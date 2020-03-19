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jueves 19, marzo, 2020, Eduardo Castex, La Pampa
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El listado de los 270 pampeanos que deben permanecer en cuarentena obligatoria

El gobierno de La Pampa difundió el listado de las 270 personas que deben cumplir la cuarenta obligatoria, o aislamiento social, porque regresaron al país en las últimas jornadas. La información fue informada por la Dirección Nacional de Migraciones (www.argentina.gob.ar/coronavirus/zonas-transmision-local). El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, ayer indicó que se tomó esta medida para evitar la propagación del coronavirus, para lo cual resulta imprescindible “la responsabilidad y el control social”.  Al listado se puede acceder en el sitio web https://cuarentena.lapampa.gob.ar/, e indica que conforme al artículo 7 del Decreto de Necesidad y Urgencia de la Nación Nº 260/20, se solicita a la población poner en conocimiento de autoridad judicial o policial, en caso de violación del deber de aislamiento de las personas.

LOCALIDAD      APELLIDOS     NOMBRES    FECHA INGRESO  ORIGEN

25_DE_MAYO_BARLETTA OSCAR DANIEL 13/03/2020 BRASIL

25_DE_MAYO_BARLETTA IGNACIO JESUS 13/03/2020 BRASIL

25_DE_MAYO_BARLETTA FRANCISCO LEON 13/03/2020 BRASIL

25_DE_MAYO_GARRO CELESTE DE LOS ANGELES 13/03/2020 BRASIL

25_DE_MAYO_HERRERA SOFIA VICTORIA 16/03/2020 COLOMBIA

25_DE_MAYO_SANTOS RODRIGUEZ GUILLERMINA 15/03/2020 BRASIL

25_DE_MAYO_SELEME ARIEL EINAR 16/03/2020 CHILE

ADOLFO_VAN_PRAET_PEREYRA RICARDO ANIBAL 10/03/2020 BRASIL

ADOLFO_VAN_PRAET_PEREYRA WALTER EMILIA CANDEL 10/03/2020 BRASIL

ADOLFO_VAN_PRAET_WALTER MARISOL ANAHI 10/03/2020 BRASIL

ARATA_HECKER ALEXIS DAMIAN 10/03/2020 PANAMA

BERNARDO_LARROUDE_TARCHETTI FLORENCIA 11/03/2020 PERU

BERNARDO_LARROUDE_VALFRE SILVIA BEATRIZ 14/03/2020 PERU

BERNARDO_LARROUDE_VALLEJOS DENIS ALEJANDRO 11/03/2020 PERU

CALEUFú_ESNAL YAMILA ELIANA 08/03/2020 BRASIL

CALEUFú_GALCERAN EDUARDO LUIS  14/03/2020 COLOMBIA

CATRILó_ARAYA RODRIGO DANIEL 06/03/2020 ESPAÑA

CATRILó_FIORUCCI RENZO IGNACIO 14/03/2020 BRASIL

CATRILó_RAMOS NESTOR LUIS 07/03/2020 MEXICO

CATRILó_TROTZ ESTEBAN JOSE 12/03/2020 MEXICO

COLONIA_BARóN_WILHELM FRANCISCO JULIO 13/03/2020 BRASIL

COLONIA_SAN_JOSé_CLOSTER JUAN BERNARDO 15/03/2020 ALEMANIA

Ziliotto anunció la prohibición de ingreso para personas que no tengan domicilio en La Pampa

EDUARDO_CASTEX_AIMARETTO MARCOS JORGE 17/03/2020 BRASIL

EDUARDO_CASTEX_AVALLE SILVIA NOEMI 10/03/2020 PANAMA

EDUARDO_CASTEX_CESAN VERONICA 06/03/2020 MEXICO

EDUARDO_CASTEX_GACCIO HECTOR RAUL 17/03/2020 BRASIL

EDUARDO_CASTEX_GUARDAMAGNA OSCAR NELSON 10/03/2020 PANAMA

EDUARDO_CASTEX_ LANGHOFF ANA MARIA 17/03/2020 BRASIL

EDUARDO_CASTEX_LUCERO MAGGI GABRIELA ELIZABETH 13/03/2020 ETIOPIA

EDUARDO_CASTEX_ SEPULVEDA MONICA PATRICIA 17/03/2020 BRASIL

EDUARDO_CASTEX_SORBA JUAN 08/03/2020 ESPAÑA

EDUARDO_CASTEX_TORANZO FABIO ARIEL 11/03/2020 NUEVA ZELANDA

EDUARDO_CASTEX_VERNA VICTORIA 06/03/2020 MEXICO

EDUARDO_CASTEX_VERNA VIOLETA 06/03/2020 MEXICO

EMBAJADOR_MARTINI_AGOSTI EZEQUIEL ESTANISLAO 16/03/2020 ESTADOS UNIDOS

EMBAJADOR_MARTINI_MOSTACERO SILVIA AZUCENA 10/03/2020 BRASIL

GENERAL_ACHA_ARRESE FLORENCIA ALEJANDRA 13/03/2020 ITALIA

GENERAL_ACHA_CORTEZ GRACIELA MARTINA 13/03/2020 PERU

GENERAL_ACHA_DUPO ERNESTO ANTONIO 16/03/2020 URUGUAY

GENERAL_ACHA_GAÑAN GAÑAN ALBEIRO ANTO 09/03/2020 CHILE

GENERAL_ACHA_PROMENCIO AGUERRE LISANDRO MIGUEL 13/03/2020 ESTADOS UNIDOS

GENERAL_ACHA_RUSSO PATRICIA IRMA 11/03/2020 ESPAÑA

GENERAL_ACHA_SUPERI PAOLA BEATRIZ 10/03/2020 ESPAÑA

GENERAL_ACHA_VALLES CORTEZ GASTON IVAN 13/03/2020 PERU

GENERAL_PICO_ABRAMO MARCELA FABIANA 14/03/2020 CHILE

GENERAL_PICO_ADAM CECILIA BEATRIZ 14/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_AGUILERA NATALIA ELISABETH 17/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_AHRENSHELENA ANA MARGARITA 16/03/2020 GRAN BRETANA

GENERAL_PICO_ALMERARES FEDERICO 10/03/2020 PANAMA

GENERAL_PICO_ALONSO FERNANDA ESTEFANIA 13/03/2020 CHILE

GENERAL_PICO_ALZAMORA GASTON 08/03/2020 PANAMA

GENERAL_PICO_ALZAMORA MITIDIERI BENICIO  08/03/2020 PANAMA

GENERAL_PICO_ANDRADA ALEXIS DAVID 06/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_ANZOATEGUIGUADALUPE10/03/2020ESPAÑA

GENERAL_PICO_ARGÜELLOANACLARA11/03/2020BRASIL

GENERAL_PICO_ARISNA BARRETA IGNACIO 06/03/2020 PERU

GENERAL_PICO_ARISNA BARRETA MARTINA 06/03/2020 PERU

GENERAL_PICO_ARISNA BARRETA SERGIO EBERT0 6/03/2020 PERU

GENERAL_PICO_ARP PABLO DAMIAN 14/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_ASTIZ SUSANA ISABEL 06/03/2020 MEXICO

GENERAL_PICO_BALLARI CESAR HORACIO 14/03/2020 ESPAÑA

GENERAL_PICO_BALLARI MARIA ICTORIA 14/03/2020 ESPAÑA

GENERAL_PICO_BARBERO MERLO GERARDO 07/03/2020 PERU

GENERAL_PICO_BARRIOS ANA MARIA 14/03/2020 ESPAÑA

GENERAL_PICO_BASTERRA FACUNDO 15/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_BENAVIDEZ VERONICA ELISABET0 6/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_BERTONE FABIANA  BEATRIZ 12/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_BESSONE NICOLAS ALBERTO 14/03/2020 CHILE

GENERAL_PICO_BESSONE RUBEN 14/03/2020 CHILE

GENERAL_PICO_BIASOTTI LAURA PATRICIA 12/03/2020 PANAMA

GENERAL_PICO_BLANCO GUILLERMO MIGUEL 12/03/2020 PANAMA

GENERAL_PICO_BLANCO ORDOMINGO MALENA 12/03/2020 PANAMA

GENERAL_PICO_BLATNER CLAUDIA LIS 06/03/2020 CHILE

GENERAL_PICO_BOLLINI LIDIA ANGELICA 12/03/202 0BRASIL

GENERAL_PICO_BRAVO LUCIA 08/03/2020 CHILE

GENERAL_PICO_BRIZUELA REVELLI CANDELA INES 14/03/2020 ESTADOS UNIDOS

GENERAL_PICO_BRUNENGO FATIMA INES 07/03/2020 CHILE

GENERAL_PICO_CABRAL DEBORA IONA 06/03/2020 ALEMANIA

GENERAL_PICO_CALVO MARIA AGUSTINA 08/03/2020 COLOMBIA

GENERAL_PICO_CASINI GUILLERMINA 08/03/2020 ESPAÑA

GENERAL_PICO_CATAN ELISA ALEJANDRA 14/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_CHAMAS EDGAR MAXIMILIANO 10/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_CHICO OSCAR ROBERTO 08/03/2020 ESTADOS UNIDOS

GENERAL_PICO_CLAUZURE NORMA SUSANA 09/03/2020 COLOMBIA

GENERAL_PICO_CONTI MARIA ELENA 06/03/2020 PANAMA

GENERAL_PICO_CORTES LIHUEN 15/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_D AMICO MARTIN SEBASTIAN 16/03/2020 ESTADOS UNIDOS

GENERAL_PICO_DADONE FRANCISCO ROMAN 07/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_DELA IGLESIA RAMIRO ADRIAN 08/03/2020 PERU

GENERAL_PICO_DEAMBROSIO MARCELO MATIAS 09/03/2020 COLOMBIA

GENERAL_PICO_DELSOL KEVIN1 6/03/2020 ESTADOS UNIDOS

GENERAL_PICO_DIVAN LEANDRO 12/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_DONATI AGOSTINA 10/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_DURAN MARIA EUGENIA 06/03/2020 PERU

GENERAL_PICO_ERREA GUILLERMO LUIS 14/03/2020 PANAMA

GENERAL_PICO_FERNANDEZ MARTIN MIGUEL 06/03/2020 PERU

GENERAL_PICO_FERNANDEZ MORA 06/03/2020 PERU

GENERAL_PICO_FERNANDEZ CASERES MARIA LUCIA 10/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_FERRARI MAURO MARINO 16/03/2020 ESTADOS UNIDOS

GENERAL_PICO_FIOL UBIRI CECILIA0 6/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_FONTANILLO SONIA EDITH0 6/03/2020 PANAMA

GENERAL_PICO_GALLETTI ANGEL DOMINGO 10/03/2020 PANAMA

GENERAL_PICO_GALLETTI FRANCISCA 10/03/2020 PANAMA

GENERAL_PICO_GALLETTI JONATAN DAVID 10/03/2020 PANAMA

GENERAL_PICO_GALLETTI NATANIEL JONAS 10/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_GALVAGNO YESICA NAIR 11/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_GATICA SHIRLEY ABRIL 17/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_GILARDENGHI BAUTISTA 06/03/2020 ITALIA

GENERAL_PICO_GILARDENGHI GUILLERMINA MARIA 06/03/2020 ITALIA

GENERAL_PICO_GILARDENGHI JUAN SEGUNDO 06/03/2020 ITALIA

GENERAL_PICO_GOMEZ MARIA FERNANDA 11/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_GONZALEZMARIAJULIA08/03/2020ESTADOS UNIDOS

GENERAL_PICO_GONZALEZ VIVIANA LORENA 10/03/2020 PANAMA

GENERAL_PICO_GRIBAU DOTORRETTA FERNANDO E08/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_GROPONE LUNA ROMINA PAOLA 15/03/2020 ESTADOS UNIDOS

GENERAL_PICO_HATLAN MELANI ALIZ 16/03/2020 PERU

GENERAL_PICO_HORST PABLO EZEQUIEL 16/03/2020 ESTADOS UNIDOS

GENERAL_PICO_IRIGOYEN LUCIANA IR0 6/03/2020 CHILE

GENERAL_PICO_IRRAZABAL SERGIO ANIBAL 14/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_LAGRENA DEMARIA JOAQUINA 10/03/2020 PANAMA

GENERAL_PICO_LAMBERT MIRTA 06/03/2020 PERU

GENERAL_PICO_LARROULET NOLDA LILIAN 14/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_LEDUC MARIANO 12/03/2020 PANAMA

GENERAL_PICO_LOPEZ SILVIA NOEMI 10/03/2020 PANAMA

GENERAL_PICO_MAIDANA MARIA JOSE 17/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_MAÑAS SOFIA INES 14/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_MARCIANTE MATIAS ALBERTO 07/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_MAREQUE DELFINA 06/03/2020 CHILE

GENERAL_PICO_MAREQUE HERNAN DARIO 06/03/2020 CHILE

GENERAL_PICO_MATAS SEBASTIAN 11/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_MAZZOLA JOSEFINA 10/03/2020 PANAMA

GENERAL_PICO_MAZZOLA PAULINA 10/03/2020 PANAMA

GENERAL_PICO_MAZZOLA RAUL JOSE 10/03/2020 PANAMA

GENERAL_PICO_MIGLIOAL DANA BEATRIZ 09/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_MIGLIO CARLOS ANDRES 09/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_MIGLIO CARLOS OSCAR 09/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_MITIDIERI JOANNA 08/03/2020 PANAMA

GENERAL_PICO_MOIRAGHI LAURA ANDREA 06/03/2020 ITALIA

GENERAL_PICO_MORENO GUSTAVO RAUL 15/03/2020 ESTADOS UNIDOS

GENERAL_PICO_NACHT NICOLAS 16/03/2020 GRAN BRETANA

GENERAL_PICO_OTERMIN MARIA EUGENIA 06/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_PAGANO ORLANDO MARCELO 16/03/2020 ESTADOS UNIDOS

GENERAL_PICO_PELAYO EMILIA 12/03/2020 PANAMA

GENERAL_PICO_PELLITERO ALEJANDRO HECTOR 2/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_PEPA MARTIN DAMIAN 09/03/2020 ESTADOS UNIDOS

GENERAL_PICO_PEREZ JOANA MARIEL 09/03/2020 COLOMBIA

GENERAL_PICO_PORDOMINGO SONIA ESTER 12/03/2020 PANAMA

GENERAL_PICO_QUEVEDO MARCELA FABIANA 09/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_RAMIREZ ADRIANA BEATRIZ 06/03/2020 PANAMA

GENERAL_PICO_RAMIREZ AGUSTINA 10/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_RANTUL BARRIA JOEL IVAN 06/03/2020 CHILE

GENERAL_PICO_RETEGUI JOSE IGNACIO 12/03/2020 PERU

GENERAL_PICO_RODRIGUEZ JUAN PABLO 09/03/2020 COLOMBIA

GENERAL_PICO_RODRIGUEZ ROMAN 09/03/2020 COLOMBIA

GENERAL_PICO_RODRIGUEZ CARLOS VICTOR 14/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_RODRIGUEZ SANTIAGO CARLOS 14/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_RODRIGUEZ MAÑAS GUILLERMINA 14/03/2020  BRASIL

GENERAL_PICO_RODRIGUEZ MAÑAS LUCIA 14/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_ROMAGNOLI RICARDO ANGEL RAMON 14/03/2020 PANAMA

GENERAL_PICO_ROMAN SILVINA FABIANA 08/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_SACRA ADRIANA GLADYS 09/03/2020 PERU

GENERAL_PICO_SALAS ROCIO JAZMIN 15/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_SANTA MARTA NORMA BEATRIZ 14/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_SANTOS EMILSE YANINA 12/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_SAUCEDO ARIEL IGNACIO 08/03/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS

GENERAL_PICO_SENATORE SOFIA 06/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_SERENO OMAR HORACIO 08/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_SILVEYRA IVANA MARIBEL 12/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_SOMOZA CARLOS ALBERTO 06/03/2020 PANAMA

GENERAL_PICO_SORBA CANDELA 08/03/2020 ESPAÑA

GENERAL_PICO_STOHR FRANCISCO 09/03/2020 PERU

GENERAL_PICO_TERMIN VALENTINA 06/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_TOBAL ALBERTO FERNANDO 06/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_TOBAL BENAVIDEZ EMILIA 06/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_TOBAL BENAVIDEZ OLIVIA 06/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_TOLOSA SUSANA NOEMI 14/03/2020 PANAMA

GENERAL_PICO_TORRES URTIAGA PAULA 14/03/2020 ESTADOS UNIDOS

GENERAL_PICO_TORRESI IGNACIO DAMIAN 06/03/2020 CHILE

GENERAL_PICO_TORRESI IRIGOYEN BAUTISTA 06/03/2020 CHILE

GENERAL_PICO_TORRESI IRIGOYEN SIMONA 06/03/2020 CHILE

GENERAL_PICO_TOSSO JUAN IGNACIO 10/03/2020 CHILE

GENERAL_PICO_TRINCHIERI MAURO ARIEL 12/03/2020 PANAMA

GENERAL_PICO_TRINCHIERI BIASOTTI FRANCESCA 12/03/2020 PANAMA

GENERAL_PICO_TRINCHIERI BIASOTTI VALENTINO 12/03/2020 PANAMA

GENERAL_PICO_TROIANI BEATRIZ HAYDEE 06/03/2020 PERU

GENERAL_PICO_VICENTE FABIO ALBERTO 07/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_VIDALES LARA 14/03/2020 ESTADOS UNIDOS

GENERAL_PICO_VIDELA HERNAN EZEQUIEL 11/03/2020 CHILE

GENERAL_PICO_VIGOVICH CARLOS ANTONIO 06/03/2020 BRASIL

GENERAL_PICO_ZILIOTTO SONIA BIBIANA 06/03/2020 ESPAÑA

GENERAL_SAN_MARTíN_AUDAY CLAUDIO OMAR 09/03/2020 BRASIL

GENERAL_SAN_MARTíN_AUDAY JOAQUIN 09/03/2020 BRASIL

GENERAL_SAN_MARTíN AUDAY PAULA 09/03/2020 BRASIL

GENERAL_SAN_MARTíN DAVIT MILDRED AIME 08/03/2020 BRASIL

GENERAL_SAN_MARTíN_GOMEZ CLARISA IRMA 09/03/2020 BRASIL

GUATRACHé_ACOSTA FLORENCIA 07/03/2020 ESPAÑA

GUATRACHé_CUEVAS AMALIA 14/03/2020 BRASIL

GUATRACHé_CUEVAS GABRIEL 14/03/2020 BRASIL

GUATRACHé_CUEVAS MANUEL 14/03/2020 BRASIL

GUATRACHé_CUEVAS VALENTINA 14/03/2020 BRASIL

GUATRACHé_DULSAN GABRIELA FERNANDA 14/03/2020 BRASIL

GUATRACHé_FERRERO ADRIANA BEATRIZ 15/03/2020 BRASIL

GUATRACHé_RUSSO ROBERTO MARIO 15/03/2020 BRASIL

GUATRACHé_SCHENKEL SERGIO ORLANDO 12/03/2020 QATAR

GUATRACHé_SCHEURER CARMEN CRISTINA TERE 15/03/2020 BRASIL

GUATRACHé_SCHUMANN CARLOS OSCAR 12/03/2020 PANAMA

INGENIERO_LUIGGI_ALBELO HUGO OMAR 16/03/2020 PANAMA

INGENIERO_LUIGGI_AMBROSINO ELBA ESTHER 16/03/2020 PANAMA

INGENIERO_LUIGGI_VAZQUEZ SERGIO JUSTO 13/03/2020 PANAMA

INGENIERO_LUIGGI_ZOLORZASANDRAMABEL13/03/2020PANAMA

INGENIERO_LUIGGI_ZORZOLO DANIEL FRANCISCO JESU 07/03/2020 PERU

INTENDENTE_ALVEAR_BARTOLARES MIRTA TERESA 16/03/2020 URUGUAY

INTENDENTE_ALVEAR_CONCHEZ PAULA 11/03/2020 BRASIL

INTENDENTE_ALVEAR_CORBALAN MARCOS FEDERICO 09/03/2020 BRASIL

INTENDENTE_ALVEAR_ERTLE MIGUEL ANGEL 06/03/2020 ESPAÑA

INTENDENTE_ALVEAR_FARIÑA MARIA DE LA PAZ 10/03/2020 PERU

INTENDENTE_ALVEAR_FERNANDEZ SERGIO HORACIO 08/03/2020 CUBA

INTENDENTE_ALVEAR_GLATIGNY MARINA SOLEDAD 08/03/2020 CUBA

INTENDENTE_ALVEAR_GUAJARDO ROBERT WALTER 07/03/2020 ESTADOS UNIDOS

INTENDENTE_ALVEAR_JOSE MIGUEL ANGEL 14/03/2020 BRASIL

INTENDENTE_ALVEAR_MAZZARONI JAVIER 15/03/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS

INTENDENTE_ALVEAR_MORALES JESICA ALEJANDRA 13/03/2020 ESTADOS UNIDOS

INTENDENTE_ALVEAR_NAGORE JAZMIN 08/03/2020 PERU

INTENDENTE_ALVEAR_NAGORE SANTIAGO 11/03/2020 BRASIL

INTENDENTE_ALVEAR_ORTIZ DE URBINA SEGUNDO 14/03/2020 BOLIVIA

INTENDENTE_ALVEAR_ORTIZ DE URBINA ALEJO 16/03/2020 URUGUAY

INTENDENTE_ALVEAR_PEREZ CLAUDIA YEMINA 12/03/2020 BRASIL

INTENDENTE_ALVEAR_SANCHEZ VELAZCO RODRIGO MART 17/03/2020 CHILE

INTENDENTE_ALVEAR_SEVERINO MELINA MARIA 14/03/2020 BRASIL

INTENDENTE_ALVEAR_SORIANO BOUISSOU JULIAN 14/03/2020 BRASIL

INTENDENTE_ALVEAR_SORIANO SEVERINO JOSEFINA 14/03/2020 BRASIL

INTENDENTE_ALVEAR_SORIANO SEVERINO JUAN ENRIQU 14/03/2020 BRASIL

INTENDENTE_ALVEAR_SOSA BARTO PABLO MIGUEL 16/03/2020 URUGUAY

INTENDENTE_ALVEAR_SOSA CAVIA FRANCISCO EDUARDO 16/03/2020 URUGUAY

INTENDENTE_ALVEAR_VARAS VICENTE FIDEL 13/03/2020 ESTADOS UNIDOS

INTENDENTE_ALVEAR_VARAS PEDRO JOAQUIN 13/03/2020 MEXICO

INTENDENTE_ALVEAR_VILLALBA ROXANA 5/03/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS

INTENDENTE_ALVEAR_VILLORIA FELICIANO 10/03/2020 PERU

JACINTO_ARáUZ_AVERSANO MABEL ESTER 16/03/2020 ESTADOS UNIDOS

JACINTO_ARáUZ_BOLLAK MARCOS IVAN 08/03/2020 BRASIL

JACINTO_ARáUZ_HERNANDEZ EZEQUIEL GUSTAVO 08/03/2020 BRASIL

LA_ADELA_RODRIGUEZ CESAR ALBERTO 17/03/2020 CHILE

LONQUIMAY_ABBONA BRIAN TOBIAS16/03/2020 URUGUAY

LONQUIMAY_PIHN IVIANA ELISABET 13/03/2020 BRASIL

MACACHíN_ALVAREZ PABLO IGNACIO 14/03/2020 BRASIL

MACACHíN_MAGNET ANDREA LUJAN 14/03/2020 BRASIL

MACACHíN_TEYSSEIRE SUSANA BEATRIZ 09/03/2020 HOLANDA

MACACHíN_VICENTE IMANOL 16/03/2020 PANAMA

MACACHíN_VICENTE TOMAS 16/03/2020 PANAMA

MIGUEL_CANé_SEGOVIA MARCELO ALEJANDRO 16/03/2020 BRASIL

MIGUEL_RIGLOS_FUHR DANIEL 14/03/2020 ESPAÑA

MIGUEL_RIGLOS_GONZALEZ IERACE AYELEN IVANA 15/03/2020 ESTADOS UNIDOS

QUEMú_QUEMú_ALVAREZ JORGE ALFREDO 15/03/2020 ITALIA

QUEMú_QUEMú_DOMKE MARCELO ARIEL 07/03/2020 BRASIL

QUEMú_QUEMú_ESPOSITO GRACIELA DIANA 16/03/2020 CHILE

QUEMú_QUEMú_IGLESIAS SANTIAGO LUIS 13/03/2020 PERU

QUEMú_QUEMú_MAGE MARIA TERESA 15/03/2020 ITALIA

QUEMú_QUEMú_MALO IRENE ELVIRA 09/03/2020 QATAR

RANCUL_DEL SUELDO ROSANA DORA 15/03/2020 ESPAÑA

RANCUL_TROMBETTA ELSA MIRTA 07/03/2020 ESPAÑA

RANCUL_ZULAICA HUGO JOSE 15/03/2020 ESPAÑA

REALICó_BOBADILLA CELIA INES 14/03/2020 BRASIL

REALICó_BOBBIESI VIALE SOFIA DE LA CRUZ 13/03/2020 BRASIL

REALICó_CANTARELLA STELLA DEL PILAR 12/03/2020 ESTADOS UNIDOS

REALICó_CARELLI ROBERTO ANDRES 08/03/2020 BRASIL

REALICó_IÑIGUEZ CLAUDIA EMILCE 06/03/2020 CHILE

REALICó_LANGE GUILLERMO SANTOS 15/03/2020 ESTADOS UNIDOS

REALICó_LEONE FRANCISCO 06/03/2020 CHILE

REALICó_LEONE MARCELO FERNANDO 06/03/2020 CHILE

REALICó_LEONE SANTIAGO 06/03/2020 CHILE

REALICó_MACAN ROBERT DARIO 16/03/2020 CHILE

REALICó_MILOC FLORENCIA 13/03/2020 PANAMA

REALICó_OLIVERO SARMIENTO VALENTINO 06/03/2020 MEXICO

REALICó_PEROTTI NICOLAS EMANUEL 13/03/2020 BRASIL

REALICó_RAVERA AGUSTIN PABLO 16/03/2020 BRASIL

REALICó_TALIA AGUSTIN EMMANUEL 13/03/2020 PANAMA

SANTA_ISABEL REQUEJO VIGLIANCO JUANA 14/03/2020 BRASIL

SANTA_ISABEL REQUEJO VIGLIANCO MICAELA SO 14/03/2020 BRASIL

SANTA_ISABEL VIGLIANCO SILVIA BEATRIZ LUJ 14/03/2020 BRASIL

SANTA_ROSA ABALLE SUSANA ESTER 14/03/2020 CHILE

SANTA_ROSA ACOSTA MONICA LILIANA ELIZABETH 6/03/2020 ALEMANIA

SANTA_ROSA ALCALA ANDREA SILVANA 07/03/2020 BRASIL

SANTA_ROSA ALLARA ANTON VICTORIA SOFIA 16/03/2020 ESTADOS UNIDOS

SANTA_ROSA ALONSO PORDOMINGO MARIA EUGENIA 07/03/2020 BRASIL

SANTA_ROSA ALVAREZ LUIS MARIA 12/03/2020 ESPAÑA

SANTA_ROSA ALVAREZ MARIA FLORENCIA 12/03/2020 PERU

SANTA_ROSA ALVAREZ SIMONA VICTORIA 15/03/2020 ITALIA

SANTA_ROSAANDREOLINORMAANGELICA LIDIA14/03/2020PANAMA

SANTA_ROSAANTONIOPAMELAYESICA10/03/2020CHILE

SANTA_ROSAAQUINOCESPEDESMARIAELIZABETH16/03/2020PARAGUAY

SANTA_ROSAARCEAUXILIADORAMARIA LUZ12/03/2020BRASIL

SANTA_ROSAARIASANDREASOLEDAD12/03/2020BRASIL

SANTA_ROSAARRIGONEANAORNELLA14/03/2020ETIOPIA

SANTA_ROSAASTIGUETAEZEQUIELMARIA08/03/2020

EMIRATOS ARABES UNIDOS

SANTA_ROSAAUDISIOANAANDREA14/03/2020ETIOPIA

SANTA_ROSAAVILAJOSEEMMANUEL13/03/2020PANAMA

SANTA_ROSABALDISSONIFLORENCIAEVELIN14/03/2020HOLANDA

SANTA_ROSABAPTISTAADRIANHORACIO07/03/2020BRASIL

SANTA_ROSABAPTISTAANAPAULA07/03/2020BRASIL

SANTA_ROSABARONNICOLASEMILIANO16/03/2020ESTADOS UNIDOS

SANTA_ROSABARRAZAPATRICIOHERNAN13/03/2020PANAMA

SANTA_ROSABARRETOSIMONGUILLERMO13/03/2020PERU

SANTA_ROSABARRIOSSILVIALILIANA13/03/2020BRASIL

SANTA_ROSABARRUECOSOSCARRUBEN10/03/2020BRASIL

SANTA_ROSABEASCOCHEAORFELIAHAYDEE07/03/2020CHILE

SANTA_ROSABECERRAJULIETA09/03/2020CHILE

SANTA_ROSABENIMARIAJOSEFINA16/03/2020ESTADOS UNIDOS

SANTA_ROSABENININICOLASDANIEL15/03/2020BRASIL

SANTA_ROSABERRETTACELESTINO15/03/2020BRASIL

SANTA_ROSABERRETTAMANUEL15/03/2020BRASIL

SANTA_ROSABLANCOJOSE

FERNANDO CARLOS

07/03/2020REPUBLICA DOMINICANA

SANTA_ROSABLANCOYAELMARIA DE JESUS08/03/2020ESPAÑA

SANTA_ROSABOGINOOLGABEATRIZ16/03/2020CHILE

SANTA_ROSABOTTEGONIHECTORANIBAL16/03/2020ALEMANIA

SANTA_ROSABRARDAMARIAANAHI09/03/2020ESTADOS UNIDOS

SANTA_ROSABURGUIRODRIGOARIEL08/03/2020BRASIL

SANTA_ROSACABIATITANIAANABELLA16/03/2020CHILE

SANTA_ROSACABRERAROMEROLUCIANO12/03/2020PERU

SANTA_ROSACAGLIANICRISTIANALEJANDRO08/03/2020

EMIRATOS ARABES UNIDOS

SANTA_ROSACALVOMAURICIOJOEL07/03/2020BRASIL

SANTA_ROSACAMILLETTIALBERTINABEATRIZ11/03/2020MEXICO

SANTA_ROSACANEPINICARLA07/03/2020BRASIL

SANTA_ROSACAOALBINOGERMAN09/03/2020COLOMBIA

SANTA_ROSACARELLIDOLCEBRUNODAVID08/03/2020BRASIL

SANTA_ROSACARRASCOJAVIEREXEQUIEL16/03/2020URUGUAY

SANTA_ROSACENIZOANDRADALUCIANAROBERTA09/03/2020PERU

SANTA_ROSACERVANTESMARIAEMILIA14/03/2020COLOMBIA

SANTA_ROSACERVANTESMARIAVICTORIA14/03/2020COLOMBIA

SANTA_ROSACERVANTESMARIACAMILA14/03/2020COLOMBIA

SANTA_ROSACHIAVONESTELASUSANA15/03/2020BRASIL

SANTA_ROSACIANAGUSTINANDRES12/03/2020BRASIL

SANTA_ROSACIDMIRTAALICIA16/03/2020CHILE

SANTA_ROSACOLOMBOALEJO07/03/2020BRASIL

SANTA_ROSACOLOMBOLUCAS07/03/2020BRASIL

SANTA_ROSACOLOMBOVICENTE07/03/2020BRASIL

SANTA_ROSACONOVALOFFADRIANJORGE07/03/2020PANAMA

SANTA_ROSACONOVALOFFIVANVLADIMIR07/03/2020PANAMA

SANTA_ROSACONOVALOFFMILOS07/03/2020PANAMA

SANTA_ROSACORRALJOSECLODOALDO09/03/2020ESPAÑA

SANTA_ROSACOSTABELHAYDE08/03/2020BRASIL

SANTA_ROSACUBASSERGIOOMAR10/03/2020BRASIL

SANTA_ROSACUBASSOLSALOMENAIARA10/03/2020BRASIL

SANTA_ROSACUEVASJUAN

MANUEL FACUNDO

10/03/2020ESPAÑA

SANTA_ROSACULLAMANEMMANUEL10/03/2020PERU

SANTA_ROSACULLAMANTIAGO10/03/2020PERU

SANTA_ROSAD ADAMHECTORJUAN08/03/2020BRASIL

SANTA_ROSADADONEGIULIANA07/03/2020BRASIL

SANTA_ROSADADONELUCAS07/03/2020BRASIL

SANTA_ROSADADONEOSVALDOLUIS07/03/2020BRASIL

SANTA_ROSADEDIOS HERREROPABLOHERNAN16/03/2020BRASIL

SANTA_ROSADE GIOVANNIJUANCARLOS07/03/2020CHILE

SANTA_ROSADE LA CANALDENISALEJANDRA08/03/2020REPUBLICA DOMINICANA

SANTA_ROSADE LA MATAAXELANDRES13/03/2020

EMIRATOS ARABES UNIDOS

SANTA_ROSADIAZWALTERDANIEL08/03/2020

EMIRATOS ARABES UNIDOS

SANTA_ROSAERROVANINADANIELA15/03/2020BRASIL

SANTA_ROSAERROBIDARTMARTA06/03/2020PERU

SANTA_ROSAEVANGELISTARUBENEDUARDO07/03/2020CHILE

SANTA_ROSAEVANGELISTAANALAURA MARIA13/03/2020CHILE

SANTA_ROSAFAHEYPATRICIA16/03/2020ALEMANIA

SANTA_ROSAFERNANDEZJUANJOSE CARLOS06/03/2020MEXICO

SANTA_ROSAFERNANDEZY DIEZFRANCISCOJAVIER06/03/2020ESPAÑA

SANTA_ROSAFERNANDEZMENDIAEDUARDODANIEL15/03/2020COLOMBIA

SANTA_ROSAFERNANDEZDAVIDABEL15/03/2020ALEMANIA

SANTA_ROSAFERNANDEZSUSANAMARISA16/03/2020CHILE

SANTA_ROSAFERRARESELETICIARENEE15/03/2020PERU

SANTA_ROSAFERRATTODE DADONECLAUDIAFABIANA07/03/2020BRASIL

SANTA_ROSAFERREYRAMARIADE LOS ANGELE14/03/2020BRASIL

SANTA_ROSAFOSSACECAVALENTINO16/03/2020ITALIA

SANTA_ROSAFOSSATIMARIACAMILA08/03/2020PANAMA

SANTA_ROSAFRANKMARCELA16/03/2020CHILE

SANTA_ROSAFRESCOVICTORIAALEJANDRA16/03/2020PERU

SANTA_ROSAFUNESOLGAELENA16/03/2020ESPAÑA

SANTA_ROSAGACCIOMARIADEL CARMEN07/03/2020CHILE

SANTA_ROSAGAISERERIKAFERNANDA08/03/2020ESTADOS UNIDOS

SANTA_ROSAGAISERPABLOALEJANDRO13/03/2020BRASIL

SANTA_ROSAGAITACECILIAANAHI09/03/2020COLOMBIA

SANTA_ROSAGALLEGOSARAEDITH14/03/2020BRASIL

SANTA_ROSAGALLUCCILORENZO12/03/2020BRASIL

SANTA_ROSAGALLUCCIMATIASEZEQUIEL12/03/2020BRASIL

SANTA_ROSAGAMBAJULIETA10/03/2020CHILE

SANTA_ROSAGAMBULIMARIAELSA08/03/2020

EMIRATOS ARABES UNIDOS

SANTA_ROSAGARCIAJUANIGNACIO08/03/2020

EMIRATOS ARABES UNIDOS

SANTA_ROSAGARCIAPASCUALMONICAFABIANA09/03/2020BRASIL

SANTA_ROSAGARCIAMARTHAESTHER14/03/2020BRASIL

SANTA_ROSAGARCIADUPERREPABLOEZEQUIE14/03/2020BRASIL

SANTA_ROSAGARCIARAULALBERTO16/03/2020CHILE

SANTA_ROSAGARRONEELIDAIRENE15/03/2020BRASIL

SANTA_ROSAGAZIAJULIOALEJANDRO06/03/2020BRASIL

SANTA_ROSAGOMEZLUNAFRANCISCO08/03/2020CHILE

SANTA_ROSAGONZALEZHABERKORNMARINAROSALIA06/03/2020BRASIL

SANTA_ROSAGONZALEZNICOLASALEJANDRO08/03/2020REPUBLICA DOMINICANA

SANTA_ROSAGONZALEZROMINAPAOLA08/03/2020

EMIRATOS ARABES UNIDOS

SANTA_ROSAGONZALEZJULIANADEL SOCORRO14/03/2020BRASIL

SANTA_ROSAGONZALEZLILIANASOFIA14/03/2020BRASIL

SANTA_ROSAGOÑILUCIANAVANESA14/03/2020BRASIL

SANTA_ROSAGORCHSFEDERICOGASTON12/03/2020CHILE

SANTA_ROSAGORRACHATEGUIROBERTOCARLOS17/03/2020URUGUAY

SANTA_ROSAGORRACHATEGUIMARIAMILAGROS17/03/2020URUGUAY

SANTA_ROSAGUERREROFEDERICO06/03/2020BRASIL

SANTA_ROSAGUINDEREVANGELINAELISABET7/3/2020PANAMA

SANTA_ROSAHALACJOSEMARIA8/3/2020

EMIRATOS ARABES UNIDOS

SANTA_ROSAHASSANJULIANAMIR8/3/2020ESTADOS UNIDOS

SANTA_ROSAHECKMELISATAMARA9/3/2020BRASIL

SANTA_ROSAHELLBUSCHMARIAFLORENCIA16/3/2020PANAMA

SANTA_ROSAHERNANDEZGONZALEZDANIEL7/3/2020BRASIL

SANTA_ROSAHORNOSENRIQUEDANIEL7/3/2020BOLIVIA

SANTA_ROSAIANNIJUANPABLO14/3/2020PERU

SANTA_ROSAIGLESIASFLORENCIA15/3/2020BOLIVIA

SANTA_ROSAIRIARTEDIEGALEJANDR9/3/2020ALEMANIA

SANTA_ROSAJUAREZCLAUDIOALBERTO8/3/2020

EMIRATOS ARABES UNIDOS

SANTA_ROSAKENNYLAURAPATRICIA14/3/2020COLOMBIA

SANTA_ROSAKISTNERMARIADEL CIELO13/3/2020BRASIL

SANTA_ROSAKLIMBERGEUGENIA6/3/2020BRASIL

SANTA_ROSAKLIMBERGMAITENAAZUL6/3/2020BRASIL

SANTA_ROSAKLIMBERGVERALUANA6/3/2020BRASIL

SANTA_ROSALA CORTELISANDRO16/3/2020CHILE

SANTA_ROSALAMBRECHTRICARDOOSVALDO15/3/2020ALEMANIA

SANTA_ROSALANADEBORAANABELA16/3/2020PANAMA

SANTA_ROSALOGIOIOLUCILA15/3/2020BRASIL

SANTA_ROSALOPEZJUANCARLOS8/3/2020

EMIRATOS ARABES UNIDOS

SANTA_ROSALOPEZGUSTAVOFABIAN11/3/2020MEXICO

SANTA_ROSALORDAJORGEROBERTO7/3/2020CHILE

SANTA_ROSALORDIJULIA16/3/2020URUGUAY

SANTA_ROSALUCEROYESICAYANINA ELIZABET13/3/2020PANAMA

SANTA_ROSALUTILSKYDUNJAMARIA9/3/2020GRAN BRETANA

SANTA_ROSAMAGEMARIADEL CARMEN15/3/2020ITALIA

SANTA_ROSAMAIDANALUCIAGABRIELA10/3/2020PERU

SANTA_ROSAMANSILLAHECTORMIGUEL12/3/2020BOLIVIA

SANTA_ROSAMARREROVIVIANAADRIANA8/3/2020CHILE

SANTA_ROSAMARTINQUIRANMARIANAELIZAB11/3/2020BRASIL

SANTA_ROSAMARTINNORAELVIRA12/3/2020MEXICO

SANTA_ROSAMARTINROSATRINIDAD14/3/2020BRASIL

SANTA_ROSAMARTINMARIAROSA16/3/2020BRASIL

SANTA_ROSAMECCABRUNONICOLAS14/3/2020BRASIL

SANTA_ROSAMEDINAMARIABEATRIZ7/3/2020REPUBLICA DOMINICANA

SANTA_ROSAMENCHINIMAUROROBERTO8/3/2020

EMIRATOS ARABES UNIDOS

SANTA_ROSAMENDEZLUCIANAVERONICA11/3/2020COLOMBIA

SANTA_ROSAMENDIARARICARDOHORACIO11/3/2020MEXICO

SANTA_ROSAMENDIARAAGUSTINAMARIEL15/3/2020BRASIL

SANTA_ROSAMEREBGUILLERMOCESAR16/3/2020ALEMANIA

SANTA_ROSAMIRANDAJOSERUBEN16/3/2020CHILE

SANTA_ROSAMOLINAGONZALOFABIAN11/3/2020HOLANDA

SANTA_ROSAMONTALVOCLAUDIAINES6/3/2020BRASIL

SANTA_ROSAMOTAIVANAJESICA14/3/2020BRASIL

SANTA_ROSAMURGIADIEGOMAXIMILIANO14/3/2020CHILE

SANTA_ROSANAVARROMARCOSANDRES13/3/2020CHILE

SANTA_ROSANAVARROLUCIANOFACUNDO16/3/2020PANAMA

SANTA_ROSANEIMANJUANCARLOS9/3/2020PANAMA

SANTA_ROSANEMESIOJOSELUIS8/3/2020CHILE

SANTA_ROSANEVESLUISMARIANO8/3/2020

EMIRATOS ARABES UNIDOS

SANTA_ROSAODDONEANALIS11/3/2020BRASIL

SANTA_ROSAOLIEIZAGUIRREJUANCARLOS MARTIN15/3/2020BRASIL

SANTA_ROSAORDONEZGATICAMATIASEMANUEL8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS

SANTA_ROSAOSABACELIAEDIT6/3/2020PERU

SANTA_ROSAOUTERELOSILVIARUT16/3/2020BRASIL

SANTA_ROSAPAGELLAMARTINBAUTISTA12/3/2020ESPAÑA

SANTA_ROSAPALACIOPAULAMARIELA14/3/2020BRASIL

SANTA_ROSAPALAZZOSONIALILIANA15/3/2020ESPAÑA

SANTA_ROSAPASCUALMARIANA9/3/2020ESTADOS UNIDOS

SANTA_ROSAPASCUALMARIASOLEDAD13/3/2020

EMIRATOS ARABES UNIDOS

SANTA_ROSAPAZESTEBANJESUS8/3/2020ESTADOS UNIDOS

SANTA_ROSAPELAYOMARISAANALIA16/3/2020BRASIL

SANTA_ROSAPEQUISMARIAVERONICA16/3/2020MEXICO

SANTA_ROSAPEREIRAEMILIANO8/3/2020CANADA

SANTA_ROSAPEREYRAGISELLABEATRIZ6/3/2020ESPAÑA

SANTA_ROSAPEREZANALIAMANUELA12/3/2020BRASIL

SANTA_ROSA PETTOROZZI HECTOR EDGARDO 6/3/2020 BRASIL

SANTA_ROSA PICO JORGE LUIS 16/3/2020 CHILE

SANTA_ROSA PIERRONI MAURO SEBASTIAN 6/3/2020 NUEVA ZELANDA

SANTA_ROSA PISANDELLI PEDRO LUIS 13/3/2020 ESPAÑA

SANTA_ROSA PISTARINI KARIN 13/3/2020 PERU

SANTA_ROSA PITTANA GUIDO CARMELO 12/3/2020 BRASIL

SANTA_ROSA PODUJE JUANA MARIA 9/3/2020 BOLIVIA

SANTA_ROSA PORDOMINGO LETICIA ANDREA 7/3/2020 BRASIL

SANTA_ROSA POZZEBON TOMAS ISAIAS13/3/2020GRAN BRETANA

SANTA_ROSA PUMAR LORENA ELVA 12/3/2020 BRASIL

SANTA_ROSA RACH ARIEL NICOLAS 14/3/2020 BRASIL

SANTA_ROSA RAMALLO CARLOS ALBERTO 15/3/2020 PERU

SANTA_ROSAREROBERTOFEDERICO15/3/2020CHILE

SANTA_ROSAREDONDOMARIAASUNCION14/3/2020BRASIL

SANTA_ROSA RIOS MARIO ERNESTO 15/3/2020 BRASIL

SANTA_ROSA RODRIGUEZ JUAN GABRIEL 12/3/2020 PARAGUAY

SANTA_ROSA RODRIGUEZ FANY GERALDINE 13/3/2020 PANAMA

SANTA_ROSA RODRIGUEZ ARACELI 15/3/2020 BRASIL

SANTA_ROSA ROMAN MARIA SOLEDAD 16/3/2020 PANAMA

SANTA_ROSA ROSALES NORA LILIANA 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS

SANTA_ROSA RUBERTI MARIA PAULA 15/3/2020 BRASIL

SANTA_ROSA RUSOS LAURA BEATRIZ 12/3/2020 ESPAÑA

SANTA_ROSA SABAROTS DARIO SEBASTIAN 17/3/2020 BRASIL

SANTA_ROSASABORIDOJORGERAMON ENRIQUE14/3/2020ESPAÑA

SANTA_ROSA SALVADOR CARMELA 9/3/2020 ESTADOS UNIDOS

SANTA_ROSA SALVADOR FERNANDO JAVIER 9/3/2020 ESTADOS UNIDOS

SANTA_ROSA SALVADOR TOMAS 9/3/2020 ESTADOS UNIDOS

SANTA_ROSA SANCHEZ LUCAS ALEJANDRO 6/3/2020 CHILE

SANTA_ROSA SANCHEZ SANTIAGO EMANUEL 6/3/2020 ESPAÑA

SANTA_ROSA SANCHEZ PEREYRA CATALINA EMILIA 6/3/2020 ESPAÑA

SANTA_ROSA SANCHEZ PEREYRA ROMEO AGUSTIN 6/3/2020 ESPAÑA

SANTA_ROSA SANCHEZ PEREYRA VICTORIA GIANNINA 6/3/2020 ESPAÑA

SANTA_ROSA SANCHEZ ANA VALERIA 15/3/2020 ESPAÑA

SANTA_ROSA SANCHEZ GIL VALENTINA 15/3/2020 CHILE

SANTA_ROSA SANDOVAL ABEL AMADOR 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS

SANTA_ROSA SANZ MARTINEZ FELIX 14/3/2020 BRASIL

SANTA_ROSA SARALE ALEJANDRO EZEQUIEL 11/3/2020 BRASIL

SANTA_ROSA SCELZI AMBAR 12/3/2020 REPUBLICA DOMINICANA

SANTA_ROSA SCELZI COSTABEL INTI 12/3/2020 REPUBLICA DOMINICANA

SANTA_ROSA SCHUSTERMANN BERTA 6/3/2020 BRASIL

SANTA_ROSA SCHWEIKER ROBERTO WILFRIDOGE 11/3/2020 CHILE

SANTA_ROSA SEGOVIA GABRIELA BELEN 6/3/2020 CHILE

SANTA_ROS A SIERRA ANABELA 7/3/2020 BRASIL

SANTA_ROSA SILVA JULIO IGNACIO ANTONIO 14/3/2020 COLOMBIA

SANTA_ROSA SOAZO SERGIO ANTONIO 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS

SANTA_ROSA SOL SILVINA ALEJANDRA 10/3/2020 BRASIL

SANTA_ROSA SORIA LUIS ROQUE 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS

SANTA_ROSA SORIANO BOUISSOU JAVIER 14/3/2020 BRASIL

SANTA_ROSA SUAREZ JUAN JOSE 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS

SANTA_ROSA SUAREZ MIGUEL ANGEL 12/3/2020 BRASIL

SANTA_ROSA SZELAGOWSKI ENRIQUE FEDERICO ESTANISL 6/3/2020 BRASIL

SANTA_ROSA TEJEDA RODRIGUEZ JOSEFINA 12/3/2020 BRASIL

SANTA_ROSA TESTA EMILIANO ALEJANDRO 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS

SANTA_ROSA TEVEZ NORMA GRACIELA 6/3/2020 PERU

SANTA_ROSA TORRES ROBERTO EUGENIO 15/3/2020 PERU

SANTA_ROSA TRIGO JUAN IGNACIO 8/3/2020 PANAMA

SANTA_ROSA TROIANI GLADI SCRISTINA 14/3/2020 BRASIL

SANTA_ROSA TROIANI HECTOR OMAR 14/3/2020 BRASIL

SANTA_ROSA UNDERWOOD GASTON EDUARDO 7/3/2020 BRASIL

SANTA_ROSA VAQUER FLORENCIA 16/3/2020 ALEMANIA

SANTA_ROSA VENEROLINA MARIA DE LAS MERCEDES 7/3/2020 CHILE

SANTA_ROSA VERALLI OLGA GLADYS 15/3/2020 ALEMANIA

SANTA_ROSA VILLA NORMA BEATRIZ 17/3/2020 URUGUAY

SANTA_ROSA VIVANDELLI SILVANA PETRONA 10/3/2020 BRASIL

SANTA_ROSA ZAIKOSKI VICTORIA 15/3/2020 PANAMA

SANTA_ROSA ZAMORA MARIA ROSA 9/3/2020 PANAMA

SANTA_ROSA ZORZI SOFIA BELEN 6/3/2020 PERU

SANTA_ROSA ZURRA FLORENCIA 8/3/2020 ALEMANIA

SIN_INFORMAR BESSEGA PLANEL JUAN ANDRES 9/3/2020 BRASIL

SIN_INFORMAR DIAZ CARLOS EMANUEL 15/3/2020 ESTADOS UNIDOS

SIN_INFORMAR NAGORE DELFINA 11/3/2020 BRASIL

SPELUZZI_BORTHIRY DIEGO GUALTER 15/3/2020 BRASIL

SPELUZZI_OTERMIN SERGIO JAVIER 6/3/2020 BRASIL

SPELUZZI_PAEZ MONICA ESTELA 6/3/2020 BRASIL

SPELUZZI_PICO ESTRADA AGUSTIN MARIA 14/3/2020 BRASIL

TOAY ACOSTA WATSON SEBASTIAN NICOLAS 13/3/2020 CHILE

TOAY ALTAMIRANO SERGIO ADRIAN 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS

TOAY ALVAREZ ULSAMER ROMINA 14/3/2020 BRASIL

TOAY ANTONIETTI BENICIO 11/3/2020 BRASIL

TOAY ANTONIETTI MARIANO 11/3/2020 BRASIL

TOAY ANZOATEGUI IGNACIO 10/3/2020 ESPAÑA

TOAY BRAUM JULIO DOMINGO 16/3/2020 CHILE

TOAY CALDERON MARIO ADRIAN 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS

TOAY CERDA ANA VALERIA 13/3/2020 BRASIL

TOAY CORREA MARIA AGUSTINA 13/3/2020 PANAMA

TOAY CYKALA JUAN PABLO 7/3/2020 BRASIL

TOAY CYKALA ROSAS AMPARO 7/3/2020 BRASIL

TOAY CYKALA ROSAS FELIPE 7/3/2020 BRASIL

TOAY DE PAOLI MARIELA 7/3/2020 BRASIL

TOAY DECURNEX LAUREANO RAMON 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS

TOAY DERUNGE GABRIELA 11/3/2020 GRAN BRETANA

TOAY DIESER CRISTINA JUDITH 11/3/2020 ETIOPIA

TOAY DIEZ HECTOR OMAR 17/3/2020 BRASIL

TOAY ESCOBAR JORGE DANIEL 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS

TOAY FERREIRO MARCOS NICOLAS 9/3/2020 PANAMA

TOAY FERREIRO NEIMAN AGUSTIN 9/3/2020 PANAMA

TOAY FERREIRO NEIMAN BENJAMIN 9/3/2020 PANAMA

TOAY FERREYRA MANUEL ALEJANDRO 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS

TOAY FIGUEROA JORGE DANIEL 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS

TOAY FLURY IGNACIO LEONE L7/3/2020 PARAGUAY

TOAY ALLEGOS GUSTAVO DANIEL 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS

TOAY GARCIA DORA GRACIELA 16/3/2020 CHILE

TOAY GAREIZ MARIO HORACIO 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS

TOAY GORDILLO BENICIO 14/3/2020 BRASIL

TOAY GORDILLO CRISTIAN NICOLAS 14/3/2020 BRASIL

TOAY GORDILLO PILAR 14/3/2020 BRASIL

TOAY LEBED CATERINE EDIT 11/3/2020 BRASIL

TOAY LERNOUD CELINA DENISE 11/3/2020 PERU

TOAY LERNOUD GISELLE 11/3/2020 PERU

TOAY LIGORRIA ARIEL 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS

TOAY LUNA EMANUEL HECTOR ANTONIO 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS

TOAY MAROGLIO VALENTINA 15/3/2020 PERU

TOAY MARTIN CARLA PAMELA 7/3/2020 BRASIL

TOAY MATTEUCCI ANTONIA 7/3/2020 BRASIL

TOAY MATTEUCCI DIEGO ALBERTO 7/3/2020 BRASIL

TOAY MATTEUCCI FAUSTINA 7/3/2020 BRASIL

TOAYMAURELCARLOSALBERTO6/3/2020BRASIL

TOAY NEIMAN ROSANA MARIA DEL CARMEN 9/3/2020 PANAMA

TOAY NIKOLAUS MYRIAM ANAHI 11/3/2020 PERU

TOAY PARRA AYLEN MICAELA 9/3/2020 BRASIL

TOAY PEREZ MARIA ISIS 11/3/2020 ETIOPIA

TOAY PEREZ ZADQUIEL GABRIEL 11/3/2020 ETIOPIA

TOAY PERONII GNACIO 14/3/2020 BRASIL

TOAY PEZZOLA MELANY KAREN 12/3/2020 PERU

TOAY PIRRO LIDIA DANIELA 16/3/2020 PANAMA

TOAY PLAZA ALEJANDRO FEDERICO 7/3/2020 BRASIL

TOAY PLAZA MARTINA 7/3/2020 BRASIL

TOAY PLAZA TOMAS 7/3/2020 BRASIL

TOAY POHLE MARIA CELIA VERONICA 16/3/2020 PANAMA

TOAY PONCE MATIAS 9/3/2020 BRASIL

TOAY RAMIREZ GUSTAVO DAVID 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS

TOAY RAMIREZ MARTINEZ ERICA ALEJANDRA 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS

TOAY RIGHETTI GINO ANDRES 9/3/2020 BRASIL

TOAY RIOS FERNANDO MARTIN 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS

TOAY ROMERO FRANCO RAUL 14/3/2020 BRASIL

TOAY ROSAS LORENA MARIA LIS 7/3/2020 BRASIL

TOAY SAN JUAN AGUSTIN 7/3/2020 BRASIL

TOAY SAN JUAN MARIANO 7/3/2020 BRASIL

TOAY SAN JUAN SIMON 7/3/2020 BRASIL

TOAY SANCHEZ BARQUET CINTYA ELIZABET 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS

TOAY SARAVIA MARIANO ALFREDO 16/3/2020 ESPAÑA

TOAY VACA ALEJANDRA MARCELA 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS

TOAY VIGLIANCO GABRIELA CARINA 7/3/2020 BRASIL

TOAY VIVEROS FIGUEREDO GABINA 6/3/2020 BRASIL

TOAY ZABALA NICOLAS ALEJANDRO 10/3/2020 COLOMBIA

TOAY ZUBELDIA CASCON FLORENCIA 11/3/2020 ESPAÑA

TRENEL_BELTRAMINO SANDRA ELIZABETH 7/3/2020 BRASIL

TRENEL_BENITO MARIA LUCIANA LUJAN 6/3/2020 PANAMA

TRENEL_GUTIERREZ ALMA 6/3/2020 PANAMA

TRENEL_GUTIERREZ LOLA 6/3/2020 PANAMA

TRENEL_GUTIERREZ PABLO GABRIEL 6/3/2020 PANAMA

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