes del Consejo de Unidad Básica de cada localidad, el Consejo de Unidad Básica de cada una de las siete jurisdicciones de la ciudad de Santa Rosa y el Consejo Local de Unidades Básicas de Santa Rosa.

Es preciso recordar que estaba previsto que los comicios se realizaran en 2019. Sin embargo, el Consejo Provincial decidió posponerlas para no entorpecer el proceso electoral que se iba a llevar a cabo en los meses de agosto y octubre.

Requisitos

Con respecto a los requisitos, los candidatos deben tener «como mínimo dos años de antigüedad en la afiliación al momento de la presentación de las listas» y «dos años de residencia legal y real en el ámbito para el que se presenten, en la localidad o jurisdicción territorial para todo cargo local o de cada una de las siete jurisdicciones territoriales de la ciudad de Santa Rosa; y en la provincia para los cargos provinciales».

Por otro lado, las listas deberán «estar ratificadas por los candidatos propuestos y avaladas con las firmas de por lo menos del cinco por ciento de la totalidad de los afiliados de la jurisdicción para la cual se presentan».

A su vez, entre otros requisitos, «deberá estar integrada en un mínimo del cincuenta por ciento de los candidatos de los cargos a elegir por mujeres».

En el caso de los electores, deben estar incluidos en el Padrón de Afiliados de la Jurisdicción que corresponda, conforme al Padrón Definitivo que la Secretaría Electoral del Juzgado Federal de Santa Rosa entregará a la Junta el 27 de abril.

