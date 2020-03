Cazadores extranjeros violaron la cuarentena y se fugaron de campos pampeanos

Un ciudadano español, dueño de un campo en Cuchillo Co, no acató el aislamiento obligatorio y se fugó, informaron fuentes oficiales. También pasó lo mismo con tres franceses, que vinieron a cazar a un coto de la zona de Bernasconi y ahora se retiraron sin autorización.

Recientemente, ante el avance del coronavirus, el presidente Alberto Fernández firmó un decreto que establece quiénes son las personas que deben cumplir con la cuarentena obligatoria de 14 días. Entre ellos, quienes hayan arribado al país en los últimos 14 días y haya transitado por «zonas afectadas» (como España, Italia, Alemania, Estados Unidos, China, entre otros).

El empresario español llegó hace unos días a su campo Los Caldenes en Cuchillo Co, y no respetó el aislamiento, publicó Diario Textual. Por eso fue notificado y dijo que acataría la medida. Sin embargo, este domingo, luego de un llamado telefónico de que el ciudadano español había violado la cuarentena que debía guardar para evitar la propagación del coronavirus, el personal de la Policía y de Salud concurrió al campo. No lo hallaron. Solo estaban los peones, confirmaron las fuentes oficiales consultadas por Diario Textual.

El buscado es Juan Cruz Román A., de 62 años de edad. Se retiró en una camioneta Oroch de su campo ubicado en la ruta provincial 11, en Cuchillo Co. La sospecha es que partió hacia Buenos Aires. Pretendería volver a España.

CAZADORES FRANCESES

En tanto, este fin de semana se dio una situación similar con tres cazadores franceses, que se encontraban en el coto Los Araucanos, ubicado a 35 kilómetros de la localidad de Bernasconi, sobre ruta provincial 28 y nacional 154. Fueron notificados de que debían guardar cuarentena, pero posteriormente se retiraron del lugar. Las autoridades aún, a la noche de este domingo, no saben dónde están.

GRAVES DELITOS

En los cuatro casos, tanto el español como los tres franceses, podrían ser acusados de graves delitos previstos en el artículo 205 del Código Penal. Este artículo se relaciona directamente con la violación de medidas contra epidemias, y estipula una pena de prisión de seis meses a dos años para las personas que vulneren cualquier medida sanitaria dispuesta por la autoridad competente, destinada a impedir la introducción o propagación de una epidemia.

En las últimas horas, además, hubo una situación tensa también en Santa Rosa: obligaron a tres personas a permanecer en cuarentena.

