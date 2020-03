Lanzamiento del programa provincial «Desde tu Casa» para jóvenes pampeanos y residentes

En el marco de la Máxima Alerta Sanitaria dispuesta por el gobernador Sergio Ziliotto, la Subsecretaría de Juventud lanzó el Programa Provincial “Desde Tu Casa”, que contiene una serie de acciones, concursos y sugerencias para jóvenes pampeanos y residentes.

Las propuestas están orientadas en la lógica de evitar el contacto físico y las reuniones masivas mientras que, al mismo tiempo, se aconseja la realización de actividad física sin salir de sus hogares y tener una sana alimentación para que el organismo se encuentre en las mejores condiciones ante la pandemia del COVID-19. Se tiene en consideración que la gran mayoría de jóvenes (población comprendida entre 14 y 30 años) posee celulares smartphones y, muchos de ellos, acceso a internet.

La suspensión de eventos presenciales de índole social, deportiva, cultural y educativa, hace imperioso que se piensen alternativas para que las y los jóvenes tengan un abanico amplio de actividades durante estas medidas tan necesarias pero excepcionales.

Se pretende que las ofertas les resulten interesantes y llamativas y, por ello, se han intentado tocar distintos aspectos de la vida que las juventudes desarrollan cotidianamente. En ese sentido, se lanzan 4 concursos con una duración de dos meses. Semanalmente, se irán agregando otros de menor duración, además de sugerencias de actividades y desafíos que pueden ser realizados en cada hogar.

Los concursos se lanzan desde este domingo hasta el viernes 22 de mayo. Al finalizar los concursos, las obras serán evaluadas por un jurado especializado en cada disciplina. Habrá 3 ganadores por categoría y menciones especiales, en caso de que así lo ameriten:

-“Mirada Joven”. Concurso fotográfico de celulares. 2 Categorías: Naturaleza pampeana, y Familias y hogares pampeanos.

Las bases, condiciones y formulario de inscripción están disponibles en este link

– “Mentes inquietas”. Certamen literario. 4 Categorías: tecnología, relatos populares pampeanos, medio ambiente y temática libre. Pueden realizarse relatos cortos, poesías o historietas/cómics.

Las bases, condiciones y formulario de inscripción están disponibles en este link

-“CreAndo”. Concurso juvenil de artistas. 3 Categorías: retrato, paisaje pampeano y abstracto. 1 Categoría especial para dibujo de animé y manga: personajes reales o ficticios creados por el autor. Se recibirán obras realizadas en los medios artísticos bidimensionales tradicionales como pintura, dibujo, grabado, arte digital y combinación de medios.

Las bases, condiciones y formulario de inscripción están disponibles en este link

– “Foco pampeano”. Concurso de cortos. Podrán ser en blanco y negro, a color y/o animados. La temática es libre (ej: documental, ficción, animación, ambiental). Se premiarán 5 cortos.

Las bases, condiciones y formulario de inscripción se encuentran disponibles en este link

En esta semana, además, inician dos concursos cortos que serán elegidos por el voto popular.

– Competencia provincial de videos TikTok. Se establece la categoría única de cortos cómicos donde intervienen los participantes. Las bases, condiciones y formulario de inscripción están disponibles en este link

– Concurso abierto de memes. Se establece que la temática es libre, pero no debe ser ofensiva.

Bases, condiciones y formulario de inscripción están disponibles en este link

La convocatoria para enviar videos e imágenes cierra el día miércoles 25 de marzo inclusive. Posteriormente se harán rondas de votaciones en la cuenta de Instagram @desdestucasalp. Allí se les pedirán nuevos videos e imágenes a los ganadores, y se continuarán las rondas.

En todos los concursos, la organización se reserva el derecho de excluir a los participantes que cometan plagio, faltas de respeto o atenten contra el espíritu de los concursos presentados. Se premiará a quienes resulten ganadores de cada categoría con premios juveniles (pendrives, parlantes y auriculares bluetooth, tazas mágicas, botellas-termos para hacer ejercicio, mates, libros, etc.) los cuales serán entregados cuando cese el máximo alerta sanitario provincial y nacional.

Por último, se aclara que en las siguientes semanas se lanzarán otros concursos, iniciativas y sugerencias de actividades tales como stand up, torneos de ajedrez y truco online, crítica juvenil de libros y películas, competencias de freestyle solo y hip hop, festivales digitales, desafíos virales, videotecas, fomento de lectura y de historia familiar, entre muchas otras. Esta información estará disponible en la web del Ministerio mds.lapampa.gob.ar y en las cuentas de Instagram @desdestucasalp y @subsecretaria_dejuventud_lp .

