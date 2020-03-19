El listado de los 270 pampeanos que deben permanecer en cuarentena obligatoria

El gobierno de La Pampa difundió el listado de las 270 personas que deben cumplir la cuarenta obligatoria, o aislamiento social, porque regresaron al país en las últimas jornadas. La información fue informada por la Dirección Nacional de Migraciones (www.argentina.gob.ar/coronavirus/zonas-transmision-local). El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, ayer indicó que se tomó esta medida para evitar la propagación del coronavirus, para lo cual resulta imprescindible “la responsabilidad y el control social”. Al listado se puede acceder en el sitio web https://cuarentena.lapampa.gob.ar/, e indica que conforme al artículo 7 del Decreto de Necesidad y Urgencia de la Nación Nº 260/20, se solicita a la población poner en conocimiento de autoridad judicial o policial, en caso de violación del deber de aislamiento de las personas.
LOCALIDAD APELLIDOS NOMBRES FECHA INGRESO ORIGEN
25_DE_MAYO_BARLETTA OSCAR DANIEL 13/03/2020 BRASIL
25_DE_MAYO_BARLETTA IGNACIO JESUS 13/03/2020 BRASIL
25_DE_MAYO_BARLETTA FRANCISCO LEON 13/03/2020 BRASIL
25_DE_MAYO_GARRO CELESTE DE LOS ANGELES 13/03/2020 BRASIL
25_DE_MAYO_HERRERA SOFIA VICTORIA 16/03/2020 COLOMBIA
25_DE_MAYO_SANTOS RODRIGUEZ GUILLERMINA 15/03/2020 BRASIL
25_DE_MAYO_SELEME ARIEL EINAR 16/03/2020 CHILE
ADOLFO_VAN_PRAET_PEREYRA RICARDO ANIBAL 10/03/2020 BRASIL
ADOLFO_VAN_PRAET_PEREYRA WALTER EMILIA CANDEL 10/03/2020 BRASIL
ADOLFO_VAN_PRAET_WALTER MARISOL ANAHI 10/03/2020 BRASIL
ARATA_HECKER ALEXIS DAMIAN 10/03/2020 PANAMA
BERNARDO_LARROUDE_TARCHETTI FLORENCIA 11/03/2020 PERU
BERNARDO_LARROUDE_VALFRE SILVIA BEATRIZ 14/03/2020 PERU
BERNARDO_LARROUDE_VALLEJOS DENIS ALEJANDRO 11/03/2020 PERU
CALEUFú_ESNAL YAMILA ELIANA 08/03/2020 BRASIL
CALEUFú_GALCERAN EDUARDO LUIS 14/03/2020 COLOMBIA
CATRILó_ARAYA RODRIGO DANIEL 06/03/2020 ESPAÑA
CATRILó_FIORUCCI RENZO IGNACIO 14/03/2020 BRASIL
CATRILó_RAMOS NESTOR LUIS 07/03/2020 MEXICO
CATRILó_TROTZ ESTEBAN JOSE 12/03/2020 MEXICO
COLONIA_BARóN_WILHELM FRANCISCO JULIO 13/03/2020 BRASIL
COLONIA_SAN_JOSé_CLOSTER JUAN BERNARDO 15/03/2020 ALEMANIA
Ziliotto anunció la prohibición de ingreso para personas que no tengan domicilio en La Pampa
EDUARDO_CASTEX_AIMARETTO MARCOS JORGE 17/03/2020 BRASIL
EDUARDO_CASTEX_AVALLE SILVIA NOEMI 10/03/2020 PANAMA
EDUARDO_CASTEX_CESAN VERONICA 06/03/2020 MEXICO
EDUARDO_CASTEX_GACCIO HECTOR RAUL 17/03/2020 BRASIL
EDUARDO_CASTEX_GUARDAMAGNA OSCAR NELSON 10/03/2020 PANAMA
EDUARDO_CASTEX_ LANGHOFF ANA MARIA 17/03/2020 BRASIL
EDUARDO_CASTEX_LUCERO MAGGI GABRIELA ELIZABETH 13/03/2020 ETIOPIA
EDUARDO_CASTEX_ SEPULVEDA MONICA PATRICIA 17/03/2020 BRASIL
EDUARDO_CASTEX_SORBA JUAN 08/03/2020 ESPAÑA
EDUARDO_CASTEX_TORANZO FABIO ARIEL 11/03/2020 NUEVA ZELANDA
EDUARDO_CASTEX_VERNA VICTORIA 06/03/2020 MEXICO
EDUARDO_CASTEX_VERNA VIOLETA 06/03/2020 MEXICO
EMBAJADOR_MARTINI_AGOSTI EZEQUIEL ESTANISLAO 16/03/2020 ESTADOS UNIDOS
EMBAJADOR_MARTINI_MOSTACERO SILVIA AZUCENA 10/03/2020 BRASIL
GENERAL_ACHA_ARRESE FLORENCIA ALEJANDRA 13/03/2020 ITALIA
GENERAL_ACHA_CORTEZ GRACIELA MARTINA 13/03/2020 PERU
GENERAL_ACHA_DUPO ERNESTO ANTONIO 16/03/2020 URUGUAY
GENERAL_ACHA_GAÑAN GAÑAN ALBEIRO ANTO 09/03/2020 CHILE
GENERAL_ACHA_PROMENCIO AGUERRE LISANDRO MIGUEL 13/03/2020 ESTADOS UNIDOS
GENERAL_ACHA_RUSSO PATRICIA IRMA 11/03/2020 ESPAÑA
GENERAL_ACHA_SUPERI PAOLA BEATRIZ 10/03/2020 ESPAÑA
GENERAL_ACHA_VALLES CORTEZ GASTON IVAN 13/03/2020 PERU
GENERAL_PICO_ABRAMO MARCELA FABIANA 14/03/2020 CHILE
GENERAL_PICO_ADAM CECILIA BEATRIZ 14/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_AGUILERA NATALIA ELISABETH 17/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_AHRENSHELENA ANA MARGARITA 16/03/2020 GRAN BRETANA
GENERAL_PICO_ALMERARES FEDERICO 10/03/2020 PANAMA
GENERAL_PICO_ALONSO FERNANDA ESTEFANIA 13/03/2020 CHILE
GENERAL_PICO_ALZAMORA GASTON 08/03/2020 PANAMA
GENERAL_PICO_ALZAMORA MITIDIERI BENICIO 08/03/2020 PANAMA
GENERAL_PICO_ANDRADA ALEXIS DAVID 06/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_ANZOATEGUIGUADALUPE10/03/2020ESPAÑA
GENERAL_PICO_ARGÜELLOANACLARA11/03/2020BRASIL
GENERAL_PICO_ARISNA BARRETA IGNACIO 06/03/2020 PERU
GENERAL_PICO_ARISNA BARRETA MARTINA 06/03/2020 PERU
GENERAL_PICO_ARISNA BARRETA SERGIO EBERT0 6/03/2020 PERU
GENERAL_PICO_ARP PABLO DAMIAN 14/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_ASTIZ SUSANA ISABEL 06/03/2020 MEXICO
GENERAL_PICO_BALLARI CESAR HORACIO 14/03/2020 ESPAÑA
GENERAL_PICO_BALLARI MARIA ICTORIA 14/03/2020 ESPAÑA
GENERAL_PICO_BARBERO MERLO GERARDO 07/03/2020 PERU
GENERAL_PICO_BARRIOS ANA MARIA 14/03/2020 ESPAÑA
GENERAL_PICO_BASTERRA FACUNDO 15/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_BENAVIDEZ VERONICA ELISABET0 6/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_BERTONE FABIANA BEATRIZ 12/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_BESSONE NICOLAS ALBERTO 14/03/2020 CHILE
GENERAL_PICO_BESSONE RUBEN 14/03/2020 CHILE
GENERAL_PICO_BIASOTTI LAURA PATRICIA 12/03/2020 PANAMA
GENERAL_PICO_BLANCO GUILLERMO MIGUEL 12/03/2020 PANAMA
GENERAL_PICO_BLANCO ORDOMINGO MALENA 12/03/2020 PANAMA
GENERAL_PICO_BLATNER CLAUDIA LIS 06/03/2020 CHILE
GENERAL_PICO_BOLLINI LIDIA ANGELICA 12/03/202 0BRASIL
GENERAL_PICO_BRAVO LUCIA 08/03/2020 CHILE
GENERAL_PICO_BRIZUELA REVELLI CANDELA INES 14/03/2020 ESTADOS UNIDOS
GENERAL_PICO_BRUNENGO FATIMA INES 07/03/2020 CHILE
GENERAL_PICO_CABRAL DEBORA IONA 06/03/2020 ALEMANIA
GENERAL_PICO_CALVO MARIA AGUSTINA 08/03/2020 COLOMBIA
GENERAL_PICO_CASINI GUILLERMINA 08/03/2020 ESPAÑA
GENERAL_PICO_CATAN ELISA ALEJANDRA 14/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_CHAMAS EDGAR MAXIMILIANO 10/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_CHICO OSCAR ROBERTO 08/03/2020 ESTADOS UNIDOS
GENERAL_PICO_CLAUZURE NORMA SUSANA 09/03/2020 COLOMBIA
GENERAL_PICO_CONTI MARIA ELENA 06/03/2020 PANAMA
GENERAL_PICO_CORTES LIHUEN 15/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_D AMICO MARTIN SEBASTIAN 16/03/2020 ESTADOS UNIDOS
GENERAL_PICO_DADONE FRANCISCO ROMAN 07/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_DELA IGLESIA RAMIRO ADRIAN 08/03/2020 PERU
GENERAL_PICO_DEAMBROSIO MARCELO MATIAS 09/03/2020 COLOMBIA
GENERAL_PICO_DELSOL KEVIN1 6/03/2020 ESTADOS UNIDOS
GENERAL_PICO_DIVAN LEANDRO 12/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_DONATI AGOSTINA 10/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_DURAN MARIA EUGENIA 06/03/2020 PERU
GENERAL_PICO_ERREA GUILLERMO LUIS 14/03/2020 PANAMA
GENERAL_PICO_FERNANDEZ MARTIN MIGUEL 06/03/2020 PERU
GENERAL_PICO_FERNANDEZ MORA 06/03/2020 PERU
GENERAL_PICO_FERNANDEZ CASERES MARIA LUCIA 10/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_FERRARI MAURO MARINO 16/03/2020 ESTADOS UNIDOS
GENERAL_PICO_FIOL UBIRI CECILIA0 6/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_FONTANILLO SONIA EDITH0 6/03/2020 PANAMA
GENERAL_PICO_GALLETTI ANGEL DOMINGO 10/03/2020 PANAMA
GENERAL_PICO_GALLETTI FRANCISCA 10/03/2020 PANAMA
GENERAL_PICO_GALLETTI JONATAN DAVID 10/03/2020 PANAMA
GENERAL_PICO_GALLETTI NATANIEL JONAS 10/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_GALVAGNO YESICA NAIR 11/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_GATICA SHIRLEY ABRIL 17/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_GILARDENGHI BAUTISTA 06/03/2020 ITALIA
GENERAL_PICO_GILARDENGHI GUILLERMINA MARIA 06/03/2020 ITALIA
GENERAL_PICO_GILARDENGHI JUAN SEGUNDO 06/03/2020 ITALIA
GENERAL_PICO_GOMEZ MARIA FERNANDA 11/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_GONZALEZMARIAJULIA08/03/2020ESTADOS UNIDOS
GENERAL_PICO_GONZALEZ VIVIANA LORENA 10/03/2020 PANAMA
GENERAL_PICO_GRIBAU DOTORRETTA FERNANDO E08/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_GROPONE LUNA ROMINA PAOLA 15/03/2020 ESTADOS UNIDOS
GENERAL_PICO_HATLAN MELANI ALIZ 16/03/2020 PERU
GENERAL_PICO_HORST PABLO EZEQUIEL 16/03/2020 ESTADOS UNIDOS
GENERAL_PICO_IRIGOYEN LUCIANA IR0 6/03/2020 CHILE
GENERAL_PICO_IRRAZABAL SERGIO ANIBAL 14/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_LAGRENA DEMARIA JOAQUINA 10/03/2020 PANAMA
GENERAL_PICO_LAMBERT MIRTA 06/03/2020 PERU
GENERAL_PICO_LARROULET NOLDA LILIAN 14/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_LEDUC MARIANO 12/03/2020 PANAMA
GENERAL_PICO_LOPEZ SILVIA NOEMI 10/03/2020 PANAMA
GENERAL_PICO_MAIDANA MARIA JOSE 17/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_MAÑAS SOFIA INES 14/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_MARCIANTE MATIAS ALBERTO 07/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_MAREQUE DELFINA 06/03/2020 CHILE
GENERAL_PICO_MAREQUE HERNAN DARIO 06/03/2020 CHILE
GENERAL_PICO_MATAS SEBASTIAN 11/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_MAZZOLA JOSEFINA 10/03/2020 PANAMA
GENERAL_PICO_MAZZOLA PAULINA 10/03/2020 PANAMA
GENERAL_PICO_MAZZOLA RAUL JOSE 10/03/2020 PANAMA
GENERAL_PICO_MIGLIOAL DANA BEATRIZ 09/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_MIGLIO CARLOS ANDRES 09/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_MIGLIO CARLOS OSCAR 09/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_MITIDIERI JOANNA 08/03/2020 PANAMA
GENERAL_PICO_MOIRAGHI LAURA ANDREA 06/03/2020 ITALIA
GENERAL_PICO_MORENO GUSTAVO RAUL 15/03/2020 ESTADOS UNIDOS
GENERAL_PICO_NACHT NICOLAS 16/03/2020 GRAN BRETANA
GENERAL_PICO_OTERMIN MARIA EUGENIA 06/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_PAGANO ORLANDO MARCELO 16/03/2020 ESTADOS UNIDOS
GENERAL_PICO_PELAYO EMILIA 12/03/2020 PANAMA
GENERAL_PICO_PELLITERO ALEJANDRO HECTOR 2/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_PEPA MARTIN DAMIAN 09/03/2020 ESTADOS UNIDOS
GENERAL_PICO_PEREZ JOANA MARIEL 09/03/2020 COLOMBIA
GENERAL_PICO_PORDOMINGO SONIA ESTER 12/03/2020 PANAMA
GENERAL_PICO_QUEVEDO MARCELA FABIANA 09/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_RAMIREZ ADRIANA BEATRIZ 06/03/2020 PANAMA
GENERAL_PICO_RAMIREZ AGUSTINA 10/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_RANTUL BARRIA JOEL IVAN 06/03/2020 CHILE
GENERAL_PICO_RETEGUI JOSE IGNACIO 12/03/2020 PERU
GENERAL_PICO_RODRIGUEZ JUAN PABLO 09/03/2020 COLOMBIA
GENERAL_PICO_RODRIGUEZ ROMAN 09/03/2020 COLOMBIA
GENERAL_PICO_RODRIGUEZ CARLOS VICTOR 14/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_RODRIGUEZ SANTIAGO CARLOS 14/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_RODRIGUEZ MAÑAS GUILLERMINA 14/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_RODRIGUEZ MAÑAS LUCIA 14/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_ROMAGNOLI RICARDO ANGEL RAMON 14/03/2020 PANAMA
GENERAL_PICO_ROMAN SILVINA FABIANA 08/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_SACRA ADRIANA GLADYS 09/03/2020 PERU
GENERAL_PICO_SALAS ROCIO JAZMIN 15/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_SANTA MARTA NORMA BEATRIZ 14/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_SANTOS EMILSE YANINA 12/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_SAUCEDO ARIEL IGNACIO 08/03/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS
GENERAL_PICO_SENATORE SOFIA 06/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_SERENO OMAR HORACIO 08/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_SILVEYRA IVANA MARIBEL 12/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_SOMOZA CARLOS ALBERTO 06/03/2020 PANAMA
GENERAL_PICO_SORBA CANDELA 08/03/2020 ESPAÑA
GENERAL_PICO_STOHR FRANCISCO 09/03/2020 PERU
GENERAL_PICO_TERMIN VALENTINA 06/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_TOBAL ALBERTO FERNANDO 06/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_TOBAL BENAVIDEZ EMILIA 06/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_TOBAL BENAVIDEZ OLIVIA 06/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_TOLOSA SUSANA NOEMI 14/03/2020 PANAMA
GENERAL_PICO_TORRES URTIAGA PAULA 14/03/2020 ESTADOS UNIDOS
GENERAL_PICO_TORRESI IGNACIO DAMIAN 06/03/2020 CHILE
GENERAL_PICO_TORRESI IRIGOYEN BAUTISTA 06/03/2020 CHILE
GENERAL_PICO_TORRESI IRIGOYEN SIMONA 06/03/2020 CHILE
GENERAL_PICO_TOSSO JUAN IGNACIO 10/03/2020 CHILE
GENERAL_PICO_TRINCHIERI MAURO ARIEL 12/03/2020 PANAMA
GENERAL_PICO_TRINCHIERI BIASOTTI FRANCESCA 12/03/2020 PANAMA
GENERAL_PICO_TRINCHIERI BIASOTTI VALENTINO 12/03/2020 PANAMA
GENERAL_PICO_TROIANI BEATRIZ HAYDEE 06/03/2020 PERU
GENERAL_PICO_VICENTE FABIO ALBERTO 07/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_VIDALES LARA 14/03/2020 ESTADOS UNIDOS
GENERAL_PICO_VIDELA HERNAN EZEQUIEL 11/03/2020 CHILE
GENERAL_PICO_VIGOVICH CARLOS ANTONIO 06/03/2020 BRASIL
GENERAL_PICO_ZILIOTTO SONIA BIBIANA 06/03/2020 ESPAÑA
GENERAL_SAN_MARTíN_AUDAY CLAUDIO OMAR 09/03/2020 BRASIL
GENERAL_SAN_MARTíN_AUDAY JOAQUIN 09/03/2020 BRASIL
GENERAL_SAN_MARTíN AUDAY PAULA 09/03/2020 BRASIL
GENERAL_SAN_MARTíN DAVIT MILDRED AIME 08/03/2020 BRASIL
GENERAL_SAN_MARTíN_GOMEZ CLARISA IRMA 09/03/2020 BRASIL
GUATRACHé_ACOSTA FLORENCIA 07/03/2020 ESPAÑA
GUATRACHé_CUEVAS AMALIA 14/03/2020 BRASIL
GUATRACHé_CUEVAS GABRIEL 14/03/2020 BRASIL
GUATRACHé_CUEVAS MANUEL 14/03/2020 BRASIL
GUATRACHé_CUEVAS VALENTINA 14/03/2020 BRASIL
GUATRACHé_DULSAN GABRIELA FERNANDA 14/03/2020 BRASIL
GUATRACHé_FERRERO ADRIANA BEATRIZ 15/03/2020 BRASIL
GUATRACHé_RUSSO ROBERTO MARIO 15/03/2020 BRASIL
GUATRACHé_SCHENKEL SERGIO ORLANDO 12/03/2020 QATAR
GUATRACHé_SCHEURER CARMEN CRISTINA TERE 15/03/2020 BRASIL
GUATRACHé_SCHUMANN CARLOS OSCAR 12/03/2020 PANAMA
INGENIERO_LUIGGI_ALBELO HUGO OMAR 16/03/2020 PANAMA
INGENIERO_LUIGGI_AMBROSINO ELBA ESTHER 16/03/2020 PANAMA
INGENIERO_LUIGGI_VAZQUEZ SERGIO JUSTO 13/03/2020 PANAMA
INGENIERO_LUIGGI_ZOLORZASANDRAMABEL13/03/2020PANAMA
INGENIERO_LUIGGI_ZORZOLO DANIEL FRANCISCO JESU 07/03/2020 PERU
INTENDENTE_ALVEAR_BARTOLARES MIRTA TERESA 16/03/2020 URUGUAY
INTENDENTE_ALVEAR_CONCHEZ PAULA 11/03/2020 BRASIL
INTENDENTE_ALVEAR_CORBALAN MARCOS FEDERICO 09/03/2020 BRASIL
INTENDENTE_ALVEAR_ERTLE MIGUEL ANGEL 06/03/2020 ESPAÑA
INTENDENTE_ALVEAR_FARIÑA MARIA DE LA PAZ 10/03/2020 PERU
INTENDENTE_ALVEAR_FERNANDEZ SERGIO HORACIO 08/03/2020 CUBA
INTENDENTE_ALVEAR_GLATIGNY MARINA SOLEDAD 08/03/2020 CUBA
INTENDENTE_ALVEAR_GUAJARDO ROBERT WALTER 07/03/2020 ESTADOS UNIDOS
INTENDENTE_ALVEAR_JOSE MIGUEL ANGEL 14/03/2020 BRASIL
INTENDENTE_ALVEAR_MAZZARONI JAVIER 15/03/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS
INTENDENTE_ALVEAR_MORALES JESICA ALEJANDRA 13/03/2020 ESTADOS UNIDOS
INTENDENTE_ALVEAR_NAGORE JAZMIN 08/03/2020 PERU
INTENDENTE_ALVEAR_NAGORE SANTIAGO 11/03/2020 BRASIL
INTENDENTE_ALVEAR_ORTIZ DE URBINA SEGUNDO 14/03/2020 BOLIVIA
INTENDENTE_ALVEAR_ORTIZ DE URBINA ALEJO 16/03/2020 URUGUAY
INTENDENTE_ALVEAR_PEREZ CLAUDIA YEMINA 12/03/2020 BRASIL
INTENDENTE_ALVEAR_SANCHEZ VELAZCO RODRIGO MART 17/03/2020 CHILE
INTENDENTE_ALVEAR_SEVERINO MELINA MARIA 14/03/2020 BRASIL
INTENDENTE_ALVEAR_SORIANO BOUISSOU JULIAN 14/03/2020 BRASIL
INTENDENTE_ALVEAR_SORIANO SEVERINO JOSEFINA 14/03/2020 BRASIL
INTENDENTE_ALVEAR_SORIANO SEVERINO JUAN ENRIQU 14/03/2020 BRASIL
INTENDENTE_ALVEAR_SOSA BARTO PABLO MIGUEL 16/03/2020 URUGUAY
INTENDENTE_ALVEAR_SOSA CAVIA FRANCISCO EDUARDO 16/03/2020 URUGUAY
INTENDENTE_ALVEAR_VARAS VICENTE FIDEL 13/03/2020 ESTADOS UNIDOS
INTENDENTE_ALVEAR_VARAS PEDRO JOAQUIN 13/03/2020 MEXICO
INTENDENTE_ALVEAR_VILLALBA ROXANA 5/03/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS
INTENDENTE_ALVEAR_VILLORIA FELICIANO 10/03/2020 PERU
JACINTO_ARáUZ_AVERSANO MABEL ESTER 16/03/2020 ESTADOS UNIDOS
JACINTO_ARáUZ_BOLLAK MARCOS IVAN 08/03/2020 BRASIL
JACINTO_ARáUZ_HERNANDEZ EZEQUIEL GUSTAVO 08/03/2020 BRASIL
LA_ADELA_RODRIGUEZ CESAR ALBERTO 17/03/2020 CHILE
LONQUIMAY_ABBONA BRIAN TOBIAS16/03/2020 URUGUAY
LONQUIMAY_PIHN IVIANA ELISABET 13/03/2020 BRASIL
MACACHíN_ALVAREZ PABLO IGNACIO 14/03/2020 BRASIL
MACACHíN_MAGNET ANDREA LUJAN 14/03/2020 BRASIL
MACACHíN_TEYSSEIRE SUSANA BEATRIZ 09/03/2020 HOLANDA
MACACHíN_VICENTE IMANOL 16/03/2020 PANAMA
MACACHíN_VICENTE TOMAS 16/03/2020 PANAMA
MIGUEL_CANé_SEGOVIA MARCELO ALEJANDRO 16/03/2020 BRASIL
MIGUEL_RIGLOS_FUHR DANIEL 14/03/2020 ESPAÑA
MIGUEL_RIGLOS_GONZALEZ IERACE AYELEN IVANA 15/03/2020 ESTADOS UNIDOS
QUEMú_QUEMú_ALVAREZ JORGE ALFREDO 15/03/2020 ITALIA
QUEMú_QUEMú_DOMKE MARCELO ARIEL 07/03/2020 BRASIL
QUEMú_QUEMú_ESPOSITO GRACIELA DIANA 16/03/2020 CHILE
QUEMú_QUEMú_IGLESIAS SANTIAGO LUIS 13/03/2020 PERU
QUEMú_QUEMú_MAGE MARIA TERESA 15/03/2020 ITALIA
QUEMú_QUEMú_MALO IRENE ELVIRA 09/03/2020 QATAR
RANCUL_DEL SUELDO ROSANA DORA 15/03/2020 ESPAÑA
RANCUL_TROMBETTA ELSA MIRTA 07/03/2020 ESPAÑA
RANCUL_ZULAICA HUGO JOSE 15/03/2020 ESPAÑA
REALICó_BOBADILLA CELIA INES 14/03/2020 BRASIL
REALICó_BOBBIESI VIALE SOFIA DE LA CRUZ 13/03/2020 BRASIL
REALICó_CANTARELLA STELLA DEL PILAR 12/03/2020 ESTADOS UNIDOS
REALICó_CARELLI ROBERTO ANDRES 08/03/2020 BRASIL
REALICó_IÑIGUEZ CLAUDIA EMILCE 06/03/2020 CHILE
REALICó_LANGE GUILLERMO SANTOS 15/03/2020 ESTADOS UNIDOS
REALICó_LEONE FRANCISCO 06/03/2020 CHILE
REALICó_LEONE MARCELO FERNANDO 06/03/2020 CHILE
REALICó_LEONE SANTIAGO 06/03/2020 CHILE
REALICó_MACAN ROBERT DARIO 16/03/2020 CHILE
REALICó_MILOC FLORENCIA 13/03/2020 PANAMA
REALICó_OLIVERO SARMIENTO VALENTINO 06/03/2020 MEXICO
REALICó_PEROTTI NICOLAS EMANUEL 13/03/2020 BRASIL
REALICó_RAVERA AGUSTIN PABLO 16/03/2020 BRASIL
REALICó_TALIA AGUSTIN EMMANUEL 13/03/2020 PANAMA
SANTA_ISABEL REQUEJO VIGLIANCO JUANA 14/03/2020 BRASIL
SANTA_ISABEL REQUEJO VIGLIANCO MICAELA SO 14/03/2020 BRASIL
SANTA_ISABEL VIGLIANCO SILVIA BEATRIZ LUJ 14/03/2020 BRASIL
SANTA_ROSA ABALLE SUSANA ESTER 14/03/2020 CHILE
SANTA_ROSA ACOSTA MONICA LILIANA ELIZABETH 6/03/2020 ALEMANIA
SANTA_ROSA ALCALA ANDREA SILVANA 07/03/2020 BRASIL
SANTA_ROSA ALLARA ANTON VICTORIA SOFIA 16/03/2020 ESTADOS UNIDOS
SANTA_ROSA ALONSO PORDOMINGO MARIA EUGENIA 07/03/2020 BRASIL
SANTA_ROSA ALVAREZ LUIS MARIA 12/03/2020 ESPAÑA
SANTA_ROSA ALVAREZ MARIA FLORENCIA 12/03/2020 PERU
SANTA_ROSA ALVAREZ SIMONA VICTORIA 15/03/2020 ITALIA
SANTA_ROSAANDREOLINORMAANGELICA LIDIA14/03/2020PANAMA
SANTA_ROSAANTONIOPAMELAYESICA10/03/2020CHILE
SANTA_ROSAAQUINOCESPEDESMARIAELIZABETH16/03/2020PARAGUAY
SANTA_ROSAARCEAUXILIADORAMARIA LUZ12/03/2020BRASIL
SANTA_ROSAARIASANDREASOLEDAD12/03/2020BRASIL
SANTA_ROSAARRIGONEANAORNELLA14/03/2020ETIOPIA
SANTA_ROSAASTIGUETAEZEQUIELMARIA08/03/2020
EMIRATOS ARABES UNIDOS
SANTA_ROSAAUDISIOANAANDREA14/03/2020ETIOPIA
SANTA_ROSAAVILAJOSEEMMANUEL13/03/2020PANAMA
SANTA_ROSABALDISSONIFLORENCIAEVELIN14/03/2020HOLANDA
SANTA_ROSABAPTISTAADRIANHORACIO07/03/2020BRASIL
SANTA_ROSABAPTISTAANAPAULA07/03/2020BRASIL
SANTA_ROSABARONNICOLASEMILIANO16/03/2020ESTADOS UNIDOS
SANTA_ROSABARRAZAPATRICIOHERNAN13/03/2020PANAMA
SANTA_ROSABARRETOSIMONGUILLERMO13/03/2020PERU
SANTA_ROSABARRIOSSILVIALILIANA13/03/2020BRASIL
SANTA_ROSABARRUECOSOSCARRUBEN10/03/2020BRASIL
SANTA_ROSABEASCOCHEAORFELIAHAYDEE07/03/2020CHILE
SANTA_ROSABECERRAJULIETA09/03/2020CHILE
SANTA_ROSABENIMARIAJOSEFINA16/03/2020ESTADOS UNIDOS
SANTA_ROSABENININICOLASDANIEL15/03/2020BRASIL
SANTA_ROSABERRETTACELESTINO15/03/2020BRASIL
SANTA_ROSABERRETTAMANUEL15/03/2020BRASIL
SANTA_ROSABLANCOJOSE
FERNANDO CARLOS
07/03/2020REPUBLICA DOMINICANA
SANTA_ROSABLANCOYAELMARIA DE JESUS08/03/2020ESPAÑA
SANTA_ROSABOGINOOLGABEATRIZ16/03/2020CHILE
SANTA_ROSABOTTEGONIHECTORANIBAL16/03/2020ALEMANIA
SANTA_ROSABRARDAMARIAANAHI09/03/2020ESTADOS UNIDOS
SANTA_ROSABURGUIRODRIGOARIEL08/03/2020BRASIL
SANTA_ROSACABIATITANIAANABELLA16/03/2020CHILE
SANTA_ROSACABRERAROMEROLUCIANO12/03/2020PERU
SANTA_ROSACAGLIANICRISTIANALEJANDRO08/03/2020
EMIRATOS ARABES UNIDOS
SANTA_ROSACALVOMAURICIOJOEL07/03/2020BRASIL
SANTA_ROSACAMILLETTIALBERTINABEATRIZ11/03/2020MEXICO
SANTA_ROSACANEPINICARLA07/03/2020BRASIL
SANTA_ROSACAOALBINOGERMAN09/03/2020COLOMBIA
SANTA_ROSACARELLIDOLCEBRUNODAVID08/03/2020BRASIL
SANTA_ROSACARRASCOJAVIEREXEQUIEL16/03/2020URUGUAY
SANTA_ROSACENIZOANDRADALUCIANAROBERTA09/03/2020PERU
SANTA_ROSACERVANTESMARIAEMILIA14/03/2020COLOMBIA
SANTA_ROSACERVANTESMARIAVICTORIA14/03/2020COLOMBIA
SANTA_ROSACERVANTESMARIACAMILA14/03/2020COLOMBIA
SANTA_ROSACHIAVONESTELASUSANA15/03/2020BRASIL
SANTA_ROSACIANAGUSTINANDRES12/03/2020BRASIL
SANTA_ROSACIDMIRTAALICIA16/03/2020CHILE
SANTA_ROSACOLOMBOALEJO07/03/2020BRASIL
SANTA_ROSACOLOMBOLUCAS07/03/2020BRASIL
SANTA_ROSACOLOMBOVICENTE07/03/2020BRASIL
SANTA_ROSACONOVALOFFADRIANJORGE07/03/2020PANAMA
SANTA_ROSACONOVALOFFIVANVLADIMIR07/03/2020PANAMA
SANTA_ROSACONOVALOFFMILOS07/03/2020PANAMA
SANTA_ROSACORRALJOSECLODOALDO09/03/2020ESPAÑA
SANTA_ROSACOSTABELHAYDE08/03/2020BRASIL
SANTA_ROSACUBASSERGIOOMAR10/03/2020BRASIL
SANTA_ROSACUBASSOLSALOMENAIARA10/03/2020BRASIL
SANTA_ROSACUEVASJUAN
MANUEL FACUNDO
10/03/2020ESPAÑA
SANTA_ROSACULLAMANEMMANUEL10/03/2020PERU
SANTA_ROSACULLAMANTIAGO10/03/2020PERU
SANTA_ROSAD ADAMHECTORJUAN08/03/2020BRASIL
SANTA_ROSADADONEGIULIANA07/03/2020BRASIL
SANTA_ROSADADONELUCAS07/03/2020BRASIL
SANTA_ROSADADONEOSVALDOLUIS07/03/2020BRASIL
SANTA_ROSADEDIOS HERREROPABLOHERNAN16/03/2020BRASIL
SANTA_ROSADE GIOVANNIJUANCARLOS07/03/2020CHILE
SANTA_ROSADE LA CANALDENISALEJANDRA08/03/2020REPUBLICA DOMINICANA
SANTA_ROSADE LA MATAAXELANDRES13/03/2020
EMIRATOS ARABES UNIDOS
SANTA_ROSADIAZWALTERDANIEL08/03/2020
EMIRATOS ARABES UNIDOS
SANTA_ROSAERROVANINADANIELA15/03/2020BRASIL
SANTA_ROSAERROBIDARTMARTA06/03/2020PERU
SANTA_ROSAEVANGELISTARUBENEDUARDO07/03/2020CHILE
SANTA_ROSAEVANGELISTAANALAURA MARIA13/03/2020CHILE
SANTA_ROSAFAHEYPATRICIA16/03/2020ALEMANIA
SANTA_ROSAFERNANDEZJUANJOSE CARLOS06/03/2020MEXICO
SANTA_ROSAFERNANDEZY DIEZFRANCISCOJAVIER06/03/2020ESPAÑA
SANTA_ROSAFERNANDEZMENDIAEDUARDODANIEL15/03/2020COLOMBIA
SANTA_ROSAFERNANDEZDAVIDABEL15/03/2020ALEMANIA
SANTA_ROSAFERNANDEZSUSANAMARISA16/03/2020CHILE
SANTA_ROSAFERRARESELETICIARENEE15/03/2020PERU
SANTA_ROSAFERRATTODE DADONECLAUDIAFABIANA07/03/2020BRASIL
SANTA_ROSAFERREYRAMARIADE LOS ANGELE14/03/2020BRASIL
SANTA_ROSAFOSSACECAVALENTINO16/03/2020ITALIA
SANTA_ROSAFOSSATIMARIACAMILA08/03/2020PANAMA
SANTA_ROSAFRANKMARCELA16/03/2020CHILE
SANTA_ROSAFRESCOVICTORIAALEJANDRA16/03/2020PERU
SANTA_ROSAFUNESOLGAELENA16/03/2020ESPAÑA
SANTA_ROSAGACCIOMARIADEL CARMEN07/03/2020CHILE
SANTA_ROSAGAISERERIKAFERNANDA08/03/2020ESTADOS UNIDOS
SANTA_ROSAGAISERPABLOALEJANDRO13/03/2020BRASIL
SANTA_ROSAGAITACECILIAANAHI09/03/2020COLOMBIA
SANTA_ROSAGALLEGOSARAEDITH14/03/2020BRASIL
SANTA_ROSAGALLUCCILORENZO12/03/2020BRASIL
SANTA_ROSAGALLUCCIMATIASEZEQUIEL12/03/2020BRASIL
SANTA_ROSAGAMBAJULIETA10/03/2020CHILE
SANTA_ROSAGAMBULIMARIAELSA08/03/2020
EMIRATOS ARABES UNIDOS
SANTA_ROSAGARCIAJUANIGNACIO08/03/2020
EMIRATOS ARABES UNIDOS
SANTA_ROSAGARCIAPASCUALMONICAFABIANA09/03/2020BRASIL
SANTA_ROSAGARCIAMARTHAESTHER14/03/2020BRASIL
SANTA_ROSAGARCIADUPERREPABLOEZEQUIE14/03/2020BRASIL
SANTA_ROSAGARCIARAULALBERTO16/03/2020CHILE
SANTA_ROSAGARRONEELIDAIRENE15/03/2020BRASIL
SANTA_ROSAGAZIAJULIOALEJANDRO06/03/2020BRASIL
SANTA_ROSAGOMEZLUNAFRANCISCO08/03/2020CHILE
SANTA_ROSAGONZALEZHABERKORNMARINAROSALIA06/03/2020BRASIL
SANTA_ROSAGONZALEZNICOLASALEJANDRO08/03/2020REPUBLICA DOMINICANA
SANTA_ROSAGONZALEZROMINAPAOLA08/03/2020
EMIRATOS ARABES UNIDOS
SANTA_ROSAGONZALEZJULIANADEL SOCORRO14/03/2020BRASIL
SANTA_ROSAGONZALEZLILIANASOFIA14/03/2020BRASIL
SANTA_ROSAGOÑILUCIANAVANESA14/03/2020BRASIL
SANTA_ROSAGORCHSFEDERICOGASTON12/03/2020CHILE
SANTA_ROSAGORRACHATEGUIROBERTOCARLOS17/03/2020URUGUAY
SANTA_ROSAGORRACHATEGUIMARIAMILAGROS17/03/2020URUGUAY
SANTA_ROSAGUERREROFEDERICO06/03/2020BRASIL
SANTA_ROSAGUINDEREVANGELINAELISABET7/3/2020PANAMA
SANTA_ROSAHALACJOSEMARIA8/3/2020
EMIRATOS ARABES UNIDOS
SANTA_ROSAHASSANJULIANAMIR8/3/2020ESTADOS UNIDOS
SANTA_ROSAHECKMELISATAMARA9/3/2020BRASIL
SANTA_ROSAHELLBUSCHMARIAFLORENCIA16/3/2020PANAMA
SANTA_ROSAHERNANDEZGONZALEZDANIEL7/3/2020BRASIL
SANTA_ROSAHORNOSENRIQUEDANIEL7/3/2020BOLIVIA
SANTA_ROSAIANNIJUANPABLO14/3/2020PERU
SANTA_ROSAIGLESIASFLORENCIA15/3/2020BOLIVIA
SANTA_ROSAIRIARTEDIEGALEJANDR9/3/2020ALEMANIA
SANTA_ROSAJUAREZCLAUDIOALBERTO8/3/2020
EMIRATOS ARABES UNIDOS
SANTA_ROSAKENNYLAURAPATRICIA14/3/2020COLOMBIA
SANTA_ROSAKISTNERMARIADEL CIELO13/3/2020BRASIL
SANTA_ROSAKLIMBERGEUGENIA6/3/2020BRASIL
SANTA_ROSAKLIMBERGMAITENAAZUL6/3/2020BRASIL
SANTA_ROSAKLIMBERGVERALUANA6/3/2020BRASIL
SANTA_ROSALA CORTELISANDRO16/3/2020CHILE
SANTA_ROSALAMBRECHTRICARDOOSVALDO15/3/2020ALEMANIA
SANTA_ROSALANADEBORAANABELA16/3/2020PANAMA
SANTA_ROSALOGIOIOLUCILA15/3/2020BRASIL
SANTA_ROSALOPEZJUANCARLOS8/3/2020
EMIRATOS ARABES UNIDOS
SANTA_ROSALOPEZGUSTAVOFABIAN11/3/2020MEXICO
SANTA_ROSALORDAJORGEROBERTO7/3/2020CHILE
SANTA_ROSALORDIJULIA16/3/2020URUGUAY
SANTA_ROSALUCEROYESICAYANINA ELIZABET13/3/2020PANAMA
SANTA_ROSALUTILSKYDUNJAMARIA9/3/2020GRAN BRETANA
SANTA_ROSAMAGEMARIADEL CARMEN15/3/2020ITALIA
SANTA_ROSAMAIDANALUCIAGABRIELA10/3/2020PERU
SANTA_ROSAMANSILLAHECTORMIGUEL12/3/2020BOLIVIA
SANTA_ROSAMARREROVIVIANAADRIANA8/3/2020CHILE
SANTA_ROSAMARTINQUIRANMARIANAELIZAB11/3/2020BRASIL
SANTA_ROSAMARTINNORAELVIRA12/3/2020MEXICO
SANTA_ROSAMARTINROSATRINIDAD14/3/2020BRASIL
SANTA_ROSAMARTINMARIAROSA16/3/2020BRASIL
SANTA_ROSAMECCABRUNONICOLAS14/3/2020BRASIL
SANTA_ROSAMEDINAMARIABEATRIZ7/3/2020REPUBLICA DOMINICANA
SANTA_ROSAMENCHINIMAUROROBERTO8/3/2020
EMIRATOS ARABES UNIDOS
SANTA_ROSAMENDEZLUCIANAVERONICA11/3/2020COLOMBIA
SANTA_ROSAMENDIARARICARDOHORACIO11/3/2020MEXICO
SANTA_ROSAMENDIARAAGUSTINAMARIEL15/3/2020BRASIL
SANTA_ROSAMEREBGUILLERMOCESAR16/3/2020ALEMANIA
SANTA_ROSAMIRANDAJOSERUBEN16/3/2020CHILE
SANTA_ROSAMOLINAGONZALOFABIAN11/3/2020HOLANDA
SANTA_ROSAMONTALVOCLAUDIAINES6/3/2020BRASIL
SANTA_ROSAMOTAIVANAJESICA14/3/2020BRASIL
SANTA_ROSAMURGIADIEGOMAXIMILIANO14/3/2020CHILE
SANTA_ROSANAVARROMARCOSANDRES13/3/2020CHILE
SANTA_ROSANAVARROLUCIANOFACUNDO16/3/2020PANAMA
SANTA_ROSANEIMANJUANCARLOS9/3/2020PANAMA
SANTA_ROSANEMESIOJOSELUIS8/3/2020CHILE
SANTA_ROSANEVESLUISMARIANO8/3/2020
EMIRATOS ARABES UNIDOS
SANTA_ROSAODDONEANALIS11/3/2020BRASIL
SANTA_ROSAOLIEIZAGUIRREJUANCARLOS MARTIN15/3/2020BRASIL
SANTA_ROSAORDONEZGATICAMATIASEMANUEL8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS
SANTA_ROSAOSABACELIAEDIT6/3/2020PERU
SANTA_ROSAOUTERELOSILVIARUT16/3/2020BRASIL
SANTA_ROSAPAGELLAMARTINBAUTISTA12/3/2020ESPAÑA
SANTA_ROSAPALACIOPAULAMARIELA14/3/2020BRASIL
SANTA_ROSAPALAZZOSONIALILIANA15/3/2020ESPAÑA
SANTA_ROSAPASCUALMARIANA9/3/2020ESTADOS UNIDOS
SANTA_ROSAPASCUALMARIASOLEDAD13/3/2020
EMIRATOS ARABES UNIDOS
SANTA_ROSAPAZESTEBANJESUS8/3/2020ESTADOS UNIDOS
SANTA_ROSAPELAYOMARISAANALIA16/3/2020BRASIL
SANTA_ROSAPEQUISMARIAVERONICA16/3/2020MEXICO
SANTA_ROSAPEREIRAEMILIANO8/3/2020CANADA
SANTA_ROSAPEREYRAGISELLABEATRIZ6/3/2020ESPAÑA
SANTA_ROSAPEREZANALIAMANUELA12/3/2020BRASIL
SANTA_ROSA PETTOROZZI HECTOR EDGARDO 6/3/2020 BRASIL
SANTA_ROSA PICO JORGE LUIS 16/3/2020 CHILE
SANTA_ROSA PIERRONI MAURO SEBASTIAN 6/3/2020 NUEVA ZELANDA
SANTA_ROSA PISANDELLI PEDRO LUIS 13/3/2020 ESPAÑA
SANTA_ROSA PISTARINI KARIN 13/3/2020 PERU
SANTA_ROSA PITTANA GUIDO CARMELO 12/3/2020 BRASIL
SANTA_ROSA PODUJE JUANA MARIA 9/3/2020 BOLIVIA
SANTA_ROSA PORDOMINGO LETICIA ANDREA 7/3/2020 BRASIL
SANTA_ROSA POZZEBON TOMAS ISAIAS13/3/2020GRAN BRETANA
SANTA_ROSA PUMAR LORENA ELVA 12/3/2020 BRASIL
SANTA_ROSA RACH ARIEL NICOLAS 14/3/2020 BRASIL
SANTA_ROSA RAMALLO CARLOS ALBERTO 15/3/2020 PERU
SANTA_ROSAREROBERTOFEDERICO15/3/2020CHILE
SANTA_ROSAREDONDOMARIAASUNCION14/3/2020BRASIL
SANTA_ROSA RIOS MARIO ERNESTO 15/3/2020 BRASIL
SANTA_ROSA RODRIGUEZ JUAN GABRIEL 12/3/2020 PARAGUAY
SANTA_ROSA RODRIGUEZ FANY GERALDINE 13/3/2020 PANAMA
SANTA_ROSA RODRIGUEZ ARACELI 15/3/2020 BRASIL
SANTA_ROSA ROMAN MARIA SOLEDAD 16/3/2020 PANAMA
SANTA_ROSA ROSALES NORA LILIANA 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS
SANTA_ROSA RUBERTI MARIA PAULA 15/3/2020 BRASIL
SANTA_ROSA RUSOS LAURA BEATRIZ 12/3/2020 ESPAÑA
SANTA_ROSA SABAROTS DARIO SEBASTIAN 17/3/2020 BRASIL
SANTA_ROSASABORIDOJORGERAMON ENRIQUE14/3/2020ESPAÑA
SANTA_ROSA SALVADOR CARMELA 9/3/2020 ESTADOS UNIDOS
SANTA_ROSA SALVADOR FERNANDO JAVIER 9/3/2020 ESTADOS UNIDOS
SANTA_ROSA SALVADOR TOMAS 9/3/2020 ESTADOS UNIDOS
SANTA_ROSA SANCHEZ LUCAS ALEJANDRO 6/3/2020 CHILE
SANTA_ROSA SANCHEZ SANTIAGO EMANUEL 6/3/2020 ESPAÑA
SANTA_ROSA SANCHEZ PEREYRA CATALINA EMILIA 6/3/2020 ESPAÑA
SANTA_ROSA SANCHEZ PEREYRA ROMEO AGUSTIN 6/3/2020 ESPAÑA
SANTA_ROSA SANCHEZ PEREYRA VICTORIA GIANNINA 6/3/2020 ESPAÑA
SANTA_ROSA SANCHEZ ANA VALERIA 15/3/2020 ESPAÑA
SANTA_ROSA SANCHEZ GIL VALENTINA 15/3/2020 CHILE
SANTA_ROSA SANDOVAL ABEL AMADOR 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS
SANTA_ROSA SANZ MARTINEZ FELIX 14/3/2020 BRASIL
SANTA_ROSA SARALE ALEJANDRO EZEQUIEL 11/3/2020 BRASIL
SANTA_ROSA SCELZI AMBAR 12/3/2020 REPUBLICA DOMINICANA
SANTA_ROSA SCELZI COSTABEL INTI 12/3/2020 REPUBLICA DOMINICANA
SANTA_ROSA SCHUSTERMANN BERTA 6/3/2020 BRASIL
SANTA_ROSA SCHWEIKER ROBERTO WILFRIDOGE 11/3/2020 CHILE
SANTA_ROSA SEGOVIA GABRIELA BELEN 6/3/2020 CHILE
SANTA_ROS A SIERRA ANABELA 7/3/2020 BRASIL
SANTA_ROSA SILVA JULIO IGNACIO ANTONIO 14/3/2020 COLOMBIA
SANTA_ROSA SOAZO SERGIO ANTONIO 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS
SANTA_ROSA SOL SILVINA ALEJANDRA 10/3/2020 BRASIL
SANTA_ROSA SORIA LUIS ROQUE 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS
SANTA_ROSA SORIANO BOUISSOU JAVIER 14/3/2020 BRASIL
SANTA_ROSA SUAREZ JUAN JOSE 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS
SANTA_ROSA SUAREZ MIGUEL ANGEL 12/3/2020 BRASIL
SANTA_ROSA SZELAGOWSKI ENRIQUE FEDERICO ESTANISL 6/3/2020 BRASIL
SANTA_ROSA TEJEDA RODRIGUEZ JOSEFINA 12/3/2020 BRASIL
SANTA_ROSA TESTA EMILIANO ALEJANDRO 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS
SANTA_ROSA TEVEZ NORMA GRACIELA 6/3/2020 PERU
SANTA_ROSA TORRES ROBERTO EUGENIO 15/3/2020 PERU
SANTA_ROSA TRIGO JUAN IGNACIO 8/3/2020 PANAMA
SANTA_ROSA TROIANI GLADI SCRISTINA 14/3/2020 BRASIL
SANTA_ROSA TROIANI HECTOR OMAR 14/3/2020 BRASIL
SANTA_ROSA UNDERWOOD GASTON EDUARDO 7/3/2020 BRASIL
SANTA_ROSA VAQUER FLORENCIA 16/3/2020 ALEMANIA
SANTA_ROSA VENEROLINA MARIA DE LAS MERCEDES 7/3/2020 CHILE
SANTA_ROSA VERALLI OLGA GLADYS 15/3/2020 ALEMANIA
SANTA_ROSA VILLA NORMA BEATRIZ 17/3/2020 URUGUAY
SANTA_ROSA VIVANDELLI SILVANA PETRONA 10/3/2020 BRASIL
SANTA_ROSA ZAIKOSKI VICTORIA 15/3/2020 PANAMA
SANTA_ROSA ZAMORA MARIA ROSA 9/3/2020 PANAMA
SANTA_ROSA ZORZI SOFIA BELEN 6/3/2020 PERU
SANTA_ROSA ZURRA FLORENCIA 8/3/2020 ALEMANIA
SIN_INFORMAR BESSEGA PLANEL JUAN ANDRES 9/3/2020 BRASIL
SIN_INFORMAR DIAZ CARLOS EMANUEL 15/3/2020 ESTADOS UNIDOS
SIN_INFORMAR NAGORE DELFINA 11/3/2020 BRASIL
SPELUZZI_BORTHIRY DIEGO GUALTER 15/3/2020 BRASIL
SPELUZZI_OTERMIN SERGIO JAVIER 6/3/2020 BRASIL
SPELUZZI_PAEZ MONICA ESTELA 6/3/2020 BRASIL
SPELUZZI_PICO ESTRADA AGUSTIN MARIA 14/3/2020 BRASIL
TOAY ACOSTA WATSON SEBASTIAN NICOLAS 13/3/2020 CHILE
TOAY ALTAMIRANO SERGIO ADRIAN 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS
TOAY ALVAREZ ULSAMER ROMINA 14/3/2020 BRASIL
TOAY ANTONIETTI BENICIO 11/3/2020 BRASIL
TOAY ANTONIETTI MARIANO 11/3/2020 BRASIL
TOAY ANZOATEGUI IGNACIO 10/3/2020 ESPAÑA
TOAY BRAUM JULIO DOMINGO 16/3/2020 CHILE
TOAY CALDERON MARIO ADRIAN 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS
TOAY CERDA ANA VALERIA 13/3/2020 BRASIL
TOAY CORREA MARIA AGUSTINA 13/3/2020 PANAMA
TOAY CYKALA JUAN PABLO 7/3/2020 BRASIL
TOAY CYKALA ROSAS AMPARO 7/3/2020 BRASIL
TOAY CYKALA ROSAS FELIPE 7/3/2020 BRASIL
TOAY DE PAOLI MARIELA 7/3/2020 BRASIL
TOAY DECURNEX LAUREANO RAMON 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS
TOAY DERUNGE GABRIELA 11/3/2020 GRAN BRETANA
TOAY DIESER CRISTINA JUDITH 11/3/2020 ETIOPIA
TOAY DIEZ HECTOR OMAR 17/3/2020 BRASIL
TOAY ESCOBAR JORGE DANIEL 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS
TOAY FERREIRO MARCOS NICOLAS 9/3/2020 PANAMA
TOAY FERREIRO NEIMAN AGUSTIN 9/3/2020 PANAMA
TOAY FERREIRO NEIMAN BENJAMIN 9/3/2020 PANAMA
TOAY FERREYRA MANUEL ALEJANDRO 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS
TOAY FIGUEROA JORGE DANIEL 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS
TOAY FLURY IGNACIO LEONE L7/3/2020 PARAGUAY
TOAY ALLEGOS GUSTAVO DANIEL 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS
TOAY GARCIA DORA GRACIELA 16/3/2020 CHILE
TOAY GAREIZ MARIO HORACIO 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS
TOAY GORDILLO BENICIO 14/3/2020 BRASIL
TOAY GORDILLO CRISTIAN NICOLAS 14/3/2020 BRASIL
TOAY GORDILLO PILAR 14/3/2020 BRASIL
TOAY LEBED CATERINE EDIT 11/3/2020 BRASIL
TOAY LERNOUD CELINA DENISE 11/3/2020 PERU
TOAY LERNOUD GISELLE 11/3/2020 PERU
TOAY LIGORRIA ARIEL 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS
TOAY LUNA EMANUEL HECTOR ANTONIO 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS
TOAY MAROGLIO VALENTINA 15/3/2020 PERU
TOAY MARTIN CARLA PAMELA 7/3/2020 BRASIL
TOAY MATTEUCCI ANTONIA 7/3/2020 BRASIL
TOAY MATTEUCCI DIEGO ALBERTO 7/3/2020 BRASIL
TOAY MATTEUCCI FAUSTINA 7/3/2020 BRASIL
TOAYMAURELCARLOSALBERTO6/3/2020BRASIL
TOAY NEIMAN ROSANA MARIA DEL CARMEN 9/3/2020 PANAMA
TOAY NIKOLAUS MYRIAM ANAHI 11/3/2020 PERU
TOAY PARRA AYLEN MICAELA 9/3/2020 BRASIL
TOAY PEREZ MARIA ISIS 11/3/2020 ETIOPIA
TOAY PEREZ ZADQUIEL GABRIEL 11/3/2020 ETIOPIA
TOAY PERONII GNACIO 14/3/2020 BRASIL
TOAY PEZZOLA MELANY KAREN 12/3/2020 PERU
TOAY PIRRO LIDIA DANIELA 16/3/2020 PANAMA
TOAY PLAZA ALEJANDRO FEDERICO 7/3/2020 BRASIL
TOAY PLAZA MARTINA 7/3/2020 BRASIL
TOAY PLAZA TOMAS 7/3/2020 BRASIL
TOAY POHLE MARIA CELIA VERONICA 16/3/2020 PANAMA
TOAY PONCE MATIAS 9/3/2020 BRASIL
TOAY RAMIREZ GUSTAVO DAVID 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS
TOAY RAMIREZ MARTINEZ ERICA ALEJANDRA 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS
TOAY RIGHETTI GINO ANDRES 9/3/2020 BRASIL
TOAY RIOS FERNANDO MARTIN 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS
TOAY ROMERO FRANCO RAUL 14/3/2020 BRASIL
TOAY ROSAS LORENA MARIA LIS 7/3/2020 BRASIL
TOAY SAN JUAN AGUSTIN 7/3/2020 BRASIL
TOAY SAN JUAN MARIANO 7/3/2020 BRASIL
TOAY SAN JUAN SIMON 7/3/2020 BRASIL
TOAY SANCHEZ BARQUET CINTYA ELIZABET 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS
TOAY SARAVIA MARIANO ALFREDO 16/3/2020 ESPAÑA
TOAY VACA ALEJANDRA MARCELA 8/3/2020 EMIRATOS ARABES UNIDOS
TOAY VIGLIANCO GABRIELA CARINA 7/3/2020 BRASIL
TOAY VIVEROS FIGUEREDO GABINA 6/3/2020 BRASIL
TOAY ZABALA NICOLAS ALEJANDRO 10/3/2020 COLOMBIA
TOAY ZUBELDIA CASCON FLORENCIA 11/3/2020 ESPAÑA
TRENEL_BELTRAMINO SANDRA ELIZABETH 7/3/2020 BRASIL
TRENEL_BENITO MARIA LUCIANA LUJAN 6/3/2020 PANAMA
TRENEL_GUTIERREZ ALMA 6/3/2020 PANAMA
TRENEL_GUTIERREZ LOLA 6/3/2020 PANAMA
TRENEL_GUTIERREZ PABLO GABRIEL 6/3/2020 PANAMA
TRENEL_MUGUIRO MARTIN JAVIER 16/3/2020 ESTADOS UNIDOS
URIBURU_VISTAROP MARCELO ABEL 13/3/2020 BRASIL
VICTORICA_SARRANZA DELINA LUISA 14/3/2020 COLOMBIA
VILLA_MIRASOL_FERRAR IANA PAULA 13/3/2020 PANAMA
WINIFREDA_FURCH ENZO HERNAN 8/3/2020 BRASIL
WINIFREDA_FURCH SOFIA AYLEN 8/3/2020 BRASIL
WINIFREDA_NAGORE MARIANO 6/3/2020 ESPAÑA
WINIFREDA_ POGGIO MAYRA LILIAN 8/3/2020 BRASIL