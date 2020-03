UNLPam: ¿Cómo serán los servicios y actividades desde este martes?

El Rectorado informó que las actividades y servicios de la Secretaría de Bienestar Universitario se verán afectadas en su desarrollo a partir de este martes 17.

SALUD

Los trámites y plazos relativos al Examen Preventivo de Salud (EPSA) se encuentran suspendidos hasta el 12 de abril, tampoco se atenderán consultas personales relativas a este trámite. Las dudas las podrán evacuar a los correos:

General Pico: [email protected]

Santa Rosa: [email protected]

Las licencias por enfermedad del personal (docentes y no docentes), deben remitirse por correo electrónico a los correos mencionados para el EPSA, con copia digital del certificado médico y datos personales del interesado.

En todo lo referido al Servicio Apoyo Pedagógico Integral (SAPsi), las consultas personales se encuentran suspendidas, por ellas se puede escribir en:

General Pico: [email protected]

Santa Rosa: [email protected]

COMEDORES UNIVERSITARIOS

Los comedores de las sedes General Pico y Santa Rosa brindarán el servicio mediante viandas. Cada estudiante debe concurrir con envase propio, bien higienizado.

Quienes posean tickets que no utilicen hasta el 31 de marzo, deberán conservarlo a efectos de su reconocimiento en su próxima adquisición y dar aviso de que no se va a concurrir en:

General Pico: 02302-15606040 (llamada o mensaje de WhatsApp).

Santa Rosa: [email protected] o llamar a 02954-431430

El comedor del Campus Universitario de Santa Rosa (situado en Facultad de Agronomía) no ofrecerá servicio gastronómico y quienes lo deseen podrán acceder al menú en calle Falucho 767.

BECAS

Hasta el 31 de marzo las personas interesadas en becas recibirán asesoramiento sólo por correo electrónico, para lo cual deberán escribir en:

General Pico: [email protected]

Santa Rosa: [email protected]

DEPORTES

La UNLPam interrumpirá todas las actividades deportivas y recreativas hasta el 31 de marzo; las inquietudes se podrán trasladar a los correos [email protected] (General Pico) [email protected] (Santa Rosa).

Comentarios

