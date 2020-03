Camiones transportan muertos en Italia por saturación del sistema funerario

Más de 30 camiones militares fueron vistos saliendo de la ciudad de Bergamo, Italia, transportando cadáveres debido a la saturación del sistema funerario en aquella región. Los muertos son transportados a las ciudades vecinas, donde serán cremados sin ceremonia.

Médicos locales, que realizaban una colecta de fondos para ventiladores y puestos de terapia intensiva, detallaron un poco de la situación: “El territorio bergamasco está dramáticamente golpeado con más de 4.300 personas contagiadas. Todo el personal del hospital papa Juan XXIII está trabajando sin parar. La situación es dramática y en los próximos días sólo podrá empeorar”.

Además, el alcalde de la ciudad, Giorgio Gori, ha advertido de que hay más víctimas que las que salen en las estadísticas oficiales. “Hay personas que no pueden ser llevadas al hospital y se mueren en sus casas y a las que no se les hizo la prueba y, por lo tanto, no están incluidas en el cálculo” dijo a la televisión pública italiana.

Por otro lado, el canciller italiano, Luigi Di Maio, dió declaraciones respecto a la situación en un vivo de Facebook: «El primer pensamiento también esta noche va a las áreas más afectadas, Bérgamo y Lombardía. Se lo digo a todos aquellos que están subestimando esta crisis y esta pandemia. Tenemos provincias en Italia que ya no saben dónde poner a los muertos».

Las repercusiones en redes no tardaron en llegar, con cientos de usuarios publicando su tristeza por la situación que vive la ciudad. Un usuario de Twitter comentó sobre la situación: “No puedo dormir. No se si es correcto o no publicar esto, pero me veo en la obligación de tener que hacerlo para que seamos conscientes. Esto es Bergamo, camiones del ejército, haciendo cola para llevar los ataúdes a otros crematorios porque ya no dan abasto”.

Italia es el segundo país más afectado con 41.000 casos confirmados de coronavirus, mientras que es el que más muertos ha tenido por la enfermedad, con un total de 3.405 personas.

