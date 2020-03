Plan Co Supermercado adoptó nuevas medidas de atención y garantizó la provisión de alimentos

Supermercado Plan Co de Eduardo Castex anunció las medidas adoptadas para la atención al público, a los fines de paliar la situación que se atraviesa ante la pandemia de coronavirus.

El supermercado castense solicitó que “asista una persona por familia y que concurra con la lista de mercadería para tardar lo mínimo posible en realizar la compra”.

Los clientes podrán ingresar por turnos, para que no se generen aglomeraciones y no se supere la capacidad de los salones; además deberán mantener cierta distancia entre clientes El resto de las personas deberán esperar afuera del supermercado manteniendo la distancia prudencial, explicaron.

Además, la empresa local tomó medidas de limpieza y desinfección extras, como limpieza de carros y mostradores entre cliente y cliente; y el personal trabajara horas extras para poder llevar adelante todas estas medidas de higiene.

“Queremos llevar tranquilidad e informarles que estamos siendo abastecidos por nuestros proveedores en forma normal y no hay faltante de mercaderías en general, por lo que no es racional comprar más de lo que realmente necesitamos”, destacaron desde supermercados Plan Co.

