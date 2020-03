Solidaridad en tiempos de coronavirus: Está embarazada y hace barbijos para trabajadores y enfermos en Castex

La joven está embarazada y en feliz estado la convierte en una de las tantas personas encuadradas en los factores de riesgos de contraer coronavirus. No puede concurrir a trabajar, como le gustaría. Entonces encontró una forma ayudarse para ayudar: confecciona barbijos que actualmente no se consiguen con facilidad, para que los utilicen sus compañeros de trabajo en un supermercado local; pero además, aprovechó para entregar algunos a enfermos oncológicos y personas que se están realizando diálisis. “No puedo salir de mi casa, pero lo acordábamos por las redes sociales y los pasan a buscar por mi casa”, relató Mayra Soto a este diario digital.

Mientras se observa que muchas personas no cumplen con la cuarenta obligatoria, y en las últimas horas en La Pampa hubo 500 detenidos, pese a que –afortunadamente- no hay contagios de coronavirus; hay otras personas que prefieren respetar la cuarentena obligatoria. Cuidarse, y cuidar, de eso se trata. Y además optan por ser útiles dentro de una sociedad que debe respetar las medidas preventivas para impedir la propagación del temeroso Covid – 19, que está causando verdaderas tragedias en países como Italia y España, por ejemplo.

Como no se consiguen los barbijos por la alta demanda surgida en las últimas jornadas, porque se constituyó en un accesorio muy necesario en estos tiempos para quienes –principalmente- trabajan en comercios con atención al público, entonces Mayra decidió comenzar a confeccionar este accesorio para sus compañeros de trabajo en supermercados Plan Co. Y como sobraron algunos, decidió entregarlos a pacientes oncológicos y personas que se están realizando diálisis. “Estoy embarazada y no me puedo mover de mi casa, entonces empecé a hacer este trabajo. Y no puedo salir a repartirlos, pero acorde por las redes sociales y hubo gente que los pudo recibir, porque los pasó a buscar por casa o se los entregó Pablo (Scheffer) en el supermercado”, relató Mayra a este diario digital.

El ejemplo de Mayra en estas épocas difíciles del planeta, hace vigente una conocida frase de Carlo Magno: “de la conducta de cada uno, depende el futuro de todos”

La entrevistada gentilmente pasó un instructivo para quienes deseen confeccionar un barbijo, porque no lo consiguen o también quieren colaborar con los conocidos. Acá compartimos en imágenes el “paso a paso” para fabricar “el propio” barbijo.

