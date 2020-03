Coronavirus: El Comité de Crisis reclama responsabilidad a la sociedad pampeana

La gravedad que implicaría al crecimiento exponencial del coronavirus llevó a los integrantes del Comité de Crisis, junto a los presidentes de los cuatro bloques legislativos, a exhortar a la sociedad pampeana a cumplir la cuarentena, el aislamiento social estricto para evitar una diseminación vertiginosa del virus. El objetivo central es evitar que la pandemia se cobre la vida de pampeanos.

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó junto al vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Mariano Fernández y el presidente del Superior Tribunal de Justicia, José Sappa, la reunión diaria del comité de crisis. Participaron también ministros y secretarios del Poder Ejecutivo y los presidentes de los bloques legislativos, Sandra Fonseca (Comunidad Organizada), Francisco Torroba (UCR), Martin Ardohain (PRO) y Julio González (FREJUPA).

Los diputados de las distintas bancadas valoraron positivamente las acciones dispuestas por el Poder Ejecutivo y explicitaron el compromiso de aunar esfuerzos y sumarse en todas las acciones que adopten para atenuar el impacto del Covid-19 en La Pampa.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

El gobernador Sergio Ziliotto detalló el cuadro de situación nacional que trazó el presidente Alberto Fernández ante los mandatarios de todas las provincias argentinas y advirtió sobre la grave situación que se puede replicar en la Argentina, sino se extreman las medidas preventivas y la sociedad actúa con la responsabilidad social que requiere este momento histórico.

400 PAMPEANOS EN CUARENTENA

El titular de la cartera de Salud, Mario Kohan, fue el encargado de hacer el informe epidemiológico de la jornada. Precisó que por el momento siguen sin registrarse casos en la provincia y detalló que alrededor de 400 personas permanecen en cuarentena, aunque aclaró QUE esa cifra oscila en función del dinamismo propio de este tipo de situaciones.

Puntualizó que es “imprescindible que la sociedad tome conciencia de la gravedad de la situación” y subrayó que para hacer una real valoración acerca de la gravedad del momento “se debe ver con atención lo que está pasando en el mundo y el número de víctimas que se registra diariamente en los países donde la pandemia se subestimó”.

CONTROLES POLICIALES

Por su parte, el ministro de Seguridad, Horacio Di Napoli, dio detalles de cómo están accionando las fuerzas de seguridad, especialmente en los 15 puestos camineros, donde se trabaja exhaustivamente para evitar el ingreso de no residentes al territorio y se concientiza sobre la importancia de no circular sin motivos estrictamente necesarios.

Hubo coincidencia de los funcionarios en que la sociedad “aún no ha tomado dimensión de la gravísima situación sanitaria” y también en la necesidad de “que todos los actores sociales se sumen a una campaña de concientización” que permita morigerar los efectos de la pandemia de coronavirus.

