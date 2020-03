Bernardi: «En Castex aumentó el 200 % la demanda de alcohol en gel»

El propietario de Farmacias San Francisco, Carlos “Quique” Bernardi, relató que actualmente los clientes demandan alcohol en gel, barbijos, vacunas antigripales y Vitamina C para aumentar la defensas. “Estos productos se consumen mucho y algunos prácticamente no hay”, confesó Bernardi en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz. El farmacéutico castense estimó que la demanda de alcohol en gel “aumentó el 200 por ciento” desde que se declaró la pandemia de coronavirus. Incluso actualmente “no se consigue” y los laboratorios “están trabajando las 24 horas para satisfacer la demanda de los clientes, pero no toman pedidos nuevos”. “Siempre está el oportunismo y algunos se aprovechan de la situación y la necesidad de la gente y piden cualquier cosa”, se lamentó Bernardi. ESCUCHE EL AUDIO.

Comentarios

Comentarios