En Castex, la Justicia investigará una «fake new» que pretendía generar «paranoia» con el coronavirus

La abogada castense e hija del ministro de Salud de La Pampa, Paula Eugenia Kohan, radicó una denuncia penal tras tomar conocimiento de una «fake news» que circuló en las redes sociales, donde le atribuían un relato asegurando que el gobierno pampeano está ocultando información sobre la pandemia de coronavirus. El fiscal de Eduardo Castex, Sebastián Mendiara, confirmó –en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz- que la Justicia «inició una investigación de esta fake news porque tiene una intencionalidad de provocar daño y generar temor social sobre algo que no es real».

«En un momento donde estamos viviendo una preocupación a nivel mundial, atribuyendo este audio a la hija del ministro de Salud de La Pampa (Mario Kohan) están provocando una paranoia en toda la sociedad», admitió el funcionario judicial.

La cuenta oficial del Ministerio Público Fiscal (MPF) –el jueves- reveló que la abogada castense Paula Eugenia Kohan había radicado una denuncia por un audio falso que se viralizó, donde una mujer se hizo pasar por ella para mentir sobre la propagación del coronavirus en La Pampa.

El fiscal Sebastián Mendiara confirmó ayer que Kohan «radicó una denuncia poniendo en conocimiento de un audio que es totalmente falso y no corresponde a la denunciante». «Iniciaremos una investigación para determinar desde donde surgió ese audio», anticipó.

-Mendiara, el audio viralizado en las redes sociales tiene una intencionalidad de perjudicar a la denunciante, pero fundamentalmente dañar al ministro de Salud de La Pampa y al gobierno provincial.

-El audio salió con alguna intencionalidad, no podría decir que intencionalidad, pero indudablemente hubo una intencionalidad de daño.

Paranoia

La abogada Paula Eugenia Kohan ayer detalló que tomó conocimiento el miércoles de la fake news donde la involucraban, relatando que se estaban ocultando supuestos casos confirmados de coronavirus en La Pampa. «Mandaban un mensaje de texto a grupos de WhatsApp y después aparecía hablando una mujer que supuestamente era yo, donde decía que

había hablado con el padre porque había casos confirmados (de coronavirus) y esto era hecatombe», narró.

«En realidad tengo la misma información que cualquier ciudadano pampeano y me manejo con la información oficial que diariamente comunica el gobierno provincia. En nuestra familia nunca hablamos de asuntos oficiales. El daño no solo me hicieron a mí y mi familia, sino que el daño se lo hacen a la sociedad porque asustan y mienten descaradamente sin pensar las consecuencias de lo que hacen», se quejó la entrevistada.

«La persona que hizo esto alarmó y asustó gente. No sé qué hay detrás de todo esto. Hoy lo que más interesa es que se sepa que ese audio no es mío. Hice la denuncia porque me gustaría que se encuentre el origen de todo esto y sino no se puede determinar el responsable por lo menos que la comunidad sepa que jamás me animaría a hacer algo de estas características», concluyó Kohan.

