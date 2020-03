Turistas de Castex descendieron en el puerto de Génova, el corazón de la pandemia de coronavirus

Las 959 personas comenzaron la salida desde el crucero Costa Pacífica en en el puerto de Génova para luego salir a la Argentina, tras haberse embarcado el pasado 3 de marzo desde el puerto de Buenos Aires. En la embarcación iban cuatro turistas de Eduardo Castex, que ahora emprenderan retorno en un vuelo charter hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Los detalles de una operación rigurosa, en el corazón de la pandemia, destacó la agencia Télam.

Las autoridades del Departamento de migración italiana iniciaron este sábado el operativo para desembarcar en el puerto itailano de Génova a los 959 argentinos que deambularon por el Mediterráneo a la espera de un lugar en el que hacer tierra, antes de emprender esta misma noche el regreso a Buenos Aires.

Según pudo averiguar Télam, tres aviones chárter saldrán este sábado desde el aeropuerto internacional de Fiumicino con destino al Ministro Pistarini de Ezeiza, donde este lunes llegarían para regresar a sus lugares de origen, aunque deben cumplimentar con la cuarentena vigente.

Este sábado los aviones que realizarán el regreso de los pasajeros argentinos saldrán hacia Buenos Aires en tres horarios: 16, 18 y 20 hs (horario local), en vuelos que fueron contratados por Costa Cruceros, con 270 pasajeros en cada uno.

“Nosotros por ahora no tenemos vuelo, no sabemos cuándo volvemos. Somos un grupo que viajará al sur de nuestro país, pero vamos a permanecer en el barco”, indicó un pasajero, quien prefirió el anonimato, e indicó que nadie del crucero presentaba el virus que ya contagió a más de 286 mil personas, con 11.900 muertos en todo el mundo.

En Italia los casos ascienden a 47.021 y ya cuentan con 4.032 decesos en total. Por ello que los controles e indicaciones del desembarco se realizan bajo estrictas medidas de seguridad.

El primer grupo está conformado por 15 personas, que se encuentran a 2 metros de distancia.

Además se realiza la entrega de guantes y barbijos protectores y, según indicaron, los pasajeros ingresarán directamente a los aviones provistos por la empresa dueña del crucero, luego que ningún puerto del mediterráneo quisiera que los pasajeros argentinos bajen en sus costas.

El trámite de aduana se evitará, ya que el pasaporte lo entregarán en Buenos Aires.

En cuanto al traslado de las personas, no se puede ir con valija con ruedas, sólo se permite el uso de una mochila o un bolso de mano colgado al cuerpo.

El crucero Costa Pacífica arribó pasadas las 6 de la mañana (hora local) y continúa con el desembarco de los pasajeros que tendrán que recorrer 487 kilómetros desde el puerto hasta el aeropuerto internacional, donde este lunes podrán regresar luego de partir el pasado 3 de marzo.

