Pisandelli y la intendenta de General Pico regresaron del exterior y se encuentran en cuarentena

La intendenta piquense, Fernanda Alonso, permanecerá aislada en su domicilio particular donde cumplirá una cuarentena preventiva por 14 días, tras haber participado la semana anterior de una cumbre en Santiago de Chile.

La mandataria piquense –desde el martes 10 al viernes 13- fue parte del lanzamiento de la Red Latinoamericana de Líderes Convergencia para la Acción. Esta red está integrada por 75 líderes de casi una veintena de países, y busca generar incidencia política en América Latina, para que los gobiernos prioricen transversalmente el desarrollo infantil temprano, durante los primeros mil días en la vida de niñas y niños, en un contexto donde la crisis climática y migratoria afecta a la región.

Según informó la Dirección de Comunicación piquense, Alonso permanecerá aislada “en su domicilio, desde donde trabajará teniendo habilitadas su línea telefónica, redes sociales, así como plataformas que le permitan comunicarse para seguir trabajando online».

Esto se debe a que el Gobierno nacional decidió incluir en la lista de las zonas de riesgo por circulación de coronavirus a Brasil y Chile, donde la intendenta estuvo hace unos días.

De esta manera Fernanda Alonso «deberá cumplir con la cuarentena hasta llegar a los 14 días, más allá que en principio no la hubiera realizado por no estar incluidos en la disposición».

PISANDELLI REGRESÓ DE ESPAÑA

El ex delegado local de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Pedro Pisandelli, cumple con la cuarentena preventiva luego de haber llegado recientemente de España junto a su esposa, país incluido dentro del listado de “zona de riesgo” ante el avance de la pandemia del coronavirus.

El ex funcionario nacional regresó a La Pampa desde España y se encuentra cumpliendo el aislamiento obligatorio que dictaminó Nación días atrás. Así lo confirmaron fuentes del Ministerio de Salud, mientras que allegados al ex precandidato a intendente de Toay por el Frente Cambiemos informaron que se encuentra recluido en un campo de la familia llevando adelante dicha cuarentena.

Pisandelli, tras haber perdido la interna a manos de Guillermo Peralta, había renunciado a su cargo en la CNRT y se había radicado en el país ibérico. Ante la crítica situación sanitaria que se vive en dicha nación europea, el ex dirigente regresó a la provincia.

Por otro lado, las fuentes consultadas por este diario aclararon que la esposa del dirigente del PRO no se encontraba en cuarentena, por lo cual desmintieron las versiones de circulaban en las redes sociales de que la mujer no estaba cumpliendo con las medidas preventivas. “Ella no debía cumplir ningún aislamiento”, precisaron.

