La cuarentena del Coronavirus: Un buen momento para hacer uso responsable de las redes y no colapsar internet (*)

Las redes sociales y las nuevas tecnologías están cada vez más presentes en nuestra vida cotidiana, pero en estos momentos que vivimos, donde se nos ha pedido mantener un aislamiento social y cuarentena (en algunos casos) debido a la pandemia de Coronavirus, la gente se ha volcado al teletrabajo y al uso de las redes para sentirse más acompañada y unida con quienes, hasta hace pocos días atrás, tenía trato físico habitual, generando así que el uso de las redes y el streamig se acrecentara exponencialmente.

El fuerte aumento del uso de banda ancha, principalmente por plataformas de streaming como Netflix, puso en alerta al ENACOM, quien para evitar complicaciones le solicitó a Netflix reducir la calidad de transmisión, la respuesta al pedido de ENACOM llegará en los próximos días.

Esto no significa que no vamos a poder ver Netflix, lo que significa es que si vamos a poder ver Netflix, pero que la calidad de la imagen será estándar, nada más; de hecho, uno mismo en la aplicación de Netflix puede entrar a configuración de App, calidad de video y cliquear la calidad estándar que usa menos espacio y verá que no hay gran diferencia con la superior, pero si que usa menos espacio (fuentes de esta info: https://www.infobae.com/economia/2020/03/22/por-la-explocion-del-consumo-casero-enacom-recomienda-un-uso-racional-de-internet/ y en https://computerhoy.com/noticias/tecnologia/netflix-reduce-calidad-mes-otras-noticias-tecnologia-titulares-604917.-

En Europa ya tomaron la medida de bajar la calidad de la imagen de Netflix para disminuir el tráfico un 25%, y funcionó.

Porque me ocupo de contarles esto? porque el sábado 21 de marzo, se viralizó un audio, supuestamente de alguien que trabaja en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires (CABA), sobre el posible colapso del servicio de internet y que a consecuencia de esto nos quedaríamos sin la posibilidad de ver Netflix, entre otras cosas. El audio era alarmista y carente de datos, por eso esta publicación apunta a que aprendamos a discernir entre la información eficiente y la que no lo es, para que no colaboremos con esparcir sensación de caos y de mayor angustia, más aún en estos momentos.

Los audios de Whatsapp, son la manera más eficiente para propagar información falsa, ya que no se puede chequear a quien pertenece la voz si no se conoce de primera mano a la persona, o no se sabe de dónde viene, o quién fue el primero en reenviar ese audio.

Pero, sepamos que si podemos hacer algo para combatir la desinformación, podemos tomar cartas en el asunto antes de reenviar un audio de una voz a la que no conocemos, o que sí conocemos pero no estamos seguros de la veracidad de la info que nos pasa, y que es lo que podemos hacer?: chequear la veracidad del contenido de ese audio antes de reenviarlo. Y cómo lo logramos?: ingresando a las páginas oficiales a las que se remite el audio en cuestión (como la defensoría del Pueblo de CABA en base al ejemplo del párrafo anterior), o periódicos locales y nacionales de renombre y trayectoria, y, si no vemos información publicada en esos portales oficiales o de periódicos reconocidos que se refiera a la información del audio que recibimos, no reenvíen el audio, porque puede ser un audio mal intencionado y falso, y si no están seguros porque la información que encontraron para chequear no es clara, no lo reenvíen por prudencia, no les va a pasar nada a sus familiares y amigos si no lo reenvían.

Un dato más, si no tienen deseos de chequear la info que recibieron ya sea en los portales oficiales o periódicos conocidos, es muy simple lo que pueden hacer: no reenvíen. La Key Word (palabra clave) en todo esto es prudencia.

Este chequeo al que me refiero sirve para todo tipo de publicación que esté circulando en las redes, ya sea imágenes por WS, Face o Instagram, o supuestas publicaciones que parezcan reales.

Un tema muy importante en estos momentos es la información médica que circula en las redes, frente a esta información hay solo una cosa que podemos hacer: Los que no somos médicos no compartamos información médica, porque no tenemos los conocimientos científicos necesarios para evaluar si esa info es falsa o no lo es, entonces, por prudencia: mejor no compartamos info médica, ninguna info médica, así de simple.

Las Fake News tienen una apariencia de información real, pero su objetivo es engañar y generar caos, el único remedio que tenemos en la actualidad para combatir a las Fake News, y créanme sirve y es eficiente, es el chequeo de la información y la prudencia en no reenviar.

Hay una razón muy importante, además de las que hablamos en los párrafos anteriores por la que es mejor no compartir ni reenviar cualquier info que recibimos, y esta razón es evitar la saturación de las redes y de internet, haciendo un uso responsable de las mismas.

ENACOM ha publicado algunos tips para evitar el uso irresponsable de internet durante el tiempo de aislamiento social (chequeen esto en Instagram y face) como por ejemplo: 1)Utilizar líneas fijas para llamada de voz, 2) Utilizar SMS en vez de WhatsApp para mensajería instantánea, 3)Evitar las comunicaciones vía streaming o videollamadas y de ser necesario minimizar la calidad de transmisión, 4)Evitar el envío de materiales que no son de suma necesidad, 5)Ser precisos en los mensajes para evitar idas y vueltas innecesarias, 6)Utilizar racionalmente plataformas en línea que implican gran consumo en la red, 7)No viralizar cadenas o informaciones no verificadas.-

Esta pandemia nos deja muchos desafíos como civilización, uno de ellos es comenzar a pensar seriamente como Comunidad y no como meras individualidades.

(*) Por Paula Kohan (Abogada en Derecho Civil – Diplomada en Derecho informático)

